Игорный бизнес продолжает процветать в Челнах

Бесплатная еда и напитки, розыгрыш автомобиля и 500 тыс. рублей — в казино, якобы разгромленных «шестым отделом» под началом подполковника Даниля Закирова, оказалось не так сложно попасть и сегодня. Клубы приютились в скромных домах на выселках, но услуги остались прежними. Как говорят игроки в одном из крупных заведений, ни коммерсанты этого бизнеса, ни его покровители не сменились после посадок прошлого года. Между тем в МВД утверждают, что закрывали именно это казино неоднократно.

Как пишет «БИЗНЕС Online», клуб располагается в поселке Орловка, в коттедже на крайней линии поселка. Помещения продуманы под функционал казино, а не жилья

В ПЯТИ МИНУТАХ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОСПЕКТА

С момента победоносной кампании против игорных клубов в автограде прошел год — 12 июля 2016 года Набережночелнинский городской суд приговорил шестерых обвиняемых к разным срокам и штрафам за организацию, крышевание и пособничество незаконному бизнесу. Организаторы системы игорных клубов Дмитрий Косинов и Ленар Нуретдинов, он же Борщ, отделались тогда условными сроками — они были выведены в отдельное производство за сотрудничество со следствием. «БИЗНЕС Online» задался вопросом: как поживает «игорка» в Челнах сегодня, сохранился ли эффект от болезненного удара правоохранительных органов?

В поисках ответа на этот вопрос корреспондент издания отправился в казино с одним из азартных знакомых. Товарищ, не осведомленный о природе этого интереса, стал проводником в мир запретных развлечений. Клуб, который довелось посетить, располагается в поселке Орловка — очень удобном месте со всех точек зрения. С одной стороны, здесь нет оживленных пешеходных и транспортных потоков, с другой — это почти центр города, пять минут до остановки на основном проспекте Мира. Казино дислоцируется в коттедже на крайней линии поселка. Соседи, вне всякого сомнения, осведомлены о назначении этого дома. Иначе быть не может — в вечер визита наш корреспондент застал не менее 40 автомобилей, заполонивших узкую проселочную улицу, и это, как говорят игровые, не самая большая посещаемость. Кроме того, забор вокруг частной территории невысок, из окон соседних коттеджей прекрасно видно происходящее. Несложно заключить, что соседей убедили в спокойном отношении к игре — деньгами или как-то иначе.

Сам дом либо выстроен специально под общественное заведение, либо основательно перепланирован после покупки. Помещения продуманы под функционал казино, а не жилья: здесь, к примеру, нет межкомнатных дверей — вместо них широкие проходы арочного типа. По сути, это маленький лофт, только разнесенный на три этажа, чтобы дом не слишком выделялся из ряда коттеджей. По словам нашего провожатого, другие два клуба обустроены и замаскированы примерно так же. В глаза не бросаются, но при необходимости обнаружить их правоохранительным органам не составило бы труда, ведь через клуб проходят сотни человек. По сути, это та же самая игровая зона — люди с улицы сюда не попадут и не заболеют игрой, найти клуб сможет только тот, кто ищет, кому это необходимо. В этом смысле идеологическую цель криминализации казино можно считать как бы достигнутой.

УЮТНЫЙ КЛУБ ДЛЯ СВОИХ

Красивые ворота с кованым орнаментом по звонку отпираются охранниками, которые вопросов не задают — раз приехали, значит, свои. Они ведут гостей узким проходом между стеной и забором в глубину двора, минуя несколько углов — видимо, подходы устроены таким образом из соображений безопасности: в случае штурма нападающие смогут двигаться по двое, максимум по трое. Охрана базируется у входа в дом. Здесь установлен монитор, на который выводится все видеонаблюдение, — полностью просматриваются и «парковочная» улица за воротами, и внутренние помещения. За монитором постоянно наблюдает один из охранников. Всего их пятеро, и опознать их среди игроков неосведомленному человеку не удастся.

Под стать роскошным воротам и интерьер дома. Все три этажа отделаны со вкусом, полы застелены толстым ковролином, на стенах вполне приличные репродукции, под потолком впечатляющие люстры. Лестницы оформлены витыми металлическими перилами.

Игровые залы на первом и цокольном этажах вмещают по 20 - 25 автоматов — из расчета, чтобы и двигаться между ними было комфортно. В цоколе установлены машины для игры по самому примитивному принципу: нажал кнопку и получил либо выигрыш, либо проигрыш. Автоматы первого этажа позволяют сыграть в виртуальную рулетку, покер и другие игры с определенным уровнем подготовки и анализа. На втором этаже — то же самое, только в VIP-зале на 10 - 15 машин, эта комната запирается. Кроме того, здесь можно попить кофе или чаю с конфетами и, кстати, можно чаевничать хоть весь вечер.

Вообще, бесплатная еда и напитки — устоявшийся атрибут казино. Все для гостя, лишь бы играл, хотя и к игре никто явно не принуждает. Можно просто заехать поесть и пообщаться с единомышленниками. Фуршеты, правда, бывают не каждый день — их устраивают раз в неделю. Во дворе дома обустроена просторная веранда: длинный стол, камин с мангалом. На столе — бутерброды, фрукты и овощи, на мангале готовится шашлык, желающие могут отведать плова. Все общее, всего достаточно. Чуть погодя выносят и крепкий алкоголь, но никто не злоупотребляет — видимо, во избежание инцидентов с охраной. Холодильная витрина с пивом установлена прямо у входа в дом. Чувствуется определенный порядок — игроки в залах не курят, двери в туалет закрывают, всеми удобствами пользуются как у себя дома, без пренебрежения.

