Наиль Магдеев о школе на Элеваторной горе: «Я бы своего ребенка туда не отдал»

Тему закрытия школы на Элеваторной горе сегодня подняли во время заседания горсовета.

Напомним, что в июле «Вечерка» писала о том, что мамы детишек, вооружившись дрелью и шпателями, сами пытались готовить классы школы к новому учебному году. Позже стало известно, что несмотря на все усилия, образовательное учреждение закроют.

Как рассказал начальник управления образования и по делам молодежи города Винер Харисов, на сегодняшний день на Элеваторной горе проживают 89 детей. Из них 61 ребенок обучается в 44 школе и 22 – в 7-ой.

– Здание 1961 года постройки. Оно сегодня в аварийном состоянии и надзорными органами запрещена эксплуатация, – заметил чиновник. – Кроме того нужно сказать, что в школе отсутствует столовая, нормальный спортивный зал, библиотека и другие вспомогательные учреждения.

По его словам, в прошлом году в школе обучалось всего шесть детей: четыре во втором классе и два в четвертом. На сегодняшний день, родители этих детей подали заявления в 7 школу. Туда же переводится и учитель.

В свою очередь мэр города заметил, что уже дал поручение управлению образования, совместно с жителями, открыто рассмотреть вопрос использования этого здания.

– Учитель переходит вместе с детьми в школу. Я поручение дал, чтобы провели собрание, чтобы никаких недосказанностей и неясностей не было. Но это не дело, чтобы дети ходили питаться в столовую на элеватор. Разве это нормальные условия? Я бы своего ребенка, внука и внучку туда не отдал, – отметил глава города.

К слову на новый учебный год в первый класс с Элеваторной горы пойдут всего 11 детей. Восемь из них школу №7, три в школу №44. Совместно с руководством города принято решение, что с 1 сентября учеников будут возить два автобуса. Маршрут движения транспорта в данный момент согласовывается с ГИБДД.