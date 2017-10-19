По Челнам ходят «стеклянные» люди - они ломают кости при малейшем падении

Многие жители города о диагнозе «остеопороз» узнают только тогда, когда получают множественные переломы костей даже при небольшом падении.

Заместитель главного врача по медицинской части, терапевт Городской поликлиники №4 Гульсария Абдуллина в преддверии Всемирного дня профилактики остеопороза – 20 октября – рассказала нам, какие профилактические меры нужно принять, чтобы сохранить кости крепкими и прочными.

– Это заболевание связано с истончением, нарушением архитектуры костей, в результате чего они становятся более рыхлыми, хрупкими и подверженными травмам, – объяснила врач. – Остеопороз появляется под влиянием возрастных или гормональных изменений и сопровождается выведением кальция из костной ткани, делая ее ломкой.

– Гульсария Минихановна, мужчины или женщины чаще болеют остеопорозом?

– Остеопороз чаще встречается у женщин после наступления климакса, когда прекращается выработка женских половых гормонов. В более молодом возрасте это заболевание также может стать следствием гормональных нарушений. Кроме того, к остеопорозу может привести нарушение функции яичников (либо их удаление) и надпочечников, а также другие заболевания желез внутренней секреции.

– Что может привести к развитию этого заболевания?

– Курение и алкоголь, неправильное питание и злоупотребление ограничительными диетами, на которых очень любят сидеть женщины самых разных возрастов. Употребление некоторых медицинских препаратов и другие причины. Самое страшное, что остеопороз поражает все кости человеческого организма, но наиболее опасно истончение бедренной, плечевой кости, позвоночника, потому, что на них приходится основная нагрузка.

– Какие симптомы могут подсказать челнинцам, что они стали «жертвами» остеопороза?

– Если другие заболевания опорного-двигательного аппарата проявляются яркой клинической симптоматикой, то остеопороз на начальном этапе трудно заподозрить. Но все-таки есть симптомы, при обнаружении которых, следует обратиться к врачу. Это – общая и мышечная слабость, повышенная утомляемость, ножные судороги, ранняя седина, учащенное сердцебиение, пародонтоз и зубной налет, расслоение и хрупкость ногтей. Также боли в поясничном и крестцовом отделе позвоночника, в голеностопном и тазобедренном суставах, костях таза. Межпозвонковые грыжи и искривление позвоночника. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, аллергия и другие болезни, связанные с нарушением обмена веществ и солевого обмена.

– Правда ли, что в профилактике остеопороза самым эффективным средством являются физические нагрузки?

– Да, это так. Плотность костной ткани напрямую зависит от физической нагрузки на кости.

Особенно полезны подвижные игры и прогулки на свежем воздухе. Также я советую не лениться: подниматься на любой этаж по лестнице, а не на лифте.

Налегайте на шпинат

Врач-терапевт Городской поликлиники №4 рекомендовала челнинцам придерживаться сбалансированного питания.

Желательно ограничить потребление поваренной соли и кофе, способствующих вымыванию кальция из костей. И обязательно включить в ежедневное меню следующие продукты:

1. Все сорта капусты, особенно брокколи

2. Все виды орехов

3. Бобовые

4. Натуральные кисломолочные продукты

5. Все сухофрукты, особенно курагу и чернослив

6. Различную зелень, в особенности шпинат

7. Свежие овощи и фрукты.