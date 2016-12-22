Наиль Магдеев: «Может, я неправильный мэр, но вы уж меня извините»

Рекордное время – два с лишним часа длилась 21 декабря пресс-конференция мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. Помимо подведения итогов уходящего года и планов на следующий, градоначальников пришлось ответить на весьма неудобные вопросы журналистов.

Про кризис: «Мы – пятая экономика в России!»

2016 год, несмотря на самые мрачные прогнозы, оказался лучше, чем ожидалось, считает Наиль Магдеев. В первую очередь, это касается промышленности — КАМАЗа, который показал хорошие результаты и перевыполнил годовой план, выпустив свыше 32 000 грузовиков.

- Самочувствие на КАМАЗе сразу же отражается на городе. Челны были, есть и будут моногородом в ближайшие 100 лет точно. КАМАЗ – это наше конкурентное преимущество. Лучше нас никто в стране делать грузовики не может. Наряду с КАМАЗом рост индекса промышленного производства показывает КБК - успешно работает Андрей Фомичев и его команда. Неплохо себя, в условиях ограничения по импорту продукции, чувствуют предприятия пищевой промышленности: «Просто молоко», «Челны-хлеб», «Челны-холод», «Булгарпиво» показывают рост. Понятно, что внешние рынки закрыты и собственный товаропроизводитель чувствует себя уверенно. Стабильно работает строительный комплекс — более 20 млрд рублей объем строительно-монтажных работ. Мы по инвестиционной привлекательности среди всех субъектов первое место занимаем. Мы пятая экономика в России! Мы пятые по уплате налогов в федеральный бюджет! Мы очень крупный налогоплательщик в стране. Мы мощная промышленная высокоинтеллектуальная республика...

Про ТОСЭР: «Процесс идет»

Первый год Челны жили в новом статусе — территории опережающего социально-экономического развития. Главная цель руководства города была, по словам Магдеева - привлекать резидентов для развития нового производства.

По состоянию на 1 декабря ТОСЭР имеет шесть резидентов. Сумма заявленных инвестиций - 12 млрд 125 млн рублей (более 8 млрд уже пришло в город), будет создано 2400 новых высокотехнологичных рабочих мест (1445 уже создано). Кроме этого, еще семь компаний подали заявления, проявили интерес порядка 16 компаний.

- Как говорят, процесс идет. Задача для нас ясна и понятна. Мы с вами очень активно должны заниматься диверсификацией экономики. Уйти полностью от монозависимости – задача невыполнимая. Что-то получается, что-то не очень. Быть полностью довольным результатом своей деятельности мэр не может. Всегда можно сделать что-то лучше что-то больше. Всего в России 9-10 резидентов - из них более половины наши.

О планах на 2017: «Ситуация такая, какая есть»

Выкуп помещения бывшего РК «Колизей», где планируют разместить татарский драмтеатр -это начало реконструкции учреждений культуры.

- Это только первая ласточка в плане обеспечения театров — они все сегодня находятся в приспособленных помещениях. Так получилось. На полумиллионный город два стадиона — это тоже мало. Но ситуация такая, какая есть.

В планах — продолжить в наступающем году капремонт горбольницы №2, отремонтировать станцию скорой медпомощи, Камский детский медцентр, поликлинику №4, построить и ввести в эксплуатацию не менее 300 000 кв.м. жилья, школу на 1224 места в микрорайоне «Прибрежный», дом Правосудия по ул. 40 лет Победы, многофункциональный центр по проспекту Чулман, 6 универсальных спортивных площадок, отремонтировать проспект Московский и многое другое. Следующий год объявлен в РТ Годом экологии и общественных пространств, а это значит, что власти продолжат работу по благоустройству парков и скверов (пока в планах по Челнам продолжение работ на набережной Тукая, площадь Азатлык, Шишкинский бульвар). Как заверил глава города, все проекты пройдут через публичные обсуждения.

Про тарифы жкх: «Мы осторожно поднимаем»

Был задан вопрос и по росту тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Здесь Наиль Магдеев слегла слукавил, сославшись на то, что муниципалитет их не устанавливает. Однако затем сам же и опровергнул слова, вспомнив о прошлогодней практике.

- Тарифы на ЖКХ - это прерогатива Правительства РФ. То, что касается тарифов на ЖКУ, их устанавливает Правительство РТ, мы на это повлиять не можем. В 2015 рост на ЖКУ мы заморозили, кризис был. Мы единственный город в России на это пошли. Сказали управляющим компаниям: у людей ситуация непростая. Но это бесконечно продолжаться не может, вы же понимаете. Зарплату надо повышать, приобретать ГСМ, поэтому сейчас мы осторожно, в пределах 3,5% - 4% поднимаем.

Про Татфондбанк: «Наверное, будут определенные потери»

Журналисты попросила мэра прокомментировать ситуацию со вторым по значимости банком в республике. Удивительно, но точными данными, сколько в Набережных Челнах физических и юрилических лиц пострадали от кризиса с Татфондбанком, не располагает даже Магдеев.

- Сегодня каких-либо действий исполком предпринять не может в рамках существующего законодательства. Это прерогатива Центробанка РФ. Банковская сфера не входит в сферу деятельности муниципалитета. Мы действуем строго по закону, нам есть чем заниматься.

Конечно же, это проблема. Наверное, будут определенные потери. Не просто так это все происходит. Будем надеяться на лучшее.

