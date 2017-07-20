Наиль Магдеев:  «Хороший доношенный ребенок получится»

В Набережных Челнах продолжается строительство школы в 36 микрорайоне. Открыть учебное заведение планируют 1 сентября. Рабочие приступили к чистовым отделкам, а назначенный директор уже укомплектовывает штат и принимает учеников.
Как сегодня признался мэр города Наиль Магдеев, решение о строительстве было принято в здании напротив – школе, которую открыли в прошлом году. Ведь около 2000 детей из близлежащих комплексов не хватило мест в новом учебном заведении, построенным впервые за 20 лет.
Работы по возведению школы на 1224 места в 36 микрорайоне начались в 2016 году и продолжается уже около восьми месяцев.
– По сути, хороший доношенный ребенок получится при сдаче, – привел аналогию с беременностью Магдеев. – Но самое главное, хороший же ребенок. Школы строить – это очень благородная миссия для строителей. Для этого микрорайона она нужна, важна.
Говоря о новой школе глава города в очередной раз подчеркнул масштабность проекта: школа будет самой большой в городе – 25 тысяч квадратных метров. По проекту в здании два плавательных бассейна, 30-метровый и 12-метровый – для самых юных школьников, два спортзала, в одном из которых будет профессиональный скалодром, и актовый зал на 560 мест.
– В ежедневном режиме мы принимаем заявления детей в данную школу, – рассказал начальник управления образования и по делам молодежи Винер Харисов. – Также мы занимаемся комплектованием педагогами. Более 60 учителей будет принято на работу. Мы отбираем их в конкурсной форме. Постараемся, так как школа инновационная, много современных технологий, принять самых лучших педагогов первой квалификационной категории с опытом работы.
В школу принято уже 1000 детей, из них 338 первоклассников. На данный момент укомплектовано 12 первых классов (с 1«А» до 1«М»!), пять вторых и третьих, по четыре шестых и седьмых. Однако заявления до сих пор продолжают поступать.
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