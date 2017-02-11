Плати или пожалеешь? Как в Татарстане наказывают за отказ от самообложения

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10 февраля в 19:39
Сергей Яковлев: “Полиция забрала у меня паспорт”
Сергей Яковлев: “Полиция забрала у меня паспорт”

“Вечерке” стали известны подробности задержания депутата городского совета.

10 февраля в 18:55
В Челнах задержан депутат горсовета Сергей Яковлев
В Челнах задержан депутат горсовета Сергей Яковлев

Как сообщил “Вечерке” источник в правоохранительных органах, в данный момент народный избранник находится в ОП “Центральный”.

10 февраля в 16:55
В РТ студентку подозревают в совращении подростка
В РТ студентку подозревают в совращении подростка

Любовь между ними не одобрили правоохранительные органы - на момент начала близких отношений юноше было только 15 лет, а вот его подруге - 18.
10 февраля в 16:45
Челнинцы выступают против строительства медцентра рядом с домом
Челнинцы выступают против строительства медцентра рядом с домом

Исполком организовал встречу жителей дома 27/04 и представителей сети стоматологических клиник. Жители утверждают, что из-за пристроя к их дому в квартиры не будет попадать солнечный свет.

10 февраля в 16:44
В Челнах подсчитали долги за ЖКУ
В Челнах подсчитали долги за ЖКУ

Общая задолженность населения Набережных Челнов за жилищно-коммунальные услуги выросла на 58 млн рублей.

10 февраля в 15:47
Вкладчик Татфондбанка пикетировал Центробанк в Москве
Вкладчик Татфондбанка пикетировал Центробанк в Москве

Пострадавшие клиенты банков-погорельцев готовят также одиночные пикеты также перед зданиями Госдумы России и Агентства по страхованию вкладов.

10 февраля в 14:41
«Эхо Москвы» могут закрыть через пять дней
«Эхо Москвы» могут закрыть через пять дней

Роскомнадзор прислал в адрес руководства радиостанции предупредительное письмо о нарушении закона “О СМИ”.

10 февраля в 14:38
В Челнах пройдут зимние соревнования по картингу на Кубок команды «КАМАЗ-мастер»
В Челнах пройдут зимние соревнования по картингу на Кубок команды «КАМАЗ-мастер»

Участие в турнире примут Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Айрат Мардеев и Антон Шибалов.

10 февраля в 14:08
В Татарстане проверили качество магазинного молока (РЕЙТИНГ)
В Татарстане проверили качество магазинного молока (РЕЙТИНГ)

Специалисты исследовали семь наиболее популярных среди татарстанцев образцов молока из торговых сетей.

10 февраля в 13:01
Челнинцам начислили СОИ вместо ОДН
Челнинцам начислили СОИ вместо ОДН

Счета за январь неприятно поразили собственников многоквартирных домов.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

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Выпуск 5 от 09 февраля, 2017г.
11 февраля 2017г. 02:56

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Выпуск 5 от 09 февраля 2017 г.
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Плати или пожалеешь? Как в Татарстане наказывают за отказ от самообложения

Плати или пожалеешь? Как в Татарстане наказывают за отказ от самообложения

Деревенские жители, многие из которых существуют на одну пенсию, добровольно платить по счетам не спешат. Для них даже 300−500 руб. за каждого члена семьи — сумма приличная. Неудивительно, что каждый пятый сельчанин в 2016 году свой вклад не внёс. Штрафовать должников власти не могут и ищут другие способы воздействия, пишет news.mail.

За или против?

Житель деревни Старый Менгер Атнинского района Сергей Еловиков на днях заметил грозное объявление. «У тех, кто добровольно не заплатит по самообложению до 1 марта, деньги обещают вычесть из субсидий, — рассказал пенсионер. — В прошлом году некоторые по два раза заплатили уже, а теперь снова. Причём на референдум из одной деревни в другую нужно добираться два километра, так что многие пенсионеры просто не поехали. Мы даже решения референдума не видели, понятия не имеем, как там проголосовали, а с нас собирают по 500 рублей».

Референдумы по взносам на 2017 год в РТ прошли 20 ноября 2016-го. В 10 сельских поселениях их признали несостоявшимися из-за недостаточной явки — до 50%. Кстати, в местных СМИ несостоявшимися называют даже референдумы, где большинство проголосовало против самообложения, как было, например, в Введенскослободском поселении Верхнеуслонского района. По мнению главы района Марата Зиатдинова люди воспротивились, потому что депутаты перед референдумом даже не поинтересовались у сельчан, на что и по сколько они готовы скинуться.

В среднем явка, по данным ЦИК РТ, достигла 69,27%. Но наблюдатели движения «Голос», по итогам референдумов в Зеленодольском районе, сделали неутешительный вывод: «Есть все основания считать, что в большинстве проведённых референдумов, признанных состоявшимися, явка была завышена, что, конечно, не вызывает доверия к их результатам».

Вторая попытка?

В 2016 году татарстанцы «самообложились» на 179 млн руб., а это 80% от всех сборов в РФ. Правда, каждый пятый сельчанин не заплатил (что еще раз подтверждает, что люди не хотят самооблагаться). И хотя Госсовет РТ не рассмотрел закон о штрафах за отказ от самообложения, решив что его нужно доработать, наказывать неплательщиков все же пытаются, пишет «АиФ-Казань».

Напомним, за отказ платить эти взносы в РТ хотели ввести штрафы от 1000 до 2500 руб. Такое наказание уже предусмотрено за неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления (ст. 2.6 КоАП РТ).

«В некоторых районах за неплатежи по само­обложению штрафуют по ст. 2.6. Есть такие прецеденты, — уточнила начальник юридического управления Совета муниципальных образований РТ Луиза Курманова, но назвать районы отказалась, сославшись, что информация непроверенная. — Решение референдума обязательно для исполнения всеми жителями поселения, независимо от того, голосовали они за или против, явились на референдум или нет. Но из субсидий деньги на самообложение вычитать не имеют права. Это незаконно. Долг могут взыскать лишь через суд».

«Статью 2.6 нельзя применять к референдумам, так как Госсовет РТ не внёс соответствующую поправку», — подчеркнул координатор движения «Голос» в РТ Михаил Тихонов. Но попытки узаконить наказания за неплатежи по самообложению ещё могут предпринять.

«Сборы по самообложению не превышают 80%, — отметил председатель Совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров на недавнем итоговом съезде. — Это нелогично, что за неисполнение муниципальных актов ответственность есть, а за игнорирование решения референдума нет». Он уточнил, что соответствующие штрафы уже приняли в 14 регионах. По его мнению, нужно доработать и закон о самообложении, чтобы проводить референдумы не на уровне сельского поселения, а в каждом населённом пункте отдельно. Мол, иначе люди не понимают, почему они должны скидывать деньги в общий котёл, откуда их черпают несколько деревень.

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