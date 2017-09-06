Охота за зайцами: в челнинских автобусах ловят безбилетников

В городе ведется активная работа по выявлению безбилетников в общественном транспорте. Сегодня, 6 сентября, рейд прошел на остановке «Бумажников». Специальная комиссия проверяла автобусы большой вместимости МУП «Электротранспорт».
Так, согласно правилам перевозки пассажиров и багажа, билет необходимо приобретать при посадке и хранить его до конца своей поездки. Нарушителей наказывают рублем. Штраф за безбилетный проезд – 300 рублей.
– Наша задача – это не наказать человека деньгами, а приучить пассажира покупать билет и хранить его, – заметил начальник отдела транспорта и связи исполкома города Руслан Ибрагимов. – Потому что именно билет является гарантией того, что он совершил поездку и только при его наличии он может впоследствии высказать претензии перевозчику, водителю и доказать свою правоту где-нибудь в суде, в ГИБДД, либо в другом месте.
Стоит отметить, что сами водители НЕФАЗов признаются, что принимать плату за проезд по ходу движения маршрута не всегда удобно. Однако, по словам чиновника, введение кондукторов на автобусах сейчас нецелесообразно.
В автобусах большой вместительности действует бесконтактная система оплаты проезда. Валидаторы стоят как в центре салона, так и у водителя, воспользоваться которыми можно самостоятельно.
– Естественно от наличности пока уйти невозможно, люди пользуются наличными для оплаты проезда, поэтому естественно им приходится обращаться к водителю, – заметил Ибрагимов.
Будет достаточно и телефона
Напомним, что ранее пресс-служба исполкома сообщала, что к ноябрю общественный транспорт Челнов оснастят специальными терминалами для оплаты проезда при помощи банковских карт.
Как рассказал Руслан Ибрагимов, пока система проходит тестирование на автобусах контролируемых ООО «Пассажирские перевозки».
– Сейчас активно внедряют эту систему, ведут переговоры с банками, – отметил он. – Там есть технические нюансы, чтобы адаптировать новую аппаратуру, чтобы принимать и социальные карты и проездные билеты длительного пользования и сразу же внедрить на перспективу оплату мобильными приложениями с помощью телефонов.
Кстати, подобные проверки будут проходить ежедневно, поэтому специалисты рекомендуют экономить свое время и деньги и заранее оплачивать проезд и получать билет.
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