Поборы в Челнах до сих пор остаются «кара урман»

Депутат горсовета Набережных Челнов Рузиль Мингалимов опубликовал в городском паблике «Набережные Челны News» официальное обращение к прокурору Татарстана. В нем народный избранник просит Ильдуса Нафикова обратить внимание на факты незаконных поборов в школах и детских садах.

«22 сентября 2017 года во время встречи своей дочери из д/с №60 «Иволга», я занес канцтовары, которые собирают от всех родителей, о чем написал в своих соцсетях. Публикация вызвала бурную реакцию среди жителей города. Они начали открыто обсуждать искусственно замалчиваемую тему в СМИ. С учетом того, что я сам стал свидетелем и участником происходящего, можно сделать вывод, что поборы с родителей в городе имеют место быть и все это делается на незаконном основании».

Кто курирует?

Рузиль Мингалимов так же рассказал прокурору об информации, которая была опубликована в этой же группе два дня назад от имени пользователя с никнеймом «Патриот Челнов»:

«Поборы в образовательных и дошкольных учреждениях Набережные Челны - это только вершина айсберга. Источники сообщают, что по автограду этот вопрос курируется самим исполкомом, а именно «золотцем» местного истеблишмента образовательной системы Набережных Челнов - Золотарёвой Лидией Владимировной. Именно под ее началом создаются прикормленные родительские комитеты, которые инициируют сбор денег в каждом учебном заведении. После ряда публикаций в социальных сетях о подборах, родительские комитеты города ищут новые пути решения выклянчивания денег от родителей: собирать деньги не конвертами или же из рук в руки, а путем перечислений на карту», - говорилось в сообщении.

Кроме того, пользователь привел конкретный пример - сбор по 1000 рублей с каждого родителя первоклассника на швабры и моющие принадлежности в только что открывшейся самой большой школе автограда - СОШ N41, и резюмировал, что «поборы в городе до сих пор остаются «кара урман» («темным лесом»)».

«Я так заметил, что в садиках деятельность род. комитетов ограничивается киванием. Сказали сдать тазик денег - сдают. Сказали купить хз что - покупают. Я понимаю, что денег нет(с), но поднадоело» - прокомментировал в сети это заявление пользователь с никнеймом Константин Анатольевич.

На следующий день мэрия Набережных Челнов разослала в местные СМИ официальную позицию, где опровергла обвинения и встала на защиту чиновницы.

«Родительские комитеты создаются самостоятельно при дошкольных и учебных заведениях и функционируют для привлечения родительской общественности к активному участию в жизни школы, к организации внеклассной и внешкольной работы. Лидия Золотарева не занимается дошкольным образованием, в сферу ее должностных обязанностей входит курирование работы отдела общего образования».

Исчезнувшая проверка

Напомним, что в начале сентября так же соцсети стали началом громкого скандала, когда представительница родительского комитета детсада №71«Кораблик» выложила ряд «видеоинструкций». На записях женщина, поделив сбор денег на затраты, о которых подискутировать можно, и на «не обсуждаемые», убеждала в необходимости «скинуться» добровольно.

«Есть затраты, которые обсуждаются. Это, например, оператор, фотографии. Но есть такие затраты, которые не обсуждаются, они делятся на всю группу. Это подарки воспитателям, подарки детям, покраска веранд. Это делится на всех: хотите вы, не хотите», — поясняет в начале одной из записей она, попутно демонстрируя в кадре табель, на котором видно, кто, сколько и на что сдал деньги.

Также представительница родительского комитета отметила, что в перечень «не обсуждаемых затрат» входят бисквитные пирожные Barney, которые раздают детям на утренниках. При этом женщина уверяет, что выбор на эту сладость пал не по ее прихоти — об этом ее якобы попросила воспитатель.

После этого начальник управления образования города Винер Хамитович сообщил, что руководителю дошкольного образовательного учреждения будет вынесено дисциплинарное наказание, и напомнил, что сбор денег в детских садах категорически запрещен.

Сегодня же некоторые татарстанские СМИ опубликовали новость о прокурорской проверке, по результатам которой часть денег, которые родители воспитанников детсада «Кораблик» сдавали на нужды учреждения, вернули после вмешательства надзорного ведомства. То же самое сделали в детсадах №66 «Веселые нотки» и №45 «Машенька». А руководителю исполкома Ринату Абдуллину вынесено представление об устранении нарушений. Ссылка при этом дается на пресс-службу прокуратуры, однако соответствующая информация с официального сайта мэрии исчезла ближе к обеду.

«По зову сердца»

Стоит напомнить, что на августовской конференции министр образования Татарстана Энгель Фаттахов заметил, что родители Челнов чаще других в республике жалуются на сбор денег.

- Есть люди, которые не по принуждению, а по зову сердца делают так, чтобы поддержать школу, детский садик. Но это нужно оформлять соответствующим образом. Никакого принуждения быть не должно, - отреагировал на критику мэр города Наиль Магдеев. - Если такие возможности есть у кого-то из родителей – тоже не возбраняется. Но все это должно быть на добровольной основе. Никакой принудиловки быть не должно. Я далек от слова «поборы», которое прозвучало. Слово любое можно дать, — сказал глава города.