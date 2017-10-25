Младенцы в Челнах попадают на больничную койку, потому что родители их держат в памперсах

В этом году КДМЦ отпразднует сразу два юбилея: Детской поликлинике – 45 лет, Детской больнице – 35. Мы продолжаем рассказывать о врачах, которые всю свою жизнь посвятили детскому здоровью. И сегодня поднимают проблемы, о которых медики уже не могут молчать.

Чувствую детей

Заведующая нефрологическим отделением Лилия Азгамовна Язынина уверена, что для врача самое главное – это опыт работы и преданность профессии.

– Когда я еще училась в вузе, главный нефролог Татарстана нам, студентам, сказал: «Чтобы стать специалистом в нефрологии, нужно проработать не менее 10 лет». Только спустя годы я поняла, что это значит, – поделилась с нами Лилия Язынина. – Это когда ты начинаешь не только видеть картину болезни ребенка, но и чувствовать его состояние.

Врач рассказала, что пришла работать в Детскую больницу в 1982 году из поликлиники, потому что хотела лечить самых сложных и тяжелых пациентов, помогать детям с хроническими заболеваниями, которые требуют от врача не только много знаний, но и постоянного поиска новых методов лечения.

– Болезни почек не лечатся за один месяц, на это уходят годы. Тем ценнее становятся победы над сложнейшими заболеваниями. Сотни ребятишек каждый год проходили лечение в нашем отделении, взрослели на моих глазах, - вспоминала нефролог. – На всю жизнь, конечно, запомнились счастливые моменты, когда мои выросшие маленькие пациенты приходили и приглашали на свою свадьбу.

Не держите в памперсах

Заведующая нефрологическим отделением отметила, что если раньше болезнями почек страдали в основном дети 10-15 лет, сегодня, к сожалению, в два раза чаще стали поступать малыши до года. В большинстве случаев следствием тяжелых заболеваний становится невнимание мамы к собственному здоровью во время беременности, а также желание родителей упростить себе жизнь – они постоянно держат грудного ребенка в памперсах.

– Даже самые дышащие памперсы (так уверяют нас в рекламе!) создают парниковый эффект, инфекция очень быстро поднимается наверх, к почкам, как у мальчиков, так и у девочек, – объяснила врач. – Да, родители упрощают себе уход за ребенком, но тем самым создают идеальные условия для возникновения хронических заболеваний почек. Я советую папам и мамам использовать памперсы дозировано, например, ночью и во время прогулок.

Приходите

Лилия Язынина рассказала нам об еще одной проблеме: очень мало выпускников медицинских вузов идут в нефрологию. Врач собирается на заслуженный отдых, а опыт передать некому. Заведующая нефрологическим отделением готова поделиться знаниями с талантливыми молодыми врачами, чтобы потом передать им дело всей своей жизни.