По Челнам ходят «стеклянные» люди - они ломают кости при малейшем падении

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19 октября в 16:18
Прокуратура Челнов признала ограничение прав родителей в выборе языка преподавания
Прокуратура Челнов признала ограничение прав родителей в выборе языка преподавания

Это первый ответ городского надзорного ведомства, который, по сути, встал на защиту родителей в вопросе добровольного изучения татарского языка.

19 октября в 16:08
Незаконную добычу раков в Татарстане крышевал полицейский
Незаконную добычу раков в Татарстане крышевал полицейский

Новые подробности появились в уголовном деле, сообщает следственное управление по РТ.

19 октября в 15:16
Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана “случайными людьми”
Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана “случайными людьми”

Основатель татарской партии национальной независимости “Иттифак” не считает ни Шаймиева, ни Минниханова лидерами татарской нации.

19 октября в 14:42
В Набережных Челнах самые чистые берега Татарстана
В Набережных Челнах самые чистые берега Татарстана

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан подвело итоги конкурсов «Родники Татарстана» и «Чистый берег».

19 октября в 13:32
Челнинка примет участие в конкурсе красоты
Челнинка примет участие в конкурсе красоты

Олеся Галимова претендует на звание “Мисс Event beauty” Россия 2017.

19 октября в 12:31
В Татарстане на пожаре спасли 15 человек
В Татарстане на пожаре спасли 15 человек

В одном из домов Нижнекамска загорелась квартира на пятом этаже.

19 октября в 11:13
Ученики челнинского лицея стали вторыми на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби
Ученики челнинского лицея стали вторыми на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби

Команда по мобильной робототехнике выступала в крупнейшем мировом чемпионате рабочих профессий.

19 октября в 10:51
Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах
Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах

Согласно антитабачной концепции, Минздрав предлагает также ограничить курение в личных автомобилях и запретить продажу вейпов несовершеннолетним.

19 октября в 10:35
Троим челнинцам понадобилась помощь медиков после ДТП
Троим челнинцам понадобилась помощь медиков после ДТП

Накануне в вечернее время в автограде произошло сразу несколько ДТП с пострадавшими.

19 октября в 09:52
“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде
“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде

Со следующего года эту плату введут для предприятий, имеющих полигоны, но они заявили, что сразу тогда обанкротятся.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №40 от 11 октября 2017 г.

По Челнам ходят «стеклянные» люди - они ломают кости при малейшем падении

По Челнам ходят «стеклянные» люди - они ломают кости при малейшем падении

Многие жители города о диагнозе «остеопороз» узнают только тогда, когда получают множественные переломы костей даже при небольшом падении.

Заместитель главного врача по медицинской части, терапевт Городской поликлиники №4 Гульсария Абдуллина в преддверии Всемирного дня профилактики остеопороза – 20 октября – рассказала нам, какие профилактические меры нужно принять, чтобы сохранить кости крепкими и прочными.

– Это заболевание связано с истончением, нарушением архитектуры костей, в результате чего они становятся более рыхлыми, хрупкими и подверженными травмам, – объяснила врач. – Остеопороз появляется под влиянием возрастных или гормональных изменений и сопровождается выведением кальция из костной ткани, делая ее ломкой.

Гульсария Минихановна, мужчины или женщины чаще болеют остеопорозом?

– Остеопороз чаще встречается у женщин после наступления климакса, когда прекращается выработка женских половых гормонов. В более молодом возрасте это заболевание также может стать следствием гормональных нарушений. Кроме того, к остеопорозу может привести нарушение функции яичников (либо их удаление) и надпочечников, а также другие заболевания желез внутренней секреции.

Что может привести к развитию этого заболевания?

– Курение и алкоголь, неправильное питание и злоупотребление ограничительными диетами, на которых очень любят сидеть женщины самых разных возрастов. Употребление некоторых медицинских препаратов и другие причины. Самое страшное, что остеопороз поражает все кости человеческого организма, но наиболее опасно истончение бедренной, плечевой кости, позвоночника, потому, что на них приходится основная нагрузка.

Какие симптомы могут подсказать челнинцам, что они стали «жертвами» остеопороза?

– Если другие заболевания опорного-двигательного аппарата проявляются яркой клинической симптоматикой, то остеопороз на начальном этапе трудно заподозрить. Но все-таки есть симптомы, при обнаружении которых, следует обратиться к врачу. Это – общая и мышечная слабость, повышенная утомляемость, ножные судороги, ранняя седина, учащенное сердцебиение, пародонтоз и зубной налет, расслоение и хрупкость ногтей. Также боли в поясничном и крестцовом отделе позвоночника, в голеностопном и тазобедренном суставах, костях таза. Межпозвонковые грыжи и искривление позвоночника. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, аллергия и другие болезни, связанные с нарушением обмена веществ и солевого обмена.

Правда ли, что в профилактике остеопороза самым эффективным средством являются физические нагрузки?

– Да, это так. Плотность костной ткани напрямую зависит от физической нагрузки на кости.

Особенно полезны подвижные игры и прогулки на свежем воздухе. Также я советую не лениться: подниматься на любой этаж по лестнице, а не на лифте.

Налегайте на шпинат

Врач-терапевт Городской поликлиники №4 рекомендовала челнинцам придерживаться сбалансированного питания.

Желательно ограничить потребление поваренной соли и кофе, способствующих вымыванию кальция из костей. И обязательно включить в ежедневное меню следующие продукты:

1. Все сорта капусты, особенно брокколи

2. Все виды орехов

3. Бобовые

4. Натуральные кисломолочные продукты

5. Все сухофрукты, особенно курагу и чернослив

6. Различную зелень, в особенности шпинат

7. Свежие овощи и фрукты.

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