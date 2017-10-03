Необычная свадьба в Челнах: жених исполнил сказочную мечту невесты

Молодожены Марсель и Елена Сагидуллины превратили Дворец бракосочетаний в замок из диснеевского мультика. Пара явилась в загс в восточных костюмах.
Пара познакомилась на набережной больше года назад. Спустя пол года Марсель сделал Елене предложение. И вот, на минувшей неделе они, наконец, скрепили узы брака. Однако в загс молодожены пришли не совсем в привычном виде.
– За два месяца до регистрации, Лена начала мне рассказывать про свою мечту выйти замуж как принцесса. Я эту идею сразу отмел. Так как для меня решение взять в жены Лену было очень осознанным, и я считал этот день очень важным и не хотел его усложнять, – рассказал «Вечерке» жених Марсель.
В день свадьбы, 30 сентября, молодой человек надел свой классический костюм и в сопровождении свадебного картежа поехал за своей избранницей. Какого было его удивление, когда в квартире его ждала не невеста, а сказочная принцесса.
– Когда я зашел к ней, я обнаружил, что она стоит в платье принцессы, сказала, что это платье Жасмин, а мне приготовила Аладдина, – рассказал челнинец. – Так как время поджимало и нужно было отправляться в загс, я понимал, что надеть свадебное платье она не успеет. Да и к тому же тут же вышел мой друг в образе Джина: с лампой, весь синий (сказал, что исполнит три моих желания), и еще пару принцесс. В общем, они меня уговорили. И все в образах поехали в загс.
«Елена – словно восточная принцесса – красавица, сошедшая со страниц сказки о Шахерезаде!» – поделилась своими впечатлениями от свадьбы руководитель ЗАГСа Равиля Зарипова Вконтакте. – «Гости этой сказочной пары были одеты под стать жениху и невесте! Сегодня Елена отправилась в сказочную семейную жизнь! Желаем молодой семье Сагидуллиных что бы все, о чем только они пожелали-всегда все сбывалось! Как в сказке!».
Кстати, после необычной регистрации, молодожены вернулись домой, переоделись в костюм и свадебное платье и уже в традиционных нарядах отправились на фотосессию.
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