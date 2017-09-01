На открытии новой школы в Челнах президент РТ пообещал построить еще одну

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31 августа в 15:42
ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября
ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября

У одного из подозреваемых при обыске дома нашли мощную самодельную бомбу.

31 августа в 15:10
Власти Челнов запретили проводить в городе гей-парад
Власти Челнов запретили проводить в городе гей-парад

«Набережные Челны стали 112-м городом России, власти которого запретили проведение шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов. Основания классические — федеральное законодательство о запрете гей-пропаганды».

31 августа в 14:56
Депутаты «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах
Депутаты «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах

«Темой таких встреч может стать образ будущего нашей страны – в частности, вопросы патриотизма, выбора профессии, самореализации и другие”.

31 августа в 13:02
Под Нижним Тагилом погиб дайвер из Татарстана
Под Нижним Тагилом погиб дайвер из Татарстана

Зимой 2014 года Андрей Филиппов принимал участие в экспедиции ПАО КАМАЗ «Надежные машины. Железные люди» в Якутию - на Полюс холода.

31 августа в 12:22
В День знаний музей Челнов проводит акцию «День открытых дверей»
В День знаний музей Челнов проводит акцию «День открытых дверей»

1 сентября с 9:00 до 16:00 временные выставки и постоянная музейная экспозиция будут работать для школьников бесплатно.

31 августа в 11:26
Суд признал реорганизацию “Башнефти” способом незаконного вывода активов
Суд признал реорганизацию “Башнефти” способом незаконного вывода активов

23 августа суд взыскал с АФК “Система” и “Система-Инвест” 136,3 млрд рублей в пользу “Роснефти”, удовлетворив иск последней частично.

31 августа в 10:37
Житель Удмуртии хочет присоединить к своей республике часть Татарстана
Житель Удмуртии хочет присоединить к своей республике часть Татарстана

Такую идею гражданин высказал, желая выровнять границы Удмуртии на карте. Кстати, подходящей частью РТ, присоединение которой могло бы выровнять «края» региона, является Агрызский район.

31 августа в 10:06
В Челнах начался набор в Яндекс.Лицей
В Челнах начался набор в Яндекс.Лицей

Это бесплатные курсы, где школьников обучают программированию на примере Python — простого в освоении языка с богатыми возможностями.

31 августа в 09:10
Избирателей на выборы Президента России будут завлекать “мемасиками”
Избирателей на выборы Президента России будут завлекать “мемасиками”

Для повышения явки предложено использовать мемы (приведен пример: «Куда ушел Малахов? На выборы») и флешмобы.

31 августа в 09:07
В РТ кондуктор несколько раз надругался над 6-летней племянницей за две недели
В РТ кондуктор несколько раз надругался над 6-летней племянницей за две недели

С 14 по 27 августа по месту жительства потерпевшей подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении племянницы 2011 года рождения.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 34 от 31 августа 2017 г.

На открытии новой школы в Челнах президент РТ пообещал построить еще одну

На открытии новой школы в Челнах президент РТ пообещал построить еще одну

1 сентября свои двери для школьников 36 микрорайона открыла школа №41. На площадке перед входом прошла торжественная линейка. В мероприятии принимали участие президент РТ Рустам Минниханов, депутат госдумы РФ Альфия Когогина и мэр города Наиль Магдеев.

- Город Набережные Челны традиционно занимает в сфере образования призовые места и по итогам прошлого учебного года мы заняли второе место, - отметил в своей приветственной речи Наиль Магдеев. - Я думаю укрепление материально-технической базы, строительство новой школы позволит и дальше, благодаря поддержке руководства республики Татарстан, достигать новых высот.

- Мы в прошлом году открывали школу на 800 мест, в этом году уже новая, современная школа на 1200 мест и, конечно же, этот процесс будет продолжаться. Мы обязательно в этом году начнем строить такую же еще одну школу в городе Набережные Челны, - сказал Рустам Минниханов. - Я думаю, что это тоже будет достойный подарок для города, для столицы наших автомобилестроителей.

Минниханов отметил и то, что в школе 13 первых классов, говорит о большой перспективе города. В свою очередь директор образовательного учреждения Рустем Хузин пообещал президенту сделать новую школу лучшей в городе.

Напомним, что по проекту образовательное учреждение рассчитано на 1224 учащихся. В школе два бассейна: большой - 25 метров и маленький - 6 на 12 метров. Кроме того, для детей оборудованы два спортивных зала и большой концертный зал, рассчитанный на 506 мест.

Все пространство в школе, в том числе и рекреационная зона, настроены на развитие творческих и умственных способностей учеников.

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