В этот вечер гостей было около 50 человек. Люди совершенно обычные, без каких-либо общих черт. На многих шорты по летнему времени, футболки. По возрасту можно выделить две преобладающие категории гостей: в районе 50 лет — их большинство и молодые ребята 25 - 30 лет. 9 из 10 — мужчины, женщины тут редки. Все друг друга знают по именам — это сложившийся круг. В клубе царит атмосфера коммуны — расслабленная, располагающая к отдыху. И то сказать, в помещении все устроено очень уютно, а вокруг — свежий воздух от буйно разросшейся за забором зелени, островок природы в индустриальном городе.

Поев и попив, игроки подтягиваются в залы. Касса здесь одна на три этажа, в ней игрок покупает карточку — например, за 500 рублей, вводит в автомат код с нее, выбирает игру. На первый взгляд, никакой игровой горячки в гостях не заметно. Однако когда провожатый нашего корреспондента сел за автомат, он определенно «залип». К тому моменту, когда он проиграл первую карточку, пора было уже покидать заведение, однако уйти сразу он не смог — снова пошел в кассу. Возвращался из клуба слегка расстроенным — оставил в кассе 2 тыс. рублей, что, в общем-то, мелочь. По его же наблюдениям, за месяц касса клуба в Орловке собирает 20 - 30 млн рублей чистой прибыли.

Интересно также отметить с точки зрения организации бизнеса акции казино. Особо щедрые клуб проводит примерно раз в полгода. Игровым рассылаются СМС-оповещения о розыгрыше автомобиля стоимостью 500 - 600 тыс. рублей и еще около 500 тыс. рублей наличными. Призовой фонд формируют игроки, и он разыгрывается только между присутствующими, то есть у казино ни машина, ни деньги не остаются. В зале устанавливается барабан, игроки покупают билеты — это обычная лотерея. Билетик стоит, к примеру, 5 тыс. рублей (в зависимости от количества игроков), купить их можно сколько угодно. Некоторые покупают сотнями. Все купленные билеты закидываются в барабан, призов несколько — 200 тыс., 100 тыс., машина, на которой можно уехать из клуба. При прошлом розыгрыше, по словам провожатого, больше всех билетов — под тысячу — купил один из родственников экс-мэра Челнов Василя Шайхразиева.

ЗАГАДОЧНОЕ ФОТО

Может ли такой бизнес существовать без чьего-то покровительства и, в частности, ведома правоохранительных органов? Пожалуй, может, но только месяца два-три. Казино же, в котором мы побывали, работает явно дольше и сворачиваться не собирается.

Инсайдеры, с которыми пообщался наш корреспондент, говорят, что громкое игорное дело не прошло бесследно — сеть и правда усохла с тех пор, как силовики объявили игровикам войну. Если прежде в Челнах, не особо скрываясь, работало не меньше десятка крупных клубов — в том числе с настоящими покерными столами и рулетками, то на сегодня их осталось три, а игра в них идет на автоматах. Конечно, кроме постоянных обустроенных точек остаются и мобильные салоны — для такого на неделю-другую снимается квартира, в нее завозятся автоматы или компьютеры, затем точка переезжает на новое место. За неделю оборудование с лихвой окупается, при необходимости его можно и бросить. Главные же «берлоги» игровых обустроены тщательно, с прицелом на долгосрочный бизнес.

Но при этом основные выгодоприобретатели, как говорят в данной среде, не сменились — ротация коснулась лишь некоторых имен, ведь кто-то выбыл на длительный срок в колонию, а кто-то предпочел отойти в тень. Как утверждают разные источники, к последним относится и Косинов, который решил сменить покровителей и теперь занимается легальным бизнесом на «Татэлектромаше» у Фаила Шарифуллина, став его правой рукой по коммерческим вопросам. Сам Косинов, впрочем, опровергает свою связь с холдингом. «Я не работаю на „Татэлектромаше“ — не знаю, откуда пошло это мнение. Возможно, люди так думают из-за того, что я машину купил у Рустема Шарифуллина (сын владельца холдинга и директор трубного завода „ТЭМ-ПО“ — прим. ред.). Кроме того, мы часто вместе летаем в Москву, но у меня там свой бизнес. Я генеральный директор компании „Техмаркет“, сдаю в аренду площади, которые у меня остались. Кроме того, у меня есть производство, связанное с металлом, могу показать. Я сотрудничаю с московскими компаниями и живу на два города: три дня в Москве, три дня здесь. На сегодняшний день у меня остались помещения, заточенные под „игорку“, но я принципиально не сдаю их в рамках этой сферы», — рассказал Косинов «БИЗНЕС Online».

В этой связи вспоминаются слова начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Даниля Закирова, обвиняемого сегодня по нескольким эпизодам вымогательства и превышения полномочий, — слова, произнесенные им на суде по избранию меры пресечения. Закиров, напомним, обвинил в крышевании челнинской «игорки» ФСБ, сотрудники которой, якобы, получали с казино стабильный доход в размере 6 - 8 млн рублей ежемесячно. Свой же отдел подполковник преподнес как ведомство, одолевшее порочную систему. За эту победу, в реальности которой нашему журналисту на днях довелось усомниться, Закиров и его заместитель Даниль Шакиров, по словам подполковника, и были наказаны федералами.

Между тем линия защиты подполковника, больше напоминающая нападение, не очень стыкуется с установленным распределением ответственности между ведомствами — игорная деятельность не подследственна ФСБ. Это сфера деятельности МВД по РТ.

Кроме того, в распоряжении «БИЗНЕС Online» оказались любопытные фото: на одном из них мы видим подполковника Закирова, сидящего под абажуром, на другом — осужденного игровика Василия Криворучко под тем же абажуром, а на третьем фото — покерный стол, над которым, собственно, абажур и висит. Эти снимки сами по себе, конечно, ничего не доказывают, но заставляют задуматься...