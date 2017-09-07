Отопления пока не будет: челнинцев ждет теплый сентябрь

Челнинцы оказались не готовы к осени. После достаточно теплых последних дней лета, жители города стали замерзать в своих квартирах. Ложкой дегтя стало пусть и кратковременное, но отключение горячей воды.
«Люди когда уже отопление включат за что я вообще плачу вам деньжище?! Дома холодно, у детишек сопельки текут ручьем! Включайте отопление уже хватит издеваться! Еще и воду горячую отключили, где это видано, беспредел!» – стали писать челнинцы в социальных сетях.
Как сообщается в разосланном Набережночелнинскими тепловыми сетями пресс-релизе, сейчас в исполнительном комитете города готовится постановление о начале отопительного сезона. Начнется он, как только температура наружного воздуха более пяти суток продержится ниже отметки 8 градусов. При этом, как по опыту прогнозируют теплоэнергетики, случится это в последних числах сентября.
Пока, согласно прогнозу погоды, нас ждет довольно теплый месяц. Уже в ближайшие выходные температура поднимется до +16-18 градусов.
– Один-два дня, потом будет снова тепло, будут звонить – «отключите нам тепло», но если мы его подали уже, это достаточно проблематично сделать на городском уровне, – отметила заместитель начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Альфия Романова. – Поэтому есть нормативы, есть среднесуточная температура. В любом случае, как правило, садики не дожидаются того, чтобы +8 было пять дней. В них дают тепло раньше.
Рискуют должники
Традиционно на подходе к отопительному сезону энергетики публикуют список «отличников» и «двоечников» по оплате за ранее поставленные ресурсы. Так, согласно данным пресс-службы НЧТС, просроченная задолженность жилищных организаций города перед компанией на конец прошлого сезона составляла 258 млн рублей.
Практически отсутствуют долги у управляющих компаний «Махалля», «Паритет», «Камстройсервис», «Строим будущее», «ЯШЬЛЕК-ФОН», «Комфортные дома», «ДомСервис», ТСЖ «Инвест-Сервис», ТСЖ «ЖилБытКом», ТСЖ «У майдана».
Улучшили свои ситуации по долгам за тепловой ресурс УК «Электротехников», «Челныстройремонт», «Вилюй», «Энтузиаст», МУП «Автозаводский», «Жилбытком-Сервис».
Без тепла в первые холода осени рискуют остаться МУП «УК КОМСОМОЛЬСКИЙ», чей долг на 1 сентября превышает 1,3 млн. руб., ООО ЖЭК «Татпромтек» с долгом 890 тысяч руб., ТСЖ «КАСИМОВА-5» – более 660 тысяч руб., ТСЖ «СОЮЗ» – более 320 тысяч руб. и ТСЖ «Малахит», которые должны более 230 тысяч руб.
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