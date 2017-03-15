ООО «Школьное питание» рассказало, почему в Челнах дети едят холодную пищу

Только в понедельник мэр города Наиль Магдеев говорил о том, что вопрос детского питания должен быть открыт и доступен всем, как в среду журналистов отвезли на пресс-тур на предприятие монополиста в этой области.

Отметим, что ООО «Школьное питание» оказывает соответствующие услуги для 100% детских садов и 62 школ, и только 10 учебных учреждений организуют питание самостоятельно.

Как рассказала генеральный директор предприятия Валентина Гусева, работа комбината начинается с составления меню на две недели, и соответствует оно всем санитарным правилам, которые, стоит заметить, намного жестче, чем в кафе и ресторанах.

– Есть конкретные суточные нормы, сколько должен получить ребенок и согласно этим суточным нормам готовится меню, – отметила Гусева.

По ее словам, ежедневно, школы передают информацию о количестве питающихся, после чего компьютер автоматически подсчитывает сколько надо продукции. В итоге образовательное учреждение не получает больше чем нужно, а значит просрочки и отходов быть не может.

Что едят?

В основном предприятие работает с тушковой говядиной. Мясо закупается только на мясокомбинатах из-за трехступенчатого ветеринарного контроля, заверила руководитель. Само предприятие также проводит проверку поступающей продукции, несмотря на наличие документов и сертификатов соответствия.

– Лаборатория обеспечивает контроль на всех этапах производства, начиная со входящего сырья. Если даже хотя бы один анализ отрицательный – продукция бракуется и не допускается к реализации, – говорит заведующая лабораторией Флера Гиззатуллина.

Строгий контроль касается не только поступаемой продукции, но и того, что из нее готовят. Сборники рецептов проходят проверки в научно-исследовательских институтах, Роспотребнадзоре и главного санитарного врача.

По словам заместителя генерального директора ООО «Школьное питание» Резеды Самигуловой, питание хоть не диетическое, но щадящее. Детям не дают ничего острого: нет даже черного перца или уксуса. Не допускается и жаренная продукция-во всех школах имеется оборудование для приготовления пищи на пару.

Так, например, вчера детям с одноразовым питанием в школе давали на обед плов из говядины, огурец и печенье с чаем на десерт.

Только разогреть

Большинство продукции доставляется в школы уже в готовом состоянии. 27 машин ежедневно совершают два рейса. В учебном заведении поварам остается лишь перемешать ингредиенты салата или, например, разогреть суп, который завозят в специальных пакетах.

Стоит отметить, что среди главных претензий, которые высказывают родители в адрес детского питания – холодная еда.

– Эта наша «болезнь», – призналась Валентина Гусева. – У нас же организованное питание и есть школы, где 1500 детей учаться и каждые 45 минут по 270-300 человек за раз нужно накормить. По СанПиНу предусмотрено предварительное накрытие столов. Чтобы за 10-15 минут ребенок успел спуститься, помыть руки, покушать и обратно в класс прийти. Поэтому мы делаем предварительное накрытие столов. И, конечно, все немножечко остывает. Хотя мы все подаем с плиты.

Напомним, что на сегодняшний день стоимость питания в день для школьников составляет: от 52,30 до 58,30 рублей – уплотненные завтраки; от 80,30 до 86,30 рублей – двухразовое питание.