Незнание законов не освобождает от ответственности. Вот что нас ждет в 2017 году

В год Петуха россиян ждут новые законы и правила.

Медицина

Власти собираются начать выдавать больничные в электронном виде, которые юридически ничем не будут уступать справкам, выданным на бумаге, как и те, которые выписывались в бумажном (коснется данное нововведение всех регионов). Больничные листы будут оформляться при помощи автоматизированной программы, а подпись ответственного, уполномоченного лица будет электронной.

Образование

Социальная стипендия будет выплачиваться только лицам, получающим помощь государства.

Строительство

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 №304-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2017 года, застройщикам придется изрядно попотеть. С точки зрения будущих покупателей квартир, этот закон защитит их права в долевом строительстве. Но изобретенная подушка безопасности, по прогнозам застройщиков, вытолкнет с рынка множество строительных компаний. Закон предполагает создание единого реестра застройщиков, обязательное ведение сайтов в сети интернет, счета эскроу, ужесточение требований по привлечению средств граждан.

Недвижимость

С 1 января начнут работу Единый реестр недвижимости и Учетно-регистрационная система, содержащие исчерпывающую информацию об объектах недвижимости.

Преимущества:

- ускоренные сроки регистрации прав на объект недвижимости (все документы будут оформлены одновременно);

- подача соответствующего заявления в ближайшем отделении (даже вне места нахождения имущества);

- доставка готового пакета документов до квартиры (услуга платная).

Свидетельство о праве собственности заменит выписка из реестра.

Сделки с недвижимостью удостоверит соответствующая надпись.

Приватизация

В последнем чтении Госдума приняла законопроект, отменяющий бесплатную приватизацию жилья после 1 марта 2017 года. Он коснется тех, кто получил квартиру в 2016 году, но не успел приватизировать. После указанной даты приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года.

Налоговое законодательство

С 1 января страховые взносы переводятся в ФНС, теперь это будет единый социальный страховой сбор – ЕССС. Именно налоговая инспекция займется проверками страхователей и распределением полученных средств. Такая реформа, по мнению специалистов, должна повысить собираемость налогов и существенно упростить процедуру для плательщиков.

Общественный контроль

С 1 января 2017 года вступило в силу постановление Правительства РФ, которым утверждены Правила проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Правила приняты в отношении госзакупок, которые проводятся конкурентными способами и начальная (максимальная) цена контракта которых превышает 1 млрд руб.

Проводиться обязательное общественное обсуждение должно в два этапа в специализированном разделе, который будет создан в ЕИС, и в виде очных публичных слушаний. Что касается обсуждения в ЕИС, участвовать в нем, оставляя свои замечания и предложения, смогут любые юрлица, физлица и госорганы. Надо лишь зарегистрироваться в системе.

Миграционная политика

С 1 января вводится госпошлина за получение документа с оценкой знаний русского языка и истории Российского государства. Данная норма распространится на иностранцев, прибывших в РФ с целью поиска работы.

Причины введения госпошлины: большой поток мигрантов из стран Ближнего зарубежья, который нужно строго контролировать; поиск дополнительных источников денежных средств. Размер госпошлины установлен в пределах 1000 рублей, при этом 80% средств пойдет в бюджет субъекта, 20% – в бюджет государства.

Материнский капитал

В настоящее время принято решение продлить его действие до 31.12. 2018 года. В 2017 году маткапитал индексироваться не будет. Изменения коснулись и использования сертификата. Теперь средства можно потратить на приобретение товаров, облегчающих детям-инвалидам адаптацию в обществе. С 2017 года сертификат можно получить на бумаге или в электронном виде.

Муниципальные пенсии

Новые нормы закона предусматривают следующее:

- пенсионный возраст госслужащих будет ежегодно повышаться на 0,5 лет;

В 2017 году женщины, состоящие на службе, станут пенсионерами в 55,5 лет, мужчины – в 60,5 лет. Пенсионный возраст планируется постепенно повысить до 63 лет для женщин и 65 для мужчин.

