Отопления пока не будет: челнинцев ждет теплый сентябрь

Вход | Регистрация
Курсы валют (07.09.2017):
$57.3387-0.5116 68.4165-0.3617
Погода в Набережных Челнах:
Облачно Пасмурно Дождь
+13° +16° +16°
Ночь
08 сентября		 Утро
08 сентября		 День
08 сентября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
07 сентября в 16:14
В Челнах подорожало школьное питание
В Челнах подорожало школьное питание

Родителям теперь придется ежедневно платить от 47,9 до 83,5 рублей за каждого ребенка-ученика.

07 сентября в 16:03
Власти Татарстана не готовы отменить “абонентскую плату” за детский сад
Власти Татарстана не готовы отменить “абонентскую плату” за детский сад

Это повлечет дополнительные расходы из бюджета, объясняют в правительстве.

07 сентября в 15:32
НЧТС: в Челнах на день раньше возобновили подачу горячей воды
НЧТС: в Челнах на день раньше возобновили подачу горячей воды

С 5 сентября в городе началась заключительная, осенняя опрессовка тепловых сетей.

07 сентября в 14:40
В Татарстане оштрафовали гнавшую самогон пенсионерку
В Татарстане оштрафовали гнавшую самогон пенсионерку

Изъятая жидкость не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья человека и была не пригодна для употребления в пищевых целях.

07 сентября в 14:00
В Челнах мужчина, расчленивший брата жены, получил 9 лет колонии
В Челнах мужчина, расчленивший брата жены, получил 9 лет колонии

Злоумышленник вывозил в лес тело по кусочкам в детской коляске.

07 сентября в 13:25
В Челнах сотрудник салона сотовой связи забрал себе один из телефонов
В Челнах сотрудник салона сотовой связи забрал себе один из телефонов

С предъявленным обвинением мужчина согласился, признал свою вину и раскаялся в содеянном.

07 сентября в 12:38
Из бюджета Челнов заплатят музыкантам, умеющим играть “Марш Мендельсона”, 329 000 рублей
Из бюджета Челнов заплатят музыкантам, умеющим играть “Марш Мендельсона”, 329 000 рублей

ЗАГС объявил тендер на музыкальное сопровождение торжественных бракосочетаний.

07 сентября в 12:17
В Татарстане арестовали стадо из 850 коров
В Татарстане арестовали стадо из 850 коров

По заработной плате, налогам и страховым взносам у сельхозпредприятия образовались долги на сумму 23 миллиона рублей.

07 сентября в 11:09
Пенсионный фонд РТ предупреждает о новом виде мошенничества
Пенсионный фонд РТ предупреждает о новом виде мошенничества

Зафиксированы случаи, когда жертвам звонят, якобы, сотрудники пенсионного фонда с целью выяснить персональные данные людей.

07 сентября в 11:02
«Камский веломарафон» в Челнах пройдет на четырех площадках
«Камский веломарафон» в Челнах пройдет на четырех площадках

Участниками могут стать все желающие независимо от пола и возраста – заезды будут организованы для всех возрастных групп.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 50%
Проголосовало: 2

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №35 от 06 сентября, 2017г.
07 сентября 2017г. 22:33

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
МЧС по РТ опубликовало видео утилизации найденного боевого снаряда в Челнах
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяНовости
Выпуск №35 от 06 сентября 2017 г.

Отопления пока не будет: челнинцев ждет теплый сентябрь

Отопления пока не будет: челнинцев ждет теплый сентябрь

Челнинцы оказались не готовы к осени. После достаточно теплых последних дней лета, жители города стали замерзать в своих квартирах. Ложкой дегтя стало пусть и кратковременное, но отключение горячей воды.

«Люди когда уже отопление включат за что я вообще плачу вам деньжище?! Дома холодно, у детишек сопельки текут ручьем! Включайте отопление уже хватит издеваться! Еще и воду горячую отключили, где это видано, беспредел!» – стали писать челнинцы в социальных сетях.

Как сообщается в разосланном Набережночелнинскими тепловыми сетями пресс-релизе, сейчас в исполнительном комитете города готовится постановление о начале отопительного сезона. Начнется он, как только температура наружного воздуха более пяти суток продержится ниже отметки 8 градусов. При этом, как по опыту прогнозируют теплоэнергетики, случится это в последних числах сентября.

Пока, согласно прогнозу погоды, нас ждет довольно теплый месяц. Уже в ближайшие выходные температура поднимется до +16-18 градусов.

– Один-два дня, потом будет снова тепло, будут звонить – «отключите нам тепло», но если мы его подали уже, это достаточно проблематично сделать на городском уровне, – отметила заместитель начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Альфия Романова. – Поэтому есть нормативы, есть среднесуточная температура. В любом случае, как правило, садики не дожидаются того, чтобы +8 было пять дней. В них дают тепло раньше.

Рискуют должники

Традиционно на подходе к отопительному сезону энергетики публикуют список «отличников» и «двоечников» по оплате за ранее поставленные ресурсы. Так, согласно данным пресс-службы НЧТС, просроченная задолженность жилищных организаций города перед компанией на конец прошлого сезона составляла 258 млн рублей.

Практически отсутствуют долги у управляющих компаний «Махалля», «Паритет», «Камстройсервис», «Строим будущее», «ЯШЬЛЕК-ФОН», «Комфортные дома», «ДомСервис», ТСЖ «Инвест-Сервис», ТСЖ «ЖилБытКом», ТСЖ «У майдана».

Улучшили свои ситуации по долгам за тепловой ресурс УК «Электротехников», «Челныстройремонт», «Вилюй», «Энтузиаст», МУП «Автозаводский», «Жилбытком-Сервис».

Без тепла в первые холода осени рискуют остаться МУП «УК КОМСОМОЛЬСКИЙ», чей долг на 1 сентября превышает 1,3 млн. руб., ООО ЖЭК «Татпромтек» с долгом 890 тысяч руб., ТСЖ «КАСИМОВА-5» – более 660 тысяч руб., ТСЖ «СОЮЗ» – более 320 тысяч руб. и ТСЖ «Малахит», которые должны более 230 тысяч руб.  

Оцените материал:
  • Понравился: 2
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Ответьте на вопрос: «Противоположность севера» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru