Наиль Магдеев: «Без слез не взглянешь на школьные пищеблоки»

В челнинских школах одноразовым питанием на сегодняшний день охвачены 94% учеников, два раза кушают в «столовке» 37% ребят. Дети по-разному воспринимают качество школьной еды, в зависимости. Видимо, зависит от индивидуальных вкусовых пристрастий конкретного ребенка.

Вот мнение одной мамы, опубликованной недавно в челнинской соцгруппе: «Детей ужасно кормят в школьной столовой. Нет правда. Нет уже тех легендарных столовских котлеток с пюрешкой. В общем мой отказывается есть там. Говорит, с собой буду носить. Ну, купила ланч-бокс. Один день бутер с йогуртом, второй-сэндвич с соком. Понятно, что так дело не пойдет. Надо чтобы горячее ел и не всухомятку. Только вот нет в столовой микроволновки. А если и есть - не для детей».

Кто кормит наших детей, чем и где – сегодня обсуждали на утреннем совещании в мэрии.

С докладом об организации питания в учебных заведениях выступил заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

Он рассказал, что соответствующие услуги для 100% дошкольных учреждений и 62 школ оказывает ООО «Школьное питание», 10 учреждений организуют питание самостоятельно. Меню для образовательных учреждений составляется на десять дней и утверждается специалистами Роспотребнадзора согласно СанПиН.

Старая техника

Рассказал чиновник и о проблемах - ремонте и замене старого оборудования.

– Школе нужны новые привлекательные по архитектуре и дизайну современные школьные столовые здорового питания, оснащенные новым оборудованием для приготовления качественной пищи, – посетовал Халимов. – В последние пять лет проведен ремонт 22 школьных столовых, которые сегодня отвечают всем требованиям соблюдения санитарных норм и эстетики.

По данным чиновника, в капитальном ремонте еще нуждается 16 пищеблоков, в косметическом ремонте и ремонте вентиляции, канализации – 32 учреждения. В 54% учреждений необходима замена холодильного оборудования, теплового оборудования – в 38% столовых, линий раздачи – в 16% столовых, в 95 дошкольных учреждениях требуется замена торгово-технологического и кухонного оборудования.

Кроме того, из-за тяжелого физического труда и низкой зарплаты остро стоит кадровый вопрос, 60% работающих поваров – женщины пенсионного возраста.

С тем, что некоторым учебным заведениям не мешало бы обновить кухню, согласился мэр города Наиль Магдеев.

– Более 30-40 лет это оборудование эксплуатируется. Все сроки амортизации прошли, – отметил он. – Без слез не взглянешь на некоторые пищеблоки в детских садах и школах, которым более 30 лет. Все это наше с вами хозяйство, которое необходимо приводить в порядок.

Мандарин преткновения

Магдеев также заметил, что закрытости в работе по организации питания быть не должно. Родительская общественность и комитеты должны постоянно мониторить ситуацию, вникать в проблемы, а не пользовались слухами, домыслами и не всегда справедливыми нареканиями в адрес работников.

– А то одну мандаринку обсуждали уже недели две. В социальных сетях я увидел. Да если в любом магазине купишь любой продукт, который почистишь – он разный бывает. Общественный контроль должен быть и за питанием, и за мандаринами, и за бананами, которые сегодня там в меню есть. Все это должно быть открыто, гласно, ясно и понятно, – подытожил глава города.

КСТАТИ:

На сегодняшний день стоимость питания в день для школьников составляет:

от 52,30 до 58,30 рублей – уплотненные завтраки;

от 80,30 до 86,30 рублей – двухразовое питание.