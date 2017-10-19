По Челнам ходят «стеклянные» люди - они ломают кости при малейшем падении

Многие жители города о диагнозе «остеопороз» узнают только тогда, когда получают множественные переломы костей даже при небольшом падении.
Заместитель главного врача по медицинской части, терапевт Городской поликлиники №4 Гульсария Абдуллина в преддверии Всемирного дня профилактики остеопороза – 20 октября – рассказала нам, какие профилактические меры нужно принять, чтобы сохранить кости крепкими и прочными.
– Это заболевание связано с истончением, нарушением архитектуры костей, в результате чего они становятся более рыхлыми, хрупкими и подверженными травмам, – объяснила врач. – Остеопороз появляется под влиянием возрастных или гормональных изменений и сопровождается выведением кальция из костной ткани, делая ее ломкой.
– Гульсария Минихановна, мужчины или женщины чаще болеют остеопорозом?
– Остеопороз чаще встречается у женщин после наступления климакса, когда прекращается выработка женских половых гормонов. В более молодом возрасте это заболевание также может стать следствием гормональных нарушений. Кроме того, к остеопорозу может привести нарушение функции яичников (либо их удаление) и надпочечников, а также другие заболевания желез внутренней секреции.
– Что может привести к развитию этого заболевания?
– Курение и алкоголь, неправильное питание и злоупотребление ограничительными диетами, на которых очень любят сидеть женщины самых разных возрастов. Употребление некоторых медицинских препаратов и другие причины. Самое страшное, что остеопороз поражает все кости человеческого организма, но наиболее опасно истончение бедренной, плечевой кости, позвоночника, потому, что на них приходится основная нагрузка.
– Какие симптомы могут подсказать челнинцам, что они стали «жертвами» остеопороза?
– Если другие заболевания опорного-двигательного аппарата проявляются яркой клинической симптоматикой, то остеопороз на начальном этапе трудно заподозрить. Но все-таки есть симптомы, при обнаружении которых, следует обратиться к врачу. Это – общая и мышечная слабость, повышенная утомляемость, ножные судороги, ранняя седина, учащенное сердцебиение, пародонтоз и зубной налет, расслоение и хрупкость ногтей. Также боли в поясничном и крестцовом отделе позвоночника, в голеностопном и тазобедренном суставах, костях таза. Межпозвонковые грыжи и искривление позвоночника. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, аллергия и другие болезни, связанные с нарушением обмена веществ и солевого обмена.
– Правда ли, что в профилактике остеопороза самым эффективным средством являются физические нагрузки?
– Да, это так. Плотность костной ткани напрямую зависит от физической нагрузки на кости.
Особенно полезны подвижные игры и прогулки на свежем воздухе. Также я советую не лениться: подниматься на любой этаж по лестнице, а не на лифте.
Налегайте на шпинат
Врач-терапевт Городской поликлиники №4 рекомендовала челнинцам придерживаться сбалансированного питания.
Желательно ограничить потребление поваренной соли и кофе, способствующих вымыванию кальция из костей. И обязательно включить в ежедневное меню следующие продукты:
1. Все сорта капусты, особенно брокколи
2. Все виды орехов
3. Бобовые
4. Натуральные кисломолочные продукты
5. Все сухофрукты, особенно курагу и чернослив
6. Различную зелень, в особенности шпинат
7. Свежие овощи и фрукты.
Комментарии посетителей
Прочитайте книгу психиатра Пола Пирселла “Код сердца”. Он утверждает, что именно сердце контролирует мозг, а...
Прям, такой умник. А где у нас душа, если не в груди, не в сердце? В заднице что ли? Почему давит, болит в груди,...
“... писательница, основатель партии...” , редакция, почему не пишите, что она еще и уголовница - рицедивистка ? ...
“Раньше всегда думал, что душа наша обитает в сердце..... ” Азат, ты где научился читать и писать?... После...
Дорогие Рамис Якубов, Геннадий Федоров, Альфред Гулюмов - вы кардиохирурги от бога. Уже пять лет живу и...
Вены из бедра , а потом в сердце - это жесть. Страшно смотреть, как врачи орудуют инструментами в сердце...
Что-то она написала (правда, я не читал)... Говорить может, что хочет, но кто будет помнить её книги и её слова,...
Это объявление, конечно, здесь поместила не некая Ситдикова (неизвестная мне, но хорошо известная работникам...
Часть тела лОдыжка. Исправить бы ...?
Возмутило это объявление! “Абсолютно по барабану”, “хоть нянь пусть нанимают”, “забрали до 16:00 часов... без...
А она, вероятно, считает себя ВЕЛИКИМ ЧЕЛОВЕКОМ. Какой след она оставила как писательница в татарской...
Уважаемые руководители дошкольных образовательных учреждений! В пятницу, 20 октября 2017 года, в 18:00 часов в ДК...
Во время операций умирают два человека из ста, процент смертности очень маленький. От инфарктов в основном...
на Джалиля уже зенитные фары установили-нет все равно не видят
А сколько больных умирают при таких операциях? Почему не написали, какой процент? Ведь не зря говорят что у...
А что делать, если, например, в сторону завода двигателей нет больших автобусов, маршрутки не справляются,...
Почему не соблюдаются технические условия по перевозке пассажиров, ведь стоячее место 1, а водители забивают...
гиблое там место,с одной стороны есть светофор,а с другой его не видно- вопрос ? для кого поставили...
Лучше бы не мешали частникам, они бы и с маршрутами определились и сервис нужный ввели.
Да у меня 8-ми летняя дочь полиглот оказывается!