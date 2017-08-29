Оголенные провода и облупившаяся краска стали неотъемлемой частью жизни челнинцев

В редакцию «Вечерних Челнов» обратились жители дома 16/6 в поселке ЗЯБ. По их словам, ремонт в этом общежитии не делали более 10 лет.

Как лично убедился наш корреспондент, работы тут для штукатуров-маляров и электриков – непочатый край: оголенная проводка, отколупывавшаяся краска, на стенах разводы, а на полу отвалившаяся плитка. Жить в доме 16/6 не просто дискомфортно, и попросту опасно.

– Это нарушение техники безопасности, у нас везде вот так висят провода, – начала «экскурсию» челнинка Гульназ Баязитова.

«Самый страшный мой этаж – пятый», – замечает она и ведет за собой.

– Здесь была трещина, – челнинка указывает на одну из стен на этаже. – Это просто один человек замазал. Все тут протекает.

Между тем, как утверждает Гульназ, в счет-квитанции ежемесячно присутствуют графа оплаты за тот или иной ремонт.

В программу не попали

Как мы узнали у директора управляющей компании «Вилюй», которая обслуживает дом 16/6, Людмилы Уткиной, в их управление общежитие поступило год назад, до этого оно находилось на балансе другой организации.

– Мы пытались поставить их в программу капитального ремонта, но в этом году не пропустили. Это же очень сложно – капитальный ремонт, – отметила она. – Сейчас пишем письма, чтобы включили.

По ее словам, управляющая компания планирует внести дом, которому уже 40 лет, в программу капремонта 2019 года, а пока перебиваются своими силами. Проблем, как говорит руководство УК, добавляет и то, что жильцы задерживают оплату по счетам.

– Там нужен ремонт и канализации, и водопровода, и горячей воды, и мусорокамеры – там комплексно нужно все делать. Если у них жители не платят, где мы еще возьмем деньги? – заметила Уткина.

Работы все же запланированы?

Стоит отметить, что согласно официальным данным, опубликованным на Информационном портале мониторинга жилищного фонда Республики Татарстан, дом по улице Комарова уже попадал в программу капитального ремонта в 2010 году. Тогда здесь, по отчетам, были выполнены работы на сумму более трех миллионов рублей.

Есть на сайте данные и о запланированной программе на 2019 год. Указанная сметная стоимость капремонта дома – более 18 миллионов рублей. В плане: ремонт крыши, фундамента, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Так что, жить с протекающими стенами и свисающими проводами людям осталось всего два года.