Про обманутых дольщиков: «Мы видим страдания людей»

В копилку успешных дел глава города внес по итогам года ситуацию с обманутыми дольщикам строительных компаний «Химстрой» и «Фон». Напомним, на 1 января 2015 года в Челнах было 939 дольщиков. На сегодня их осталось 356 человек. Смогут ли власти помочь им в 2017 году? На это у мэра не нашлось однозначного ответа.

- Честно — не знаю. Я привык сначала решать, а потом обещать. Есть несколько внешних факторов, которые могут помешать это решить. Но мы видим страдания людей. И мы это желание материализуем.

Про точечную застройку: "Бизнес — это хорошо. Но не в ущерб же людям"

Всплеск эмоций у Наиля Магдеева вызвал вопрос о точечной застройке, когда представитель СМИ процитировал слова одного из бизнесменов: «мэр идет на поводу «кучки маргиналов» вместо того, чтобы максимально эффективно использовать земельные участки для экономики города».

- Это одна из позиций. В системе ценностей города главным является гражданин, его самочувствие, комфорт. Если человек, 20 лет живя на первом-втором этаже жилого дома, все время видел зеленые насаждения, сквер, дорогу, школу, а потом появляется серая стена какого-то непонятного торгового объекта, кому это понравится? Мы очень любим думать в целом о человечестве. Но как доходит до конкретного человека, мы его забываем. В городе достаточно торговых объектов шаговой доступности. И нет в них такой острой необходимости, которая была 15 - 20 лет тому назад. Наверное, где-то были допущены ошибки со стороны власти. Может, с нашей стороны. Мы считаем, что этих ошибок должны быть меньше. Может, я неправильный мэр, неправильно рассуждаю, но вы уж меня извините. Бизнес — это хорошо. Но не в ущерб же людям.

Про коррупцию: «Дьявол кроется в деталях»

Чем дольше длился брифинг, тем острее темы поднимались. И одна из них — коррупция среди госслужащих. Напомним, что 2016 год был особенно богат на уголовные дела, возбужденные в отношение чиновников автограда. Одни из последних примеров -глава геодезической компании ОАО «Геополис» Михаил Давлетшин (обвиняется в мошенничестве, по материалам следствия, с февраля по июль 2015 года путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства потерпевших на общую сумму 1,3 млн рублей, собственником ОАО является министерство земельных и имущественных отношений РТ) и глава МУП «ПАД» Фарид Киямов (возбуждено два уголовных дела - по подозрению в заключении фиктивных договоров со сторонними организациями на сумму более 20 млн рублей и «присвоение или растрата»).

Мэр призвал журналистов не спешить навешивать ярлыки на его подчиненных и увольнять их раньше времени.

- Возбуждение уголовного дела — это еще не признание вины человека. Мы помним всякие истории в стране. Потом приходилось реабилитировать, извиняться, каяться некоторым руководителям государства. Поэтому давайте спокойно дожидаться вердикта суда. Ни корреспондент, ни мэр, не имеют права называть человека виновным, пока не будет решения суда. Есть решение суда по Давлетшину — есть реакция органов власти. Контракт расторгнут. Мы считаем, что этот человек виновен. Но есть еще одна маленькая деталь. Как говорят, дьявол кроется в деталях. За время работы Давлетшина в ОАО «Геополис» никаких замечаний с нашей стороны и со стороны следственных органов не было. То, за что он осужден, это случилось до прихода к нам.

Про детектор лжи: «Полиграф — не панацея»

В теме о коррупции прозвучало предложение проверять чиновников при приеме на работу на детекторе лжи, как это делается, к примеру, в Альметьевске. Магдеев эту идею отверг.

- Полиграф — не панацея ото всех бед, связанных с коррупцией. Думаю, он на все вопросы ответить не может. Есть другие инструменты, чтобы проверить человека при приеме на работу по всем позициям. Пока я такой необходимости не вижу, чтоб всех служащих пропускать через полиграф.

Про «писателя» Яковлева: «Наше дело правое»

Наконец, журналисты не могли не спросить мнения главы города о публичных письмах, которые пишет на имя руководства страны челнинский депутат Сергей Яковлев, в которых требует исключить и Магдеева и руководителя исполкома Рината Абдуллина из партии «Единая Россия», которые ее, якобы, порочат.

- Сегодня у нас писателей больше, чем читателей, и каждый имеет право писать туда, куда считает нужным, в том числе Яковлев. Вы посмотрите тенденцию: вначале объектом его нападок был Щерба и ваш покорный слуга, сегодня это замруководителя исполкома Эльдар Тимергалиев и тоже ваш покорный слуга. Задавайте вопрос: кому это выгодно? Какие серьезные дела мы ведем в части возврата земель в муниципальную собственность? Мы занимаемся не разбазариванием земель и раздачей их по блату приближенным. Мы занимаемся неблагодарной, но нужной работой — мы собираем земли в городскую казну, чтобы они приносили доход всему сообществу, а не узкой группе людей. Понятно, что кому-то это не нравится. Не нравится тем, кто получил землю не через аукционы, а через другие инструменты. Но нервы у нас крепкие. Со слабыми нервами мэром Челнов работать невозможно. Мы и это переживем. Наше дело правое. Мы все инстанции пройдем. Шелуха спадет.