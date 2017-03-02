МУП «ПАД» ждет потепления, чтобы доделать подземки в Челнах

Челнинцы ждут окончания реконструкции подземных переходов уже давно. Подрядчик переносит сроки, а горожане тем временем уже начинают замечать недоделки в текущем ремонте.

Подземные переходы не оставляют в покое жителей города. Возмущенный читатель прислал в редакцию видео, на котором заметно, как с новой крыши одной из них сквозь швы в период оттепели потекла вода.

– Вот такая подземка на остановке «Электротехников». Ремонт еще не успели доделать, а крыша уже протекает, – написал челнинец.

А ведь о необходимости наличия навесов именно для того, чтобы ремонт не пришел в негодность с первыми дождями, говорил мэр города Наиль Магдеев.

Как сообщили «Вечерке» в МУП «ПАД» (они являются генеральным подрядчиком – прим. ред.), выявленные недостатки будут устраняться.

«На защитных навесах, смонтированных в подземных пешеходных переходах, герметизация стыков монолитного поликарбоната будет произведена бутиловой лентой при наступлении плюсовой температуры» – говорится в ответе на наш официальный запрос.

Придется потерпеть

Другой вопрос, который волнует горожан: когда же этот ремонт закончится?

Напомним, что на обновление восьми подземок было выделено 62 миллиона рублей. По контракту работы должны были быть завершены до 31 декабря 2016 года. На деле мы видим совсем иную картину.

По официальным данным ПАД, к капитальному ремонту бригады приступили 5 сентября 2016 года. Основные работы выполнялись в конце третьего и четвертого кварталов.

«Согласно строительным нормам и по климатическим условиям, виды работ, которые необходимо проводить при плюсовой температуре, были перенесены на второй квартал 2017 года» – так объяснили задержку на предприятии.

Прошлое помянем

Если об этом ремонте судить еще рано, то о реконструкции подземных переходов, которая проводилась годом ранее, есть что рассказать.

Челнинцы остались недовольны проделанной строителями работой. Не прошло и месяца, как потрескалась плитка облупилась штукатурка и краска, на стенах появились трещины и разводы, раскрошились ступени и др.

Стоит отметить, что тогда сумма, выделенная на ремонт семи подземок, была в два раза меньше нынешней.

Согласно гарантийным обязательствам, подрядные организации, выполнившие капитальный ремонт должны были устранить недостатки, что по данным МУП «ПАД», и сделали. Правда, жители города этого не заметили.

Как отметили на предприятии, при необходимости бригады «послеремонтников» будут привлечены повторно в 2017 году.