- стаж службы для получения выслуги также будет расти ежегодно на 6 месяцев и достигнет максимума (20 лет) в 2026 году;

Выслуга возможна только в том случае, если лицо уходит на пенсию госслужащим. Если же лицо в последнее время не состояло на службе, выслуга ему не полагается.

- максимально допустимый возраст пребывания на должности составит 65 лет — для рядовых служащих, 70 лет — для руководящего состава.

Единовременная выплата в 5 тысяч рублей

Решение единовременно выплатить фиксированную сумму пенсионерам обусловлено экономической невозможностью провести повторную индексацию пенсии. Данное изменение коснется всех пенсионеров, за исключением тех, кто постоянно проживает за границей.

Занятость населения

Для трудоспособных граждан срок предоставления заявления о назначении пособия по безработице сократится до 12 месяцев с момента увольнения; пособие получат только те лица, которые в нем нуждаются (адресно).

Торговля

Изменения коснутся положения торговых сетей:

- уменьшен размер бонусов, выплачиваемых поставщиками: теперь за продвижение товара продовольственные магазины получат лишь 5% от его стоимости (вместо ранее предусмотренных 10%);

- изменены сроки расчетов за поставку товара (до 40 календарных дней, учитывая срок годности товара).

Закон о коллекторах

Теперь коллектор не может наносить должнику психический или физический вред, портить его имущество или применять силу (хотя при этом никто не освобождает должников от ответственности!).

Установлены новые правила общения взыскателя и должника:

- коллекторская деятельность не распространяется на случаи возникновения просрочки по коммунальным платежам и случаи из жилищного законодательства;

- взыскатель имеет право общаться с должником непосредственно либо через переписку, при этом непосредственные контакты ограничены 1 разом в сутки, дважды в неделю, 8 раз в месяц. Вести переписку допускается в 2 раза чаще;

- по истечение 4 месяцев с момента образования просрочки должник вправе общаться с взыскателем через адвоката.

Туризм

С 1 января туроператоры обязаны ежегодно пополнять резервные фонды в следующих размерах:

- обслуживающие до 10 тыс. туристов – 50 т.р.;

- свыше 100 тыс. – 100 т.р.; от 100 до 500 тыс. – 300 т.р.;

- свыше 500 тыс. – 500 т. р.

Если выяснится, что туроператор не получил денежные средства, ответит за это агент, предложивший путевку.

Закон о пиве

Правительство предложило запретить использование пластиковой тары для пивной продукции объемом более 1,5 л. В случае нарушения закона производителям придется заплатить от 300 до 500 т. р.

ОСАГО

Не обойдется без удорожания обязательного страхового полиса ОСАГО (его цена будет зависеть от числа нарушений, и если последних будет очень много, то она увеличится примерно в три раза). Более того, изменится в большую сторону стоимость пошлины за выдачу автомобильных прав, зато отменят имущественный налог на наличие транспортных средств для предприятий.

Лишение прав за долги

С 15 января 2017 года неплательщики, у которых долг превышает 10 тысяч рублей, будут временно лишаться водительских прав. Согласно новому закону, судебные приставы смогут ограничивать право управления автомобилем шести категориям должников: неплательщики алиментов, не возместившие ущерб здоровью или ущерб по потере кормильца, должники, причинившие ущерб преступлением, нарушители правил дорожного движения, уклоняющиеся от общения с ребенком по решению суда.

Перевозка детей в автомобиле

Водителю достаточно будет максимально обеспечить безопасность пребывания ребенка в салоне транспортного средства. Сегодня, это и ремни безопасности и наличие специальных удерживающих устройств. В соответствии с новыми правилами, детей в возрасте от 7 до 11 лет на заднем сидении можно будет перевозить как в специальных, удерживающих креслах, так и без них, но с использованием штатных ремней безопасности. Однако, при перевозке детей на переднем сидении автомобиля, прежние правила сохранятся. Как и для совсем маленьких пассажиров. Так же будет запрещено оставлять маленьких детей (младше 7 лет) одних в салоне автомобиля. Штраф за подобное нарушение – 500 рублей.

В планах

До 2019 года власти планируют перевести россиян с обычных паспортов на электронные, которые будут содержать на себе всю необходимую информацию.