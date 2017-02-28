На челнинцев с крыш повалился снег со льдом

Сразу несколько случаев, когда снег сошел с крыши, было зарегистрировано в Челнах на прошлой неделе. Горожане активно размещали сообщения с жалобами на коммунальщиков и фотографиями разбитых машин в соцсетях.

Так, по данным пользователей, 21 февраля в 7:20 с крыши дома 14/22а на улице Шамиля Усманова, на припаркованный автомобиль сошел снег со льдом.

«Разбито стекло задней двери. Других повреждений визуально не видно. Если кто знает хозяина, сообщите ему» – написал аноним под прикрепленной фотографией. Еще один по случай произошел возле дома 19/01, там серьезно пострадала машина Kia Rio.

Кто виноват?

– Эксплуатирующая дом организация должна обеспечивать своевременную уборку снега и наледи с крыш. Поэтому если работа не была произведена или произведена не вовремя, то нужно вызвать участкового и зафиксировать факт причинения ущерба упавшей глыбой, – цитирует газета.ru президента Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина. – Затем нужно подать заявление в ОВД с требованием возбудить уголовное дело и указать, что ущерб является существенным, потому что если этого не указать, то могут серьезно не отнестись.

По его словам, после этого нужно произвести оценку причиненного ущерба в экспертной организации, подавать в суд по месту нахождения ответчика и требовать возмещения ущерба.

Однако эксперт предупреждает, что если возле дома висела табличка с призывом не парковать транспортные средства из-за того что падают сосульки, в этом случае отвечать эксплуатирующая организация не будет.

Удар с неба

Однако, если поначалу от придомовых лавин страдали машины, то позже стало известно и о человеческих травмах.

Несчастный случай произошел в поселке ЗЯБ. Лед сошел с крыши балкона прямо на двух пожилых сестер, когда они выходили из офиса судебных приставов. Пенсионерок срочно госпитализировали.

Как сообщает телеканал «Эфир 24», рухнувшая с крыши глыба сбила 53-летнюю Веру Васильеву с ног, у нее серьезная травма головы. Ее родной сестре повезло больше.

По данным СМИ, приставы поспешили заявить, что они тут ни при чем, ведь лед сошел с балкона жилого дома, на первом этаже которого и размещаются кабинеты ведомства. Коммунальщики винят в случившемся хозяев квартир, которые самостоятельно не убрали снег с крыш своих балконов. Владельцы тех самых балконов предполагают, что во время ЧП скорее всего велись работы по очистке крыши, а специалисты не огородили территорию.

КСТАТИ:

Стоит отметить, что за очищение от снега и наледи козырька балкона отвечает хозяин квартиры, а не управляющая компания.