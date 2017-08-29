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Выпуск 33 от 22 августа 2017 г.
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Наиль Магдеев хочет наслать болезнь на крупных бизнесменов Челнов

Наиль Магдеев хочет наслать болезнь на крупных бизнесменов Челнов

Сегодня градоначальник города приехал в одну из самых образцово-показательных (как в плане успеваемости, так и по внешнему виду) школ Набережных Челнов — гимназию №26. Во многом ее благоустроенность — дело рук щедрого выпускника учебного заведения – председателя правления АКИБАНК Ильдара Галяутдинова.

Правда, от вопроса, сколько денег банкир вложил в подготовку школы к новому учебному году, он уклонился.

- Я так много на вопросы о цифрах отвечаю, что не хочу даже отвечать на это. Вопрос в другом, что у людей должен быть посыл, - скромно заметил Галяутдинов. - Это не очень хорошо, когда мы душевные порывы людей пытаемся обличить в цифры, деньги, бумаги, металл. И я считаю, что порок сегодняшнего общества - все переводить в цифры. Есть душа. Это движение души.

Впрочем, чуть позже «секрет» раскрыл Наиль Магдеев. По словам мэра, за девять лет бизнесмен вложил в родную школу уже более 30 миллионов рублей.

- К сожалению, если брать масштабы, с которыми оказывается помощь, это почти исключительный пример, - с сожалением заметил мэр. - Хотелось бы, чтобы многие успешные предприятия, начиная от ПАО КАМАЗ, КБК, ДОМКОР, заболели бы этой хорошей болезнью — помогать своей школе, вне зависимости от политического строя, финансовой ситуации. Для школы лишних денег нет. Красивые слова многие говорят, но не все делают красивые дела.

Паркет, как в МГУ

Глава города, похоже, был расположен в этот раз к откровениям, и на вопрос нашего корреспондента о собственном опыте, признался, что еще будучи руководителем Бугульмы, оказывал своей школе серьезную поддержку.

- Я учился в одной из лучших школ города Бугульма. Напомню, Бугульма занимает стабильно 1 место в сфере образования. И это не случайно, - подчеркнул Магдеев. - Я учился в школе №2, работая мэром города и руководителем района, находил возможность помощи. Понятно, что я обращался к нефтяникам, нефтепроводчикам. Я просил, и на мои просьбы откликались. Бывая в Бугульме в сентябре, я взял за правило приходить в родную школу, беседовать по душам с руководителем...

Но, вернемся к гимназии №26. В этом году Ильдар Галяутдинов выделил 5,8 миллионов рублей на ремонт холлов и большого спортивного зала. Нам даже удалось подслушать разговор чиновников: подобный паркет (одновременно прочный и травмобезопасный) лежит в спортзале МГУ. Делегацию проводили в малый зал, где похожий ремонт был сделан год назад, чтобы продемонстрировать — пол как новый.

- Сюда точно детей впускали? - на всякий случай поинтересовались мы.

- Конечно! Целый год по 300 детей 6 уроков в день занимались, - заверил нас директор школы Андрей Сальников.

Лучше биться головой о плитку

Тем временем, Галяутдинов по-хозяйски уверенно провожал гостей в крыло начальной школы. Здесь мы обратили внимание на керамическую плитку, которой была отделана половина (нижняя ее часть) стены.

- Основная масса кабинетов приведена в порядок, поэтому сосредоточились на общих зонах, коридоры, спортивный зал, раздевалки, столовая. Чтобы было безопасно и эстетично, - пояснил банкир. - Плитка была выбрана с точки зрения пожарной безопасности, сохранности, гигиены и экономии средств в процессе эксплуатации. Раньше приходилось красить по 2 раза в год.

- А с точки зрения травмоопасности? Ведь ученики начальных классов очень активны и кто-то может врезаться головой с разбегу в эту плитку..., - засомневался наш корреспондент.

- Тому кто ударится, какая разница в бетонную стену или в кафельную плитку? - парировал Галяутдинов.

