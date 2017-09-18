На содержание бактерий КБК тратит 1 000 000 рублей в месяц

Первым пунктом остановки стал цех очистных сооружений, где завершается первый этап по внедрению биологической очистки стоков. В сборные резервуары, общим объемом свыше 6000 кубометров, запускают бактерии, которые поедают органику и тем самым очищают воду.
Как рассказал Андрей Фомичев, проект разрабатывался порядка семи лет.
– Наше основное сырье – макулатура. Это нестабильное сырье. Очень много волокна бумажного, различных связывающих элементов, органики, наполнителей, крахмальный клей. Все это перерабатывается, все попадает в сточные воды – это мы должны очищать, – отметил он.
Сумма инвестиций 400 миллионов рублей. Сегодня очистные сооружения находятся в стадии пуско-наладки. Государственную приемку планируют провести в октябре.
Основная задача этого проекта - выполнить постановление №644 – ограничение и ужесточение параметров сбрасываемых вод. Его реализация позволит достичь новых нормативных параметров стоков, увеличить мощности очистных сооружений и сократить потребление свежей воды.
Примечательно, что на содержание бактерий предприятие тратит 1 000 000 рублей в месяц.
– Это 1% от заработной платы. Таким образом у нас фактически увеличился персонал на 1%, – добавил главный специалист по развитию комбината Владимир Волгин.
Горы бумаги
Остановился «туристический автобус» и у склада макулатуры. Здесь за раз может поместиться около 13 000 тонн бумаги. Этого запаса хватает на 5-6 дней работы.
– С макулатурой беда, – признался Андрей Фомичев. – Если быть откровенным, по сравнению с прошлым годом, за восемь месяцев, цена на нее поднялась на 18%. Очень много макулатуры вывозится за рубеж. На Украину за август вывезли 30 000 тонн макулатуры. Очень много берет Китай – это уже с Сибирского региона. В свое время был даже введен запрет на вывоз макулатуры на определенный период времени. Он способствовал стабилизации цен. Сегодня цены снова начали расти.
По его словам, бумажного сырья в скором времени может и вовсе не стать. Тогда журналисты поинтересовались, а что дальше?
– А дальше лес, целлюлоза. Да не бойтесь, будет макулатура, – обнадежил генеральный директор.
Заменили роботы
Еще одно нововведение, которое показали журналистам – автоматизированная транспортно-упаковочная система на фабрике по производству гофротары.
Цель проекта – автоматизация процесса упаковки гофротары (исключение ручного труда), повышение производительности до 320 транспортных пакетов в час и качества упаковки.
Первый этап завершился в июне 2016 года. Второй продлился с января до февраля 2017. В августе систему установили полностью.
КСТАТИ:
Площадь предприятия 73 гектара. На комбинате сегодня работают 1762 работника. Из них 1570 – акционеры.
ЦИФРА:
62,4 тыс. рублей – средняя зарплата на народном предприятии.
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