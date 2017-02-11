Плати или пожалеешь? Как в Татарстане наказывают за отказ от самообложения

Деревенские жители, многие из которых существуют на одну пенсию, добровольно платить по счетам не спешат. Для них даже 300−500 руб. за каждого члена семьи — сумма приличная. Неудивительно, что каждый пятый сельчанин в 2016 году свой вклад не внёс. Штрафовать должников власти не могут и ищут другие способы воздействия, пишет news.mail.

За или против?

Житель деревни Старый Менгер Атнинского района Сергей Еловиков на днях заметил грозное объявление. «У тех, кто добровольно не заплатит по самообложению до 1 марта, деньги обещают вычесть из субсидий, — рассказал пенсионер. — В прошлом году некоторые по два раза заплатили уже, а теперь снова. Причём на референдум из одной деревни в другую нужно добираться два километра, так что многие пенсионеры просто не поехали. Мы даже решения референдума не видели, понятия не имеем, как там проголосовали, а с нас собирают по 500 рублей».

Референдумы по взносам на 2017 год в РТ прошли 20 ноября 2016-го. В 10 сельских поселениях их признали несостоявшимися из-за недостаточной явки — до 50%. Кстати, в местных СМИ несостоявшимися называют даже референдумы, где большинство проголосовало против самообложения, как было, например, в Введенскослободском поселении Верхнеуслонского района. По мнению главы района Марата Зиатдинова люди воспротивились, потому что депутаты перед референдумом даже не поинтересовались у сельчан, на что и по сколько они готовы скинуться.

В среднем явка, по данным ЦИК РТ, достигла 69,27%. Но наблюдатели движения «Голос», по итогам референдумов в Зеленодольском районе, сделали неутешительный вывод: «Есть все основания считать, что в большинстве проведённых референдумов, признанных состоявшимися, явка была завышена, что, конечно, не вызывает доверия к их результатам».

Вторая попытка?

В 2016 году татарстанцы «самообложились» на 179 млн руб., а это 80% от всех сборов в РФ. Правда, каждый пятый сельчанин не заплатил (что еще раз подтверждает, что люди не хотят самооблагаться). И хотя Госсовет РТ не рассмотрел закон о штрафах за отказ от самообложения, решив что его нужно доработать, наказывать неплательщиков все же пытаются, пишет «АиФ-Казань».

Напомним, за отказ платить эти взносы в РТ хотели ввести штрафы от 1000 до 2500 руб. Такое наказание уже предусмотрено за неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления (ст. 2.6 КоАП РТ).

«В некоторых районах за неплатежи по само­обложению штрафуют по ст. 2.6. Есть такие прецеденты, — уточнила начальник юридического управления Совета муниципальных образований РТ Луиза Курманова, но назвать районы отказалась, сославшись, что информация непроверенная. — Решение референдума обязательно для исполнения всеми жителями поселения, независимо от того, голосовали они за или против, явились на референдум или нет. Но из субсидий деньги на самообложение вычитать не имеют права. Это незаконно. Долг могут взыскать лишь через суд».

«Статью 2.6 нельзя применять к референдумам, так как Госсовет РТ не внёс соответствующую поправку», — подчеркнул координатор движения «Голос» в РТ Михаил Тихонов. Но попытки узаконить наказания за неплатежи по самообложению ещё могут предпринять.

«Сборы по самообложению не превышают 80%, — отметил председатель Совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров на недавнем итоговом съезде. — Это нелогично, что за неисполнение муниципальных актов ответственность есть, а за игнорирование решения референдума нет». Он уточнил, что соответствующие штрафы уже приняли в 14 регионах. По его мнению, нужно доработать и закон о самообложении, чтобы проводить референдумы не на уровне сельского поселения, а в каждом населённом пункте отдельно. Мол, иначе люди не понимают, почему они должны скидывать деньги в общий котёл, откуда их черпают несколько деревень.