Сейф для мобильников

Показали мэру и ранее отремонтированные классы: чистые, свежие стены, на белоснежных глянцевых партах, которые «растут» вместе с учениками, первоклашек уже ждут разложенные буквари.

- Когда я работал директором школы, нам белые парты не разрешали ставить, - негромко прокомментировал увиденное замруководителя исполкома Рамиль Халимов, и пояснил журналисту «Вечерки»: - Контраст должен быть между ней и тетрадным листом.

С особым и нескрываемым удовольствием Наиль Магдеев поговорил с молодым педагогом — учителем математики.

- С каким настроением идем к новому учебному году? - поинтересовался мэр у Эльмиры Ахметзяновой.

- С нетерпением, очень длинные каникулы! - с энтузиазмом ответила та, и принялась рассказывать о своих учениках, развенчав стереотип о «ботанах» математического класса: -

Знаете какое разнообразие? У меня есть шахматисты, которые представляют на соревнования город и республику, спортсмены, очень творческие ребята. Они художники, они поют, а как они играют на пианино!

- Учебников хватает, за счет родителей не покупается? - явно неспроста задал Магдеев следующий вопрос, и с удовлетворением выслушал ответ директора школы: «за счет бюджета или средств школы».

- А рабочие тетради? - на всякий случай уточнил корреспондент «ВЧ».

- Рабочие тетради здесь не предусмотрены, - заверил нас Сальников.

- Рабочие тетради, чтобы был полноценный необходимый набор, родители уже готовы сами покупать. Они делают это еще в мае, так дешевле. С этим все в порядке, - тут же добавила учитель.

Экскурсия по школе была хоть и быстрой, но довольно информативной. Градоначальнику понравились новые раздевалки с сейфом для мобильных телефонов (кстати, отдельные ячейки для складирования перед уроком гаджетов, мы увидели, к примеру, в кабинете физики), освещение светодиодными лампами, которое позволяет экономить до 20% электроэнергии, изображения картин Моне и Ван Гога, вывешенные в коридорах, а так же 16 бактерицидных установок, которые обеззараживают классы и раздевалки.

А мы напоминаем, что благотворительная акция «Помоги собраться в школу» продлиться до 1 сентября. На данный момент собрано свыше 11 миллионов рублей спонсорской помощи.

КСТАТИ

Сегодня стало известно, что за 1 место в городском рейтинге школ, гимназия №26 получит один миллион рублей на премии педагогам.

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Комментарии:


. 29.08.2017 01:48

Мэр города искренне убежден, что «заразиться» благотворительностью, относительно родных школ, могло бы руководство ПАО КАМАЗ, КБК и ДОМКОР
—————————————————————-
Две лишних запятых....

А по сути статьи: школам нужно воспитывать своих учеников так, чтобы они потом становились их спонсорами, как в данном случае. Если школы требуют деньги с родителей учеников на то да на сё (а не помогают хотя бы некоторым ученикам), то ученики не будут испытывать к своим школам чувство благодарности...

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. 29.08.2017 07:23

А господин Зубарев  владелец ТТС, имеющий громадный доход, помог кому-нибудь или нет? Редакция напишите о нем.

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. 29.08.2017 09:03

Господин Галяутдинов может, конечно, тратить свои деньги как хочет, хоть на кафель, хоть на унитазы, но по моему скромному мнению деньги нужно вкладывать в учителей и в учеников: все наши несколько нобелевских лауреатов (не говоря уж о Ломоносове) учились в гораздо более скромных условиях, но с гораздо более талантливыми учителями. 76 гимназия входит в топ татарстанских школ, но не в топ российских... может, стоило бы в школе создать систему приглашенных по конкурсу учителей из других городов?  Даже учителей из других стран? Как это делают в английских и американских колледжах? И учеников (и учителей) отправлять на специальные курсы типа сочинского “Сириуса”. Для этого нужен специальный фонд. Может, это будет следующим этапом спонсорской помощи?

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