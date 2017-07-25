Под Набережными Челнами в селе Калмаш экскаватором заживо закопали почти 300 птенцов стрижей

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25 июля в 11:06
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В Татарстане масло подорожало на 25%, хлеб – на 10%

Хотя официальная инфляция составила за этот период всего 3,1%. При этом сами граждане продолжают беднеть.

25 июля в 10:27
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Даниса Зарипова дисквалифицировали в КХЛ на два года

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25 июля в 10:11
В Челнах тестируют новый автобус
В Челнах тестируют новый автобус

Vector Next накануне курсировал по маршруту №1, в него может поместиться до 53 пассажиров.

25 июля в 09:37
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В Татарстане компания сливала отходы производства прямо в реку

Результаты анализа проб воды выявили превышение в 1,3 раза нормативов предельно допустимых концентраций по аммонию и нитритам. 

25 июля в 09:00
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25 июля в 08:26
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В Челнах встретили победителей ралли «Шелковый путь 2017»

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Из “Бегишево” возобновились рейсы в Пермь и Самару

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Комиавиатранс» на воздушных судах L-410 три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

24 июля в 16:37
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В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку

Две ее подружки испугавшись, молча стояли у берега в воде и ничего не могли объяснить, Егор, не раздумывая, прямо в одежде сразу бросился в воду.

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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

На этот раз причиной стали не ливни с ветром, а высокая пожароопасность в лесах.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Выпуск 28 от 19 июля 2017 г.
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Под Набережными Челнами в селе Калмаш экскаватором заживо закопали почти 300 птенцов стрижей

Под Набережными Челнами в селе Калмаш экскаватором заживо закопали почти 300 птенцов стрижей

Семейная пара, ставшая свидетелями этого варварства, пыталась спасти птиц от гибели.

Как рассказала журналисту «Вечерних Челнов» волонтер из группы добровольных помощников животных «Верность», в субботу в селе Калмаш, которое находится в 22 километрах от города Набережные Челны, экскаватором разравнивали земляные склоны, где гнездятся стрижи.

– Мы спросили у рабочего, чья это инициатива? Он нам объяснил, что земляные работы проводятся по распоряжению сельсовета, – продолжила волонтер. – Зрелище было ужасным: экскаватор закапывал норы, где пищали птенцы. Взрослые стрижи кружили в небе. Некоторые из них залетали в свои гнезда, пытаясь защитить детей, но там вместе с ними и погибали.

Девушка рассказала, как с мужем они раскапывали засыпанные землей норы и вытаскивали оттуда птенцов, оставшихся в живых. Удалось спасти 30 птиц.

Раздавили птиц

– Потом мы увидели, что экскаватор уезжает. Рабочий нам сказал, что в воскресенье на этих склонах работать не будет. Мы подложили спасенных птенцов в оставшиеся целыми норы, чтобы они не погибли от голода (их покормят взрослые стрижи), – сказала волонтер. – Обратились в Министерство экологии Татарстана, чтобы там взяли на контроль эту ситуацию. Но когда в воскресенье приехали, чтобы успеть спасти птиц, увидели, что земляные склоны уже полностью разровняли. На земле лежали трупики стрижей – они залетали под гусеницы экскаватора, пытаясь спасти своих птенцов.

Челнинка уверена, что в Калмаше специально поторопились завершить работы: так удалось быстро скрыть варварское убийство птиц. Всего на тех склонах было около 80 нор, где стрижи выращивали своих птенцов. В каждом таком гнезде находилось по три-четыре птенца. Погибло почти 300 птиц.

Накажите за преступление

В соцсетях люди, которых волонтеры просили помочь спасти птенцов, а потом написали об их гибели, оставили возмущенные комментарии. Вот один из них: «Почему работы проводятся в то время, когда птицы выхаживают своих птенцов? Неужели нельзя это сделать весной или осенью, когда взрослые стрижи улетят и найдут себе другие места для гнездований? Почему Министерство экологии РТ разрешает такого рода работы, которые наносят вред природе. Нужно наказывать за такие преступления!»

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Комментарии:


. 24.07.2017 21:24

в середине или даже в начале августа они уже улетают, и какие же это сельчане если природу даже не знают, как рука только поднялась, хуже бандитов

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. 24.07.2017 22:19

Желаю смерти этим убийцам. Мрази и фашисты, по другому не скажешь.

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. 24.07.2017 22:36

аукнется это им все со временем,особенно -  под занавес жизни, а может и раньше.

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. 25.07.2017 10:13

Насколько я знаю, Калмашом руководит женщина, госпожа Габдуллина. Неужели не боится, что убийство птиц аукнется ее детям и внукам? И тот рабочий, и вы подпортили своим потомкам карму до 10 поколения. А потом люди удивляются, почему вся семья вымирает от рака, дочерей бьют мужья, а мужики в этой семье спиваются и подыхают прямо на улице, на земле. Не желаю никому зла, есть силы свыше, которые все видят.

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