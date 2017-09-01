На открытии новой школы в Челнах президент РТ пообещал построить еще одну

1 сентября свои двери для школьников 36 микрорайона открыла школа №41. На площадке перед входом прошла торжественная линейка. В мероприятии принимали участие президент РТ Рустам Минниханов, депутат госдумы РФ Альфия Когогина и мэр города Наиль Магдеев.

- Город Набережные Челны традиционно занимает в сфере образования призовые места и по итогам прошлого учебного года мы заняли второе место, - отметил в своей приветственной речи Наиль Магдеев. - Я думаю укрепление материально-технической базы, строительство новой школы позволит и дальше, благодаря поддержке руководства республики Татарстан, достигать новых высот.

- Мы в прошлом году открывали школу на 800 мест, в этом году уже новая, современная школа на 1200 мест и, конечно же, этот процесс будет продолжаться. Мы обязательно в этом году начнем строить такую же еще одну школу в городе Набережные Челны, - сказал Рустам Минниханов. - Я думаю, что это тоже будет достойный подарок для города, для столицы наших автомобилестроителей.

Минниханов отметил и то, что в школе 13 первых классов, говорит о большой перспективе города. В свою очередь директор образовательного учреждения Рустем Хузин пообещал президенту сделать новую школу лучшей в городе.

Напомним, что по проекту образовательное учреждение рассчитано на 1224 учащихся. В школе два бассейна: большой - 25 метров и маленький - 6 на 12 метров. Кроме того, для детей оборудованы два спортивных зала и большой концертный зал, рассчитанный на 506 мест.

Все пространство в школе, в том числе и рекреационная зона, настроены на развитие творческих и умственных способностей учеников.