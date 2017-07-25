Под Набережными Челнами в селе Калмаш экскаватором заживо закопали почти 300 птенцов стрижей

Семейная пара, ставшая свидетелями этого варварства, пыталась спасти птиц от гибели.
Как рассказала журналисту «Вечерних Челнов» волонтер из группы добровольных помощников животных «Верность», в субботу в селе Калмаш, которое находится в 22 километрах от города Набережные Челны, экскаватором разравнивали земляные склоны, где гнездятся стрижи.
– Мы спросили у рабочего, чья это инициатива? Он нам объяснил, что земляные работы проводятся по распоряжению сельсовета, – продолжила волонтер. – Зрелище было ужасным: экскаватор закапывал норы, где пищали птенцы. Взрослые стрижи кружили в небе. Некоторые из них залетали в свои гнезда, пытаясь защитить детей, но там вместе с ними и погибали.
Девушка рассказала, как с мужем они раскапывали засыпанные землей норы и вытаскивали оттуда птенцов, оставшихся в живых. Удалось спасти 30 птиц.
Раздавили птиц
– Потом мы увидели, что экскаватор уезжает. Рабочий нам сказал, что в воскресенье на этих склонах работать не будет. Мы подложили спасенных птенцов в оставшиеся целыми норы, чтобы они не погибли от голода (их покормят взрослые стрижи), – сказала волонтер. – Обратились в Министерство экологии Татарстана, чтобы там взяли на контроль эту ситуацию. Но когда в воскресенье приехали, чтобы успеть спасти птиц, увидели, что земляные склоны уже полностью разровняли. На земле лежали трупики стрижей – они залетали под гусеницы экскаватора, пытаясь спасти своих птенцов.
Челнинка уверена, что в Калмаше специально поторопились завершить работы: так удалось быстро скрыть варварское убийство птиц. Всего на тех склонах было около 80 нор, где стрижи выращивали своих птенцов. В каждом таком гнезде находилось по три-четыре птенца. Погибло почти 300 птиц.
Накажите за преступление
В соцсетях люди, которых волонтеры просили помочь спасти птенцов, а потом написали об их гибели, оставили возмущенные комментарии. Вот один из них: «Почему работы проводятся в то время, когда птицы выхаживают своих птенцов? Неужели нельзя это сделать весной или осенью, когда взрослые стрижи улетят и найдут себе другие места для гнездований? Почему Министерство экологии РТ разрешает такого рода работы, которые наносят вред природе. Нужно наказывать за такие преступления!»
Комментарии посетителей
Насколько я знаю, Калмашом руководит женщина, госпожа Габдуллина. Неужели не боится, что убийство птиц...
У Закирова у самого вид бандита, вряд ли такой человек честен и чистый.
аукнется это им все со временем,особенно - под занавес жизни, а может и раньше.
Желаю смерти этим убийцам. Мрази и фашисты, по другому не скажешь.
в середине или даже в начале августа они уже улетают, и какие же это сельчане если природу даже не знают, как...
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