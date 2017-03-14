МУП «ПАД» начал ямочный ремонт, чтобы потом его переделать

Предприятие автомобильных дорог с 7 марта ведет работу по устранению аварийной ямочности на автодорогах города с применением рециклера. Об этом во время делового понедельника сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Рафаиль Киямов. На сегодняшний день ремонт выполнен на площади более 200 квадратных метров.
Для Челнов такая практика не новая, однако горожане все еще не поняли ее смысла.
«Этого ремонта не будет видно уже через пару недель» – возмущались одни в социальных сетях.
А вот кто-то наоборот был рад хотя бы такому раскладу.
«Наконец то залатали три ямы в крайнем левом ряду перед светофором на перекрестке возле торгового квартала в сторону ГЭСа» – написал пользователь Dima Zaharov.
Руководство города ремонт объясняет тем, что «из двух зол выбирали меньшее».
– Дороги всегда с апреля по май испытывают серьезную нагрузку. Таковы природно-климатические условия. Пока температура не позволяет в полном объеме вести работу, но и сидеть сложа руки, ждать только плюсовых температур не надо, – отметил мэр города Наиль Магдееев. – Рециклеры есть. Есть факты, когда люди «оставляют колеса» в слишком глубоких ямах. Понятно это временный вариант, но лучше сегодня так, чем никак. Потом придется переделывать, но делать необходимо.
Глава города напомнил, что Россия - северная страна и ждать ремонта до мая люди не могут.
– До мая половина города колеса потеряет, если не проводить ямочный ремонт! Понятно, что не в таких масштабах, что есть технологии проведения ямочного ремонта, только при плюсовых температурах. Но из двух зол нужно выбирать меньшее. Поэтому особо опасные участки нужно ремонтировать.
Кроме того в Челнах с 15 апреля по 14 мая введут временное ограничение на движение большегрузов. Как пояснил Киямов, это ограничение не касается транспортных средств, перевозящих пищевые продукты, животных, лекарственные препараты, семенной фонд, удобрения и топливо, а также автомобилей грузоподъемностью до 16 тонн.
Чиновник посоветовал предприятиям до ввода ограничения запастись необходимым запасом сырья и постараться вывезти продукцию, которая подлежит продаже.
Комментарии посетителей
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
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