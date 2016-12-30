Наиль Магдеев поздравил челнинцев с Новым годом (ВИДЕО)

Дорогие челнинцы!
2016 год отсчитывает последние дни. Уходящий год был непростым. Это было время напряженной работы, принятия важнейших решений. И каждый из нас внес посильный вклад, чтобы сделать наш любимый город экономически более сильным и комфортным для проживания. В автограде появились новые виды производства, КАМАЗ расширил модельный ряд выпускаемых автомобилей, крупные предприятия запустили новые линии производства. В течение года тысячи челнинцев справили новоселье. В 37 комплексе построили новую школу, произвели реконструкцию парка Победы и набережной имени Габдуллы Тукая, обновили дороги, дома.
Сегодня я от всего сердца хочу сказать вам теплые слова признательности за все, что смогли сделать в течение года во благо Набережных Челнов. Нам не стыдно за результаты 2016 года.
Мы с уверенностью в своих силах строим планы на Новый год, ставим перед собой конкретные цели и задачи и, уверен, обязательно выполним их!
Дорогие друзья! Время стремительно приближается к Новому году. От всей души желаю вам яркого, незабываемого праздника. Пусть наступающий 2017 год принесет в каждый дом, в каждую семью счастье, радость, благополучие. Здоровья вам, мира и добра!
С Новым годом, друзья!
Н.Г.Магдеев, мэр города Набережные Челны
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