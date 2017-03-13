Наиль Магдеев: «Без слез не взглянешь на школьные пищеблоки»

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13 марта в 16:50
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в Челнах
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в Челнах

При ремонте полуприцепа цистерны 59-летним электрогазосварщиком произошел взрыв.

13 марта в 15:48
Коммунальщики в Челнах начали публиковать предупреждения о мошенниках на квитанциях
Коммунальщики в Челнах начали публиковать предупреждения о мошенниках на квитанциях

Стражи порядка предупреждают о мошенниках, которые представляются социальными работниками, представителями нетрадиционной медицины, якобы, «снимающими порчу».

13 марта в 15:03
В Челнах пройдет всероссийский турнир по Армейскому рукопашному бою
В Челнах пройдет всероссийский турнир по Армейскому рукопашному бою

Победитель соревнования получит звание “Мастер спорта России”.

13 марта в 13:08
Организатор “штурма” Кабмина Татарстана оштрафован на 10 000 рублей
Организатор “штурма” Кабмина Татарстана оштрафован на 10 000 рублей

Они признан виновным за «организацию не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах».

13 марта в 12:22
Верховный суд Татарстана рассмотрит жалобу главы ТФБ на арест
Верховный суд Татарстана рассмотрит жалобу главы ТФБ на арест

Напомним, ранее Роберт Мусин заявил о своей невиновности и готовности сотрудничать со следствием.

13 марта в 12:01
Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам
Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам

Введен лимит в 50 тысяч рублей (830 долларов). Ранее в соцсетях распространялась информация о проблемах в банке.

13 марта в 11:55
Юный челнинец обошел детей из Татарстана в телевизионном фестивале
Юный челнинец обошел детей из Татарстана в телевизионном фестивале

5-летний Давид Андреев впервые участвовал в Открытом республиканском телевизионном молодежном фестивале эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык – 2017».

13 марта в 10:23
В сети появилось видео жестокого избиения мужчины в Татарстане (ВИДЕО)

После многочисленных ударов ногами по голове, потерпевший скончался, подозреваемые задержаны

13 марта в 10:03
Полиция разыскивает челнинца, которому грозит до двух лет лишения свободы
Полиция разыскивает челнинца, которому грозит до двух лет лишения свободы

29-летний мужчина – житель новой части города Набережные Челны подозревается в совершении кражи.

13 марта в 09:31
В России придумали способ привлечения граждан к накоплению пенсий
В России придумали способ привлечения граждан к накоплению пенсий

В момент запуска системы, с 2019 года, всем работникам будет предложено через работодателей выбрать НПФ, заключив с ним договор, и ставку взноса — от 0 до 6% от зарплаты.
 


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
Правда

Индекс правды: 26%
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Выпуск №9 от 09 марта, 2017г.
14 марта 2017г. 00:52

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Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Милана Ситникова
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В сети появилось видео жестокого избиения мужчины в Татарстане (ВИДЕО)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск 8 от 02 марта 2017 г.

Наиль Магдеев: «Без слез не взглянешь на школьные пищеблоки»

Наиль Магдеев: «Без слез не взглянешь на школьные пищеблоки»

В челнинских школах одноразовым питанием на сегодняшний день охвачены 94% учеников, два раза кушают в «столовке» 37% ребят. Дети по-разному воспринимают качество школьной еды, в зависимости. Видимо, зависит от индивидуальных вкусовых пристрастий конкретного ребенка.

Вот мнение одной мамы, опубликованной недавно в челнинской соцгруппе: «Детей ужасно кормят в школьной столовой. Нет правда. Нет уже тех легендарных столовских котлеток с пюрешкой. В общем мой отказывается есть там. Говорит, с собой буду носить. Ну, купила ланч-бокс. Один день бутер с йогуртом, второй-сэндвич с соком. Понятно, что так дело не пойдет. Надо чтобы горячее ел и не всухомятку. Только вот нет в столовой микроволновки. А если и есть - не для детей».

Кто кормит наших детей, чем и где – сегодня обсуждали на утреннем совещании в мэрии.

С докладом об организации питания в учебных заведениях выступил заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

Он рассказал, что соответствующие услуги для 100% дошкольных учреждений и 62 школ оказывает ООО «Школьное питание», 10 учреждений организуют питание самостоятельно. Меню для образовательных учреждений составляется на десять дней и утверждается специалистами Роспотребнадзора согласно СанПиН.

Старая техника

Рассказал чиновник и о проблемах - ремонте и замене старого оборудования.

– Школе нужны новые привлекательные по архитектуре и дизайну современные школьные столовые здорового питания, оснащенные новым оборудованием для приготовления качественной пищи, – посетовал Халимов. – В последние пять лет проведен ремонт 22 школьных столовых, которые сегодня отвечают всем требованиям соблюдения санитарных норм и эстетики.

По данным чиновника, в капитальном ремонте еще нуждается 16 пищеблоков, в косметическом ремонте и ремонте вентиляции, канализации – 32 учреждения. В 54% учреждений необходима замена холодильного оборудования, теплового оборудования – в 38% столовых, линий раздачи – в 16% столовых, в 95 дошкольных учреждениях требуется замена торгово-технологического и кухонного оборудования.

Кроме того, из-за тяжелого физического труда и низкой зарплаты остро стоит кадровый вопрос, 60% работающих поваров – женщины пенсионного возраста.

С тем, что некоторым учебным заведениям не мешало бы обновить кухню, согласился мэр города Наиль Магдеев.

– Более 30-40 лет это оборудование эксплуатируется. Все сроки амортизации прошли, – отметил он. – Без слез не взглянешь на некоторые пищеблоки в детских садах и школах, которым более 30 лет. Все это наше с вами хозяйство, которое необходимо приводить в порядок.

Мандарин преткновения

Магдеев также заметил, что закрытости в работе по организации питания быть не должно. Родительская общественность и комитеты должны постоянно мониторить ситуацию, вникать в проблемы, а не пользовались слухами, домыслами и не всегда справедливыми нареканиями в адрес работников.

– А то одну мандаринку обсуждали уже недели две. В социальных сетях я увидел. Да если в любом магазине купишь любой продукт, который почистишь – он разный бывает. Общественный контроль должен быть и за питанием, и за мандаринами, и за бананами, которые сегодня там в меню есть. Все это должно быть открыто, гласно, ясно и понятно, – подытожил глава города.

КСТАТИ:

На сегодняшний день стоимость питания в день для школьников составляет:

от 52,30 до 58,30 рублей – уплотненные завтраки;

от 80,30 до 86,30 рублей – двухразовое питание.

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