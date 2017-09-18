На содержание бактерий КБК тратит 1 000 000 рублей в месяц

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18 сентября в 16:29
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе

Местные фермеры негодуют и подсчитывают убытки от покатушек по их полям (ВИДЕО).

18 сентября в 15:19
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа

Такое предположение выдвинул журналистам начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов.
18 сентября в 13:11
Челнинка претендует на титул «Девушка года Playboy 2017»
Челнинка претендует на титул «Девушка года Playboy 2017»

Лия Ситдикова может попасть на обложку журнала и получить 1 миллион рублей призовых.

18 сентября в 11:21
В ТОСЭР Челны примут нового резидента
В ТОСЭР Челны примут нового резидента

Компания занимается организацией производства имитированной икры, продуктов переработки рыбы и птицы.

18 сентября в 10:56
Россия и Китай начали совместные военные учения вблизи КНДР
Россия и Китай начали совместные военные учения вблизи КНДР

Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США может перейти к военным действиям против КНДР.

18 сентября в 10:28
В Челнах бизнесмен застрелился из арбалета
В Челнах бизнесмен застрелился из арбалета

Один из друзей погибшего, видимо, что-то знал о его намерениях или настроении, поэтому приехал к нему домой, выбил дверь в квартиру, но обнаружил на полу уже мертвое тело.

18 сентября в 10:12
В Башкирии прошел митинг в защиту родного языка
В Башкирии прошел митинг в защиту родного языка

Из-за перехода на добровольное изучение началось массовое сокращение учителей башкирского языка, заявили участники акции.

18 сентября в 09:41
Держался из последних сил: недалеко от Тарловки из воды вытащили челнинца
Держался из последних сил: недалеко от Тарловки из воды вытащили челнинца

Надувная лодка рыбака перевернулась и мужчина оказался в воде.

18 сентября в 09:30
Челны единственный город в России, в котором школьники круглогодично несут вахту памяти
Челны единственный город в России, в котором школьники круглогодично несут вахту памяти

Выходными днями на ПОСТу № 1 считаются только 31 декабря и 1 января.

18 сентября в 09:18
Патрульные постовые Набережных Челнов вошли в десятку лучших в России
Патрульные постовые Набережных Челнов вошли в десятку лучших в России

Конкурс профессионального мастерства, посвящённый 300-летию российской полиции, проводился в Тюмени.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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19 сентября 2017г. 05:21

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Выпуск 36 от 13 сентября 2017 г.

На содержание бактерий КБК тратит 1 000 000 рублей в месяц

На содержание бактерий КБК тратит 1 000 000 рублей в месяц

Первым пунктом остановки стал цех очистных сооружений, где завершается первый этап по внедрению биологической очистки стоков. В сборные резервуары, общим объемом свыше 6000 кубометров, запускают бактерии, которые поедают органику и тем самым очищают воду.

Как рассказал Андрей Фомичев, проект разрабатывался порядка семи лет.

– Наше основное сырье – макулатура. Это нестабильное сырье. Очень много волокна бумажного, различных связывающих элементов, органики, наполнителей, крахмальный клей. Все это перерабатывается, все попадает в сточные воды – это мы должны очищать, – отметил он.

Сумма инвестиций 400 миллионов рублей. Сегодня очистные сооружения находятся в стадии пуско-наладки. Государственную приемку планируют провести в октябре.

Основная задача этого проекта - выполнить постановление №644 – ограничение и ужесточение параметров сбрасываемых вод. Его реализация позволит достичь новых нормативных параметров стоков, увеличить мощности очистных сооружений и сократить потребление свежей воды.

Примечательно, что на содержание бактерий предприятие тратит 1 000 000 рублей в месяц.

– Это 1% от заработной платы. Таким образом у нас фактически увеличился персонал на 1%, – добавил главный специалист по развитию комбината Владимир Волгин.

Горы бумаги

Остановился «туристический автобус» и у склада макулатуры. Здесь за раз может поместиться около 13 000 тонн бумаги. Этого запаса хватает на 5-6 дней работы.

– С макулатурой беда, – признался Андрей Фомичев. – Если быть откровенным, по сравнению с прошлым годом, за восемь месяцев, цена на нее поднялась на 18%. Очень много макулатуры вывозится за рубеж. На Украину за август вывезли 30 000 тонн макулатуры. Очень много берет Китай – это уже с Сибирского региона. В свое время был даже введен запрет на вывоз макулатуры на определенный период времени. Он способствовал стабилизации цен. Сегодня цены снова начали расти.

По его словам, бумажного сырья в скором времени может и вовсе не стать. Тогда журналисты поинтересовались, а что дальше?

– А дальше лес, целлюлоза. Да не бойтесь, будет макулатура, – обнадежил генеральный директор.

Заменили роботы

Еще одно нововведение, которое показали журналистам – автоматизированная транспортно-упаковочная система на фабрике по производству гофротары.

Цель проекта – автоматизация процесса упаковки гофротары (исключение ручного труда), повышение производительности до 320 транспортных пакетов в час и качества упаковки.

Первый этап завершился в июне 2016 года. Второй продлился с января до февраля 2017. В августе систему установили полностью.

КСТАТИ:

Площадь предприятия 73 гектара. На комбинате сегодня работают 1762 работника. Из них 1570 – акционеры.

ЦИФРА:

62,4 тыс. рублей – средняя зарплата на народном предприятии.

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