В МУП Парк культуры и отдыха новый скандал: работник обвинил директора в том, что тот потратил выручку парка на ремонт базы отдыха в Лениногорском районе, которая принадлежит, якобы, руководителю исполкома Набережных Челнов.
Депутат челнинского горсовета Сергей Яковлев выложил в своем ЖЖ очередной пост-обращение. В этот раз слова народного избранника предназначены прокурору города, Александру Евграфову. Тема вновь касается руководства парка культуры и отдыха, которому весной и так досталось от Яковлева за эксплуатацию, якобы, неисправных аттракционов.
Похоже, что сотрудники парка продолжают «сливать» депутату информацию о деятельности нового руководителя парка — Рима Сафиуллина. Вот выдержка из письма анонима, адресованного Яковлеву:
«26 мая директор изъял всю дневную выручку парка аттракционов на ГЭСе в сумме 145 тысяч рублей. Эти деньги, он передал своему водителю, который отвез в ту же пятницу их на базу отдыха находящуюся на границе Бугульминского и Лениногорского районов, для выдачи зарплат рабочим, которые проводили там реконструкцию этого объекта <...> Частным хозяином этой базы отдыха является Ринат Абдуллин. Со слов директора, это плата за пролонгацию договора со стороны руководителя Исполнительного комитета нашего города с ним еще на год в тех непростых условиях, в которых она прошла, а именно проверки по вашим письмам».
Человек, называющий себя сотрудником парка, так же сообщил, что кроме денег у них забрали весь рабочий инструмент, а так же двух работников - заместителя директора Ильмира Минагулова и художника Олега Еникеева. Они, якобы, работали там в мае-июне и уже получили за это свои гонорары.
«Мы подозреваем, что в нашем парке есть «мертвые души». Так нам известно штатка ИТР, мы всех знаем лично, но при это есть специалисты, которых никто никогда не видел. Например, второй сотрудник кадровой службы некая Степанова Юлия Владимировна, а в кабинете всегда только один человек. И это то, что на виду <...>. Но тот факт, что в прошлом году числилось и получало зарплату 15 косарей, а реально косило траву только 4, говорит что «мертвые души» в нашем парке есть и сейчас. Все получают и зарплату и премию”, - говорится в обращении к депутату и рассказывается о фактах сбора денег с арендаторов «мимо кассы».
В свою очередь, Яковлев в своем обращении напомнил прокурору, что не раз обращался к нему с просьбами тщательно проверить деятельность руководства парка.
«Вы должны понять, что от Вас много, что зависит. А своей необъективностью Вы им не помогаете. На мой взгляд, у прокуратуры миссия, если хотите, педагогическая. Чему Вы их учите? Вы даете им безнаказанность, она ведет к вседозволенности. Они зарываются глубже и глубже», - написал депутат.
Редакция «Вечерних Челнов» пытается связаться с руководством парка для ответного комментария.
КСТАТИ: Мало кому известно, что в апреле этого года Сергей Яковлев добровольно сдал партбилет и вышел из состава партии "Единая Россия" мотивируя тем, что быть в одном ряду с такими "единомышленниками", как высшее руководства города, не желает. Напомним, в одном из открытых писем, адресованных Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, Яковлев призывал их исключить из правящей партии мэра Челнов Наиля Магдеева и руководителя исполкома Рината Абдуллина.
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