Наиль Магдеев: «Руководитель исполкома мне все нервы вымотал»

Мэр города остался недоволен ремонтом подземных переходов на Московском проспекте. Что так возмутило главу города и кому за это «влетело», в материале «Вечерки».

На ремонт шести подземных переходов «Московский проспект», «Тимирязевский проезд», «Ак Мечеть», «Пожарное депо», «Гренада» и «58-й комплекс» было выделено 52 млн рублей.

Как рассказал директор фирмы-подрядчика ООО «Баракат» Андрей Бадера, договор был заключен 28 июля. В это же время и приступили к реконструкции. Срок исполнения 30 декабря. По его словам, все строительство планируют завершить до 20 ноября.

Однако, как сегодня убедился мэр города Наиль Магдеев и журналисты, работы у строителей еще непочатый край.

Олимпийское спокойствие

Делегация начала объезд подземок по очереди со стороны проспекта Яшьлек.

– За два месяца сильно ты не сдвинулся по этому подземному переходу, – заметил Магдеев, пройдя по подземке.

И действительно, о ремонте здесь напоминает только оставленный местами строительный мусор.

– Сделана гидроизоляция, отшпаклеваны потолки, убран асфальт, – стал перечислять подрядчик. – Ступени, навесы установлены.

– А освещение так будет что ли по проекту? – Магдеев обратил внимание на темный переход.

– Будут делать новое, после того, как здесь побелят потолки, – заверил Андрей Бадера.

– Средства выделены. Аукционы провели. Вы не на олимпиаду собрались? У обоих олимпийское спокойствие, – обратился он к Бадере и начальнику управления городского хозяйства и жизнеобеспечения города Рафаэлю Киямову. – Жалко пресса пораньше приехала. Я бы с вами вон в темном углу поговорил совсем по-другому. Ну что это такое? Вы нормального человеческого языка не понимаете?!

Как итог, оценку «плохо» мэр поставил и контролерам, и исполнителям.

– Власть свою задачу выполнила, деньги мы выделили, изыскали средства для того, чтобы привести в порядок подземные пешеходные переходы. Что еще нужно от муниципалитета, скажите мне? Осталось только сплясать! Строители у нас народ такой, сначала говорят: дайте точку опоры, желательно деньги, и мы перевернем весь мир. И мир не переворачивают, и строят в час по чайной ложке, и толку нет.

Надо было их не трогать?

«Долго и не оперативно» идет ремонт и в других подземных переходах.

– Одни у вас оправдания. Мы, по-моему, зря с тобой связались... На самом деле. Ты сам себе свою репутацию подмочил. Видимо, я тебя на детских садах и школах перехвалил, – не стеснялся с критикой в адрес генподрядчика Наиль Магдеев.

Тщательно следить за работой мэр попросил и представителей МУП «ПАД», на чей баланс после завершения ремонта перейдут подземки.

– У нас как капитальный ремонт подземных пешеходных переходов, так какая-то особая история. С той группой мне руководитель исполкома все нервы вымотал, с этой... Или их не надо было трогать, как они 40 лет стояли? Но не трогать нельзя – это не по-хозяйски. Если уж ремонтируем Московский проспект, надо все в комплексе делать, – рассуждал глава города. – Вроде те, кто работал в прошлый раз на тех подземных пешеходных переходах, с ними никаких отношений не имеем. Взяли через аукцион свою, проверенную компанию. Пригласили. Прошел аукцион - опять никак. Но это не по-нашему. Надо делать быстро, качественно и в срок. Вот – в час по чайной ложке, тянут, какие-то оправдания, какой-то детский лепет. Ответить нечего. Киямов как на факультатив приходит, не видит, видимо, всех этих вещей.

Хвалиться нечем

Казалось бы, куда не падал взгляд мэра, везде выявлялись недочеты: вот висит проводка. Вот на брусчатке валяется «шедевр» в виде старого резинового коврика. Вот стоит деревянный поддон, а вот стол загораживает проход. Некоторые вещи, стоит отметить, присутствующим пришлось убирать немедленно.

– Глядя на то, как рабочие работают, никаких положительных эмоций нет на целый день. Плохо, – признался Наиль Магдеев после объезда журналистам. – Объекты обеспечены финансированием, прошел соответствующий аукцион, средства есть, должной работы со стороны строительной организации, которая выиграла аукцион, пока нет.

По его словам, настоящего контроля нет и со стороны соответствующих служб исполкома города.

– Вот такая справедливая, но неудовлетворительная оценка, – заметил он. – Особо хвалиться на этих объектах строителям нечем.

Директор ООО «Баракат» Андрей Бадера с критикой мэра согласился, но добавил:

– Идет рабочий процесс. По истечению двух месяцев особого результата не видно, потому что очень много скрытых работ. В конечном результате, я думаю, к 15 ноября будет уже видно весь процесс работы.

КСТАТИ: Наиль Магдеев пообещал строителям вернуться в субботу и посмотреть, как продвигается работа.

ЦИФРА: на 60% завершен капитальный ремонт подземных переходов.