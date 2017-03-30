Наиль Магдеев: «У нас с Ринатом Азгаровичем родственных связей нет и, наверное, уже не будет»

Сегодня во время заседания городского совета мэр Набережных Челнов отмел подозрения со стороны своего однопартийца, Сергея Яковлева, в том, что глава исполкома является шурином градоначальнику. Наиль Магдеев подчеркнул, что «большого желания комментировать эту тему у него нет», но он решил ответить, так как вопрос об этом задал не надоевший обличающими власть письмами Сергей Яковлев, а другой однопартиец, Рамиль Вагизов.

- Никаких родственных связей с Ринатом Абдуллиным ни напрямую, ни через жену нет. Да, она тоже Абдуллина, - заявил Магдеев. - Моя мама тоже Абдуллина. Это я для писателей говорю, чтобы дальше писали. Я волею судьбы тоже женился на Абдуллиной. Еще в Бугульме, где мы с Ринатом Азгаровичем вместе работали, это проверялось прокуратурой. Есть поручение прокурора это еще раз проверить. Думаю, все точки над i расставят. У нас с Ринатом Азгаровичем родственных связей нет, и, учитывая возраст, наверное, уже не будет.

Прокурор проверит

Напомним, в начале недели член «Единой России» Сергей Яковлев опубликовал в «живом журнале» обращение к прокуратору республики Татарстан Ильдусу Нафикову. Он просит руководителя надзорного ведомства проверить информацию о том, что супруга мэра города - Розалия Магдеева является двоюродной сестрой руководителя исполкома Рината Абдуллина.

«Если эта информация подтвердится, это будет означать, что семья мэра города и руководителя Исполнительного комитета имеет устойчивую родственную связь, что согласно ч. 3 ст.19 Федерального закона №79- ФЗ является конфликтом интересов госслужащего», - говорится в заявлении Сергея Яковлева. Депутат подчеркнул, что в этом случае, и градоначальник, и сити-менеджер Челнов должны будут сложить с себя полномочия.

Он так же попросил прокурора проверить информацию о том, что начальник управления архитектуры, строительства и градостроительного развития исполнительного комитета города Ильмир Исхаков является племянником супруги Рината Абдуллина, а руководитель МУП ПАД Фарид Киямов (в данный момент находится под следствием по ряду уголовных дел) является троюродным племянником начальника городского хозяйства и жизнеобеспечения Рафаиля Киямова. Сегодня Наиль Магдеев не стал комментировать вторую часть этого письма, отметив, что «за других персон прокуратура и они сами ответят».

Прокурор РТ Нафиков уже поручил прокурору Челнов Александру Евграфову проверить информацию.

Киямов был хорошим

Чиновники, которые раньше старались игнорировать публичные нападки Сергея Яковлева, похоже, сегодня решили не игнорировать острые темы. Так, и Ринат Абдуллин ответил на домыслы Яковлева о том, что сити-менеджер защищает директора МУП «ПАД» Фарида Киямова, который, напомним, сегодня находится под следствием по ряду уголовных дел. Выяснилось, что исполком не раз просил суд освободить его из-под стражи.

– 15 марта состоялось заседание нашей комиссии по регламенту и правопорядку. Руководитель следственного отдела Марат Галиханов высказал свою озабоченность действиями руководителя исполнительного комитета в части бесконечных ходатайств перед судом, которые происходили, – высказался Яковлев. – Мы еще могли как-то понять его первое ходатайство в связи с хорошей работой Киямова. Но когда появились второе, третье… Уже на тот момент было доказано и сам Киямов признал вину за тот период, который нахваливает Ринат Азгарович. Вы можете объяснить, почему вы на его стороне?

– Киямов назначен на должность директора МУП «ПАД» в октябре 2013 года. Ситуация на тот момент была сложная, – напомнил Абдуллин. – Предприятие находилось в предбанкротном состоянии. Задолженность по налогам, по зарплате. По состоянию на 1 ноября 2016 года задолженностей не было. Ввиду наличия положительной динамики финансово-хозяйственной деятельности предприятия исполнительным комитетом по запросу адвоката была дана положительная характеристика. Дана была два раза – в Набережночелнинский суд и Новосавиновский.

Если верить сотрудникам МУП ПАД, сейчас ситуация на предприятии ухудшиться. После отстранения Киямова от должности, его место временно занял Роберт Гаффаров. В начале марта СМИ стало известно о конфликте внутри коллектива муниципального предприятия в ходе которого уволились замдиректора по производству Ильшат Гилмиев, главный инженер Федор Никулин, замдиректора по строительству Валерий Кобелев, главный бухгалтер Людмила Абдулова, а также замдиректора по транспорту Радик Акбаров.



«Начальники участков не знают что делать и кого слушаться. В МУП ПАД царит хаос», - говорили работники. «Сейчас, накануне паводка, для дорожников очень важное время. Во-первых, с магистральных проспектов и местных проездов необходимо как можно быстрее вывезти снег и открыть ливневки, иначе город потонет в лужах, в том числе подземные переходы. Во-вторых, дороги после зимы всегда разбиты, поэтому необходимо приступить к ямочному ремонту. Однако на предприятии нет ни грамма битума, как они будут латать «дыры»? Бардак в организации отражается и на поставках необходимых материалов».

Вчера, 28 марта стало известно, что Роберт Гаффаров покинул кресло исполняющего обязанности директора «Предприятия автомобильных дорог» спустя 2 месяца после назначения. На его место пришел ранее уволенный заместитель руководителя по транспорту Радик Акбаров.

Распределили деньги

От выяснения межродственных и межличных отношений депутаты перешли к повестке сессии- поправкам в бюджет 2017 года. С прошлого года непотраченными осталось 149 миллионов рублей. Эти деньги решено потратить на: строительство инженерных сетей для многофункциональной лыжной базы в парке Прибрежный (3,5 млн), капремонт 10 школ (55 млн), капремонт здания для детского сада в 49/09 (45 млн), вторую очередь ремонта путепровода на дороге Челны – Бегишево (10 млн). Часть средств уйдет на приобретение оборудования для учреждений культуры, ремонт пожарной сигнализаций в бюджетных учреждениях, ремонт картинной галереи, трудоустройство в летний период несовершеннолетних, летний отдых детей.

СПРАВКА

Несмотря на дополнительные деньги, пополнившие казну, бюджет-2017 остается дефицитным: доходы – 7 млрд 899 млн рублей, расходы – 8 млрд 594 млн.