ООО «Школьное питание» рассказало, почему в Челнах дети едят холодную пищу

Только в понедельник мэр города Наиль Магдеев говорил о том, что вопрос детского питания должен быть открыт и доступен всем, как в среду журналистов отвезли на пресс-тур на предприятие монополиста в этой области.
Отметим, что ООО «Школьное питание» оказывает соответствующие услуги для 100% детских садов и 62 школ, и только 10 учебных учреждений организуют питание самостоятельно.
Как рассказала генеральный директор предприятия Валентина Гусева, работа комбината начинается с составления меню на две недели, и соответствует оно всем санитарным правилам, которые, стоит заметить, намного жестче, чем в кафе и ресторанах.
– Есть конкретные суточные нормы, сколько должен получить ребенок и согласно этим суточным нормам готовится меню, – отметила Гусева.
По ее словам, ежедневно, школы передают информацию о количестве питающихся, после чего компьютер автоматически подсчитывает сколько надо продукции. В итоге образовательное учреждение не получает больше чем нужно, а значит просрочки и отходов быть не может.
Что едят?
В основном предприятие работает с тушковой говядиной. Мясо закупается только на мясокомбинатах из-за трехступенчатого ветеринарного контроля, заверила руководитель. Само предприятие также проводит проверку поступающей продукции, несмотря на наличие документов и сертификатов соответствия.
– Лаборатория обеспечивает контроль на всех этапах производства, начиная со входящего сырья. Если даже хотя бы один анализ отрицательный – продукция бракуется и не допускается к реализации, – говорит заведующая лабораторией Флера Гиззатуллина.
Строгий контроль касается не только поступаемой продукции, но и того, что из нее готовят. Сборники рецептов проходят проверки в научно-исследовательских институтах, Роспотребнадзоре и главного санитарного врача.
По словам заместителя генерального директора ООО «Школьное питание» Резеды Самигуловой, питание хоть не диетическое, но щадящее. Детям не дают ничего острого: нет даже черного перца или уксуса. Не допускается и жаренная продукция-во всех школах имеется оборудование для приготовления пищи на пару.
Так, например, вчера детям с одноразовым питанием в школе давали на обед плов из говядины, огурец и печенье с чаем на десерт.
Только разогреть
Большинство продукции доставляется в школы уже в готовом состоянии. 27 машин ежедневно совершают два рейса. В учебном заведении поварам остается лишь перемешать ингредиенты салата или, например, разогреть суп, который завозят в специальных пакетах.
Стоит отметить, что среди главных претензий, которые высказывают родители в адрес детского питания – холодная еда.
– Эта наша «болезнь», – призналась Валентина Гусева. – У нас же организованное питание и есть школы, где 1500 детей учаться и каждые 45 минут по 270-300 человек за раз нужно накормить. По СанПиНу предусмотрено предварительное накрытие столов. Чтобы за 10-15 минут ребенок успел спуститься, помыть руки, покушать и обратно в класс прийти. Поэтому мы делаем предварительное накрытие столов. И, конечно, все немножечко остывает. Хотя мы все подаем с плиты.
Напомним, что на сегодняшний день стоимость питания в день для школьников составляет: от 52,30 до 58,30 рублей – уплотненные завтраки; от 80,30 до 86,30 рублей – двухразовое питание.
Комментарии посетителей
В 32 комплексе СОИ на электроэнергию 3,3 квт Х на площадь моей квартиры ..и получается СОИ почти как мои...
Вах-вах! Какой хитрый этот офис! Какой бессовестный! Я украл всего 3500 рублей и 30 евро в мятых бумажках!! Зачем...
А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста
Молодцы, действительно многие прочтут, особенно пенсионеры.
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