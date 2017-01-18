«Не нравится наш юмор — идите на …»

Если ваши дети-школьники не знают что такое «патчи, «трахер», «паль» и «палас» - над ними будут глумиться одноклассники, которые входят в особую касту «челнинских модников». Как малолетки травят друг друга в социальных сетях, выяснил журналист «ВЧ».

«А что такое шавки и кто такие боны? Почему дают в лицо за модный шмот? Что означает на крестах?». Ответы на эти вопросы дают администраторы одной из челнинских групп в Вконтакте.

Ежедневно в популярном среди школьников сообществе обсуждается внешний вид детей (от 8-9 лет и до старшеклассников) и если ты не «кэжуал», не одеваешься в «шмоты» от Ralph Lauren RIPNDIP, Pola, Palace, не носишь NUF, Napapijri. шапку Thrasher и кеды Vansы, то быть тебе посмешищем.

Если вы все еще не понимаете, то вот краткая инструкция от админов группы:

(пунктуация и орфография авторов здесь и далее сохранены, автор приложила все усилия, для редактирования нецензурные выражения и сохранения смысла предложения)

«Модники делятся на три типа:

1.Позеры-модники со шмотом типа трешера, норт фейс, и та фирма сердечко, бывают носят хилфигера (когда мамка денег даст), думают что они топ. Обычно такие модники это бабы... мужики боятся ходить на таком шмоте, ходят по 1-2 человека, боятся их точно не надо, они дрыщи.

2.Кэжуалы ходят на Фред перри, стон айленд, поло, хилфигер. Часто можно слышать поясни за шмот, тип не такой страшный, кучками они не ходят по 1-3 особи, убежать от таких легко, обычно они пьют пивас за 20. Опасность:средняя

3.Околофутбольные пацаны- тип такой же как второй только околофутбольная тематика, стенка на стенку, за шмот докапатся могут, так как они за зож догнать и побить могут, ходят толпами, брат за брата, все дела, хулиганы самый опасный тип».

Школьный юмор

Суть сообщества проста — кто-то (зачастую аноним) выкладывает фото своего одноклассника или просто знакомого. А дальше участники паблика начинают комментировать внешность подростка, где эпитеты «чмо в пали» (паль — дешевая подделка бренда), «аутист» или «дцпшник» - самые пристойные. В ответ подросток, чья фотография стала предметом насмешек, дает ожидаемую толпой реакцию - злится, ругается, обижается. Что в этот момент творится в душе обсмеянного - только ему известно.

Впрочем, если бы группа была полностью посвящена обсуждению модных и не модных одноклассников — это еще полбеды. Уровень группы с названием «Челнинские модники», выражаясь языком ее участников, — просто «зашквар».

Фото ученицы средней и даже начальной школы с подписями: «Ходит бухает, как не стремно? ещё и курит. Анон». «За жувачка сделает все что угодно» здесь — обычное дело.

Особо «модным» считается отобрать, к примеру, куртку у младшеклассника, вывалять ее в грязи или наступить ногами, сфотографировать и выложить. А дома вы услышите от вашего ребенка максимум «Упал, запачкался». Потому как сдать обидчиков, стать «красным», еще позорнее, чем быть оплеванным одноклассниками.

Похоже, что недавно были попытки разыскать у администрации группы совесть и достоинство, после чего модератор выложил пост:

«Данная группа создана исключительно с целью юмора, и не несет целей кого-либо оскорбить или унизить. Группа сделана только для элиты, имеющей хорошее чувство юмора и не страдающей от кучи стереотипов. Все остальные могут просто не оценить.

КОМУ НЕ НРАВИТСЯ НАШ ЮМОР - ИДИТЕ НА Х.Й!».

Между тем группа набирает популярность, в ней уже несколько тысяч подписчиков.

Алсу ГАЗИЗОВА

КСТАТИ

В 2013 году в Британии разразился скандал вокруг сайта, где пользователи обсуждали внешность людей на выкладываемых фотографиях со всего мира. Поводом послужило самоубийства пяти школьников из Великобритании, Ирландии и США, которые указали причину в предсмертных записках - название сайта.

Экспертное мнение

Юлия Абрамова, психолог

К сожалению, мало кому из подростков удается избежать насмешек над внешностью. Дети злы и беспощадны. Но зачастую родители не придают серьезного значения этой проблеме, искренне считая свое чадо красивым. Дело в том, что даже очень симпатичному подростку можно убить самооценку и ввести его в депрессию по-поводу внешности, потому что они внушаемы и больше «ведутся» на мнение сверстников, чем субъективную оценку, даже видя отражение в зеркале. Психология подростка такова, что в 10 лет ребенок упрям, уверен в себе и самодостаточен, а вот в 12 может стать полной противоположностью — ранимым и впечатлительным. Чувствуйте изменения в характере и настроениях, берегите своих детей.