На челнинцев с крыш повалился снег со льдом

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01 марта в 11:20
В Челнах не приходя в себя скончалась пострадавшая в ДТП
В Челнах не приходя в себя скончалась пострадавшая в ДТП

Предварительно 59-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

01 марта в 11:05
Клиенты Татфондбанка запустили в соцсетях флешмоб ко дню рождения Рустама Минниханова
Клиенты Татфондбанка запустили в соцсетях флешмоб ко дню рождения Рустама Минниханова

В оригинальной акции приняли участие дети и даже питомцы вкладчиков банков, чьи счета оказались замороженными.

01 марта в 10:13
В Челнах заявили о закрытии “BubBleGum”
В Челнах заявили о закрытии “BubBleGum”

Представители популярного ночного клуба не подтвердили, но и не опровергли информацию.

01 марта в 10:07
Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ
Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ

Около 50 человек растянули перед зданием Госсовета баннер с надписью «С юбилеем, Рустам Нургалиевич! КФУ любит вас!».

01 марта в 09:30
Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления
Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления

13 февраля они делали покупки в одном из магазинов молодежной одежды, расположенном в торговом центре в 19-м микрорайоне.

01 марта в 09:25
Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье
Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье

В настоящее время подозреваемый в мошеннических действиях Сергей Мещанов доставлен в Казань.

01 марта в 08:39
Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками
Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками

По мнению главы Русской православной церкви, это «реальная болезнь». Патриарх напомнил, что тщеславие является одним из грехов.

01 марта в 08:27
100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов
100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов

2 марта в молодежном центре «Шатлык» Набережных Челнов пройдет полуфинал открытого творческого фестиваля-конкурса «Талантливый город», в который вышло 100 участников.
01 марта в 08:23
В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна
В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна

Молодого мужчину доставили в психоневрологический диспансер города. Родственники рассказали, что парень уже в течение недели не давал покоя близким своим неадекватным поведением.

01 марта в 08:12
В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках
В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках

Полицейские автограда провели рейд по ночным клубам.


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Правдомер
Правдомер
Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
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Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
01 марта 2017г. 12:05

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«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
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Выпуск 6 от 16 февраля 2017 г.

На челнинцев с крыш повалился снег со льдом

На челнинцев с крыш повалился снег со льдом

Сразу несколько случаев, когда снег сошел с крыши, было зарегистрировано в Челнах на прошлой неделе. Горожане активно размещали сообщения с жалобами на коммунальщиков и фотографиями разбитых машин в соцсетях.

Так, по данным пользователей, 21 февраля в 7:20 с крыши дома 14/22а на улице Шамиля Усманова, на припаркованный автомобиль сошел снег со льдом.

«Разбито стекло задней двери. Других повреждений визуально не видно. Если кто знает хозяина, сообщите ему» – написал аноним под прикрепленной фотографией. Еще один по случай произошел возле дома 19/01, там серьезно пострадала машина Kia Rio.

Кто виноват?

– Эксплуатирующая дом организация должна обеспечивать своевременную уборку снега и наледи с крыш. Поэтому если работа не была произведена или произведена не вовремя, то нужно вызвать участкового и зафиксировать факт причинения ущерба упавшей глыбой, – цитирует газета.ru президента Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина. – Затем нужно подать заявление в ОВД с требованием возбудить уголовное дело и указать, что ущерб является существенным, потому что если этого не указать, то могут серьезно не отнестись.

По его словам, после этого нужно произвести оценку причиненного ущерба в экспертной организации, подавать в суд по месту нахождения ответчика и требовать возмещения ущерба.

Однако эксперт предупреждает, что если возле дома висела табличка с призывом не парковать транспортные средства из-за того что падают сосульки, в этом случае отвечать эксплуатирующая организация не будет.

Удар с неба

Однако, если поначалу от придомовых лавин страдали машины, то позже стало известно и о человеческих травмах.

Несчастный случай произошел в поселке ЗЯБ. Лед сошел с крыши балкона прямо на двух пожилых сестер, когда они выходили из офиса судебных приставов. Пенсионерок срочно госпитализировали.

Как сообщает телеканал «Эфир 24», рухнувшая с крыши глыба сбила 53-летнюю Веру Васильеву с ног, у нее серьезная травма головы. Ее родной сестре повезло больше.

По данным СМИ, приставы поспешили заявить, что они тут ни при чем, ведь лед сошел с балкона жилого дома, на первом этаже которого и размещаются кабинеты ведомства. Коммунальщики винят в случившемся хозяев квартир, которые самостоятельно не убрали снег с крыш своих балконов. Владельцы тех самых балконов предполагают, что во время ЧП скорее всего велись работы по очистке крыши, а специалисты не огородили территорию.

КСТАТИ:

Стоит отметить, что за очищение от снега и наледи козырька балкона отвечает хозяин квартиры, а не управляющая компания.  

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