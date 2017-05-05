Полиция Челнов задержала уличного стрелка из автомата

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06 мая в 16:12
Татарстанские пловцы выступят за сборную России на ЧМ-2017 в Будапеште
Татарстанские пловцы выступят за сборную России на ЧМ-2017 в Будапеште

16 июля в Будапеште стартует Чемпионат мира по водным видам спорта. Соревнования по плаванию в столице Венгрии пройдут 23-30 июля. Спортсмены разыграют 42 комплекта наград.

06 мая в 16:07
МЧС: погода резко ухудшится, будьте осторожны
МЧС: