Охота за зайцами: в челнинских автобусах ловят безбилетников

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06 сентября в 15:47
В Набережных Челнах рабочие нашли артиллерийский снаряд
В Набережных Челнах рабочие нашли артиллерийский снаряд

Сотрудники пожарно-спасательной части №56 доставили снаряд в специальном ящике с песком на место утилизации.

06 сентября в 15:27
В Набережных Челнах за 8 лет отремонтируют все детсады
В Набережных Челнах за 8 лет отремонтируют все детсады

Из республиканского бюджета на эти цели уже было выделено 299 млн рублей, из местного бюджета – 70 млн рублей на те виды работ, которые не вошли в программу.

06 сентября в 14:03
В челнинском поселке Элеваторная Гора перекрывают движение
В челнинском поселке Элеваторная Гора перекрывают движение

С 6 по 17 сентября здесь будут проводиться дорожные работы. При этом, график может корректироваться из-за погодных условий.

06 сентября в 13:57
Челнинка стала жертвой компьютерных мошенников
Челнинка стала жертвой компьютерных мошенников

Заявление о мошенничестве поступило от мужчины, чья жена активно общается в социальных сетях. Ее мнимая подруга попросила данные пластиковой карты челнинца.

06 сентября в 13:41
Отопительный сезон в Татарстане может начаться 7 - 10 октября
Отопительный сезон в Татарстане может начаться 7 - 10 октября

Минстрой РТ сообщил, что окончание подготовительных работ к отопительному сезону запланировано на 15 сентября.

06 сентября в 13:22
Под окнами в Челнах нашли тело мужчины в крови
Под окнами в Челнах нашли тело мужчины в крови

Врачей вызвал прохожий, который заметил, что у дома лежит мужчина в крови. На теле были обнаружены признаки падения с высоты.

06 сентября в 12:09
В Челнах отпразднуют День танкиста
В Челнах отпразднуют День танкиста

9 сентября в 15:00 в парке Гренада состоится командно-прикладная эстафета.

06 сентября в 09:04
В 15 челнинских поликлиниках идет капитальный ремонт
В 15 челнинских поликлиниках идет капитальный ремонт

На модернизацию медучреждений города из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд рублей.

06 сентября в 08:51
Минэнерго предлагает запретить в России лампочки мощнее 50 Вт
Минэнерго предлагает запретить в России лампочки мощнее 50 Вт

Также обсуждается вопрос необходимости создать условия для снижения стоимости энергоэффективных ламп — с $ 3,5 до $ 1,5−2, как, например, в Индии.
06 сентября в 08:33
В РТ татарский язык в школах собираются сделать факультативным
В РТ татарский язык в школах собираются сделать факультативным

В СМИ появилась информация со ссылкой на источник в министерстве образования РТ, что в настоящее время в ведомстве готовят документы для проверки прокуратуры.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск №35 от 06 сентября 2017 г.

Охота за зайцами: в челнинских автобусах ловят безбилетников

Охота за зайцами: в челнинских автобусах ловят безбилетников

В городе ведется активная работа по выявлению безбилетников в общественном транспорте. Сегодня, 6 сентября, рейд прошел на остановке «Бумажников». Специальная комиссия проверяла автобусы большой вместимости МУП «Электротранспорт».

Так, согласно правилам перевозки пассажиров и багажа, билет необходимо приобретать при посадке и хранить его до конца своей поездки. Нарушителей наказывают рублем. Штраф за безбилетный проезд – 300 рублей.

– Наша задача – это не наказать человека деньгами, а приучить пассажира покупать билет и хранить его, – заметил начальник отдела транспорта и связи исполкома города Руслан Ибрагимов. – Потому что именно билет является гарантией того, что он совершил поездку и только при его наличии он может впоследствии высказать претензии перевозчику, водителю и доказать свою правоту где-нибудь в суде, в ГИБДД, либо в другом месте.

Стоит отметить, что сами водители НЕФАЗов признаются, что принимать плату за проезд по ходу движения маршрута не всегда удобно. Однако, по словам чиновника, введение кондукторов на автобусах сейчас нецелесообразно.

В автобусах большой вместительности действует бесконтактная система оплаты проезда. Валидаторы стоят как в центре салона, так и у водителя, воспользоваться которыми можно самостоятельно.

– Естественно от наличности пока уйти невозможно, люди пользуются наличными для оплаты проезда, поэтому естественно им приходится обращаться к водителю, – заметил Ибрагимов.

Будет достаточно и телефона

Напомним, что ранее пресс-служба исполкома сообщала, что к ноябрю общественный транспорт Челнов оснастят специальными терминалами для оплаты проезда при помощи банковских карт.

Как рассказал Руслан Ибрагимов, пока система проходит тестирование на автобусах контролируемых ООО «Пассажирские перевозки».

– Сейчас активно внедряют эту систему, ведут переговоры с банками, – отметил он. – Там есть технические нюансы, чтобы адаптировать новую аппаратуру, чтобы принимать и социальные карты и проездные билеты длительного пользования и сразу же внедрить на перспективу оплату мобильными приложениями с помощью телефонов.

Кстати, подобные проверки будут проходить ежедневно, поэтому специалисты рекомендуют экономить свое время и деньги и заранее оплачивать проезд и получать билет.

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