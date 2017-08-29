Наиль Магдеев хочет наслать болезнь на крупных бизнесменов Челнов

Сегодня градоначальник города приехал в одну из самых образцово-показательных (как в плане успеваемости, так и по внешнему виду) школ Набережных Челнов — гимназию №26. Во многом ее благоустроенность — дело рук щедрого выпускника учебного заведения – председателя правления АКИБАНК Ильдара Галяутдинова.
Правда, от вопроса, сколько денег банкир вложил в подготовку школы к новому учебному году, он уклонился.
- Я так много на вопросы о цифрах отвечаю, что не хочу даже отвечать на это. Вопрос в другом, что у людей должен быть посыл, - скромно заметил Галяутдинов. - Это не очень хорошо, когда мы душевные порывы людей пытаемся обличить в цифры, деньги, бумаги, металл. И я считаю, что порок сегодняшнего общества - все переводить в цифры. Есть душа. Это движение души.
Впрочем, чуть позже «секрет» раскрыл Наиль Магдеев. По словам мэра, за девять лет бизнесмен вложил в родную школу уже более 30 миллионов рублей.
- К сожалению, если брать масштабы, с которыми оказывается помощь, это почти исключительный пример, - с сожалением заметил мэр. - Хотелось бы, чтобы многие успешные предприятия, начиная от ПАО КАМАЗ, КБК, ДОМКОР, заболели бы этой хорошей болезнью — помогать своей школе, вне зависимости от политического строя, финансовой ситуации. Для школы лишних денег нет. Красивые слова многие говорят, но не все делают красивые дела.
Паркет, как в МГУ
Глава города, похоже, был расположен в этот раз к откровениям, и на вопрос нашего корреспондента о собственном опыте, признался, что еще будучи руководителем Бугульмы, оказывал своей школе серьезную поддержку.
- Я учился в одной из лучших школ города Бугульма. Напомню, Бугульма занимает стабильно 1 место в сфере образования. И это не случайно, - подчеркнул Магдеев. - Я учился в школе №2, работая мэром города и руководителем района, находил возможность помощи. Понятно, что я обращался к нефтяникам, нефтепроводчикам. Я просил, и на мои просьбы откликались. Бывая в Бугульме в сентябре, я взял за правило приходить в родную школу, беседовать по душам с руководителем...
Но, вернемся к гимназии №26. В этом году Ильдар Галяутдинов выделил 5,8 миллионов рублей на ремонт холлов и большого спортивного зала. Нам даже удалось подслушать разговор чиновников: подобный паркет (одновременно прочный и травмобезопасный) лежит в спортзале МГУ. Делегацию проводили в малый зал, где похожий ремонт был сделан год назад, чтобы продемонстрировать — пол как новый.
- Сюда точно детей впускали? - на всякий случай поинтересовались мы.
- Конечно! Целый год по 300 детей 6 уроков в день занимались, - заверил нас директор школы Андрей Сальников.
Лучше биться головой о плитку
Тем временем, Галяутдинов по-хозяйски уверенно провожал гостей в крыло начальной школы. Здесь мы обратили внимание на керамическую плитку, которой была отделана половина (нижняя ее часть) стены.
- Основная масса кабинетов приведена в порядок, поэтому сосредоточились на общих зонах, коридоры, спортивный зал, раздевалки, столовая. Чтобы было безопасно и эстетично, - пояснил банкир. - Плитка была выбрана с точки зрения пожарной безопасности, сохранности, гигиены и экономии средств в процессе эксплуатации. Раньше приходилось красить по 2 раза в год.
- А с точки зрения травмоопасности? Ведь ученики начальных классов очень активны и кто-то может врезаться головой с разбегу в эту плитку..., - засомневался наш корреспондент.
- Тому кто ударится, какая разница в бетонную стену или в кафельную плитку? - парировал Галяутдинов.
Сейф для мобильников
Показали мэру и ранее отремонтированные классы: чистые, свежие стены, на белоснежных глянцевых партах, которые «растут» вместе с учениками, первоклашек уже ждут разложенные буквари.
- Когда я работал директором школы, нам белые парты не разрешали ставить, - негромко прокомментировал увиденное замруководителя исполкома Рамиль Халимов, и пояснил журналисту «Вечерки»: - Контраст должен быть между ней и тетрадным листом.
С особым и нескрываемым удовольствием Наиль Магдеев поговорил с молодым педагогом — учителем математики.
- С каким настроением идем к новому учебному году? - поинтересовался мэр у Эльмиры Ахметзяновой.
- С нетерпением, очень длинные каникулы! - с энтузиазмом ответила та, и принялась рассказывать о своих учениках, развенчав стереотип о «ботанах» математического класса: -
Знаете какое разнообразие? У меня есть шахматисты, которые представляют на соревнования город и республику, спортсмены, очень творческие ребята. Они художники, они поют, а как они играют на пианино!
- Учебников хватает, за счет родителей не покупается? - явно неспроста задал Магдеев следующий вопрос, и с удовлетворением выслушал ответ директора школы: «за счет бюджета или средств школы».
- А рабочие тетради? - на всякий случай уточнил корреспондент «ВЧ».
- Рабочие тетради здесь не предусмотрены, - заверил нас Сальников.
- Рабочие тетради, чтобы был полноценный необходимый набор, родители уже готовы сами покупать. Они делают это еще в мае, так дешевле. С этим все в порядке, - тут же добавила учитель.
Экскурсия по школе была хоть и быстрой, но довольно информативной. Градоначальнику понравились новые раздевалки с сейфом для мобильных телефонов (кстати, отдельные ячейки для складирования перед уроком гаджетов, мы увидели, к примеру, в кабинете физики), освещение светодиодными лампами, которое позволяет экономить до 20% электроэнергии, изображения картин Моне и Ван Гога, вывешенные в коридорах, а так же 16 бактерицидных установок, которые обеззараживают классы и раздевалки.
А мы напоминаем, что благотворительная акция «Помоги собраться в школу» продлиться до 1 сентября. На данный момент собрано свыше 11 миллионов рублей спонсорской помощи.
КСТАТИ
Сегодня стало известно, что за 1 место в городском рейтинге школ, гимназия №26 получит один миллион рублей на премии педагогам.
Комментарии посетителей
не хило ,только ни кто их не содержит- брехня,и распил денег,
Да, прикольно. Пустые тележки для денег. Теперь они ему не нужны. Денюжки укатили в неизвестном направлении,...
Господин Галяутдинов может, конечно, тратить свои деньги как хочет, хоть на кафель, хоть на унитазы, но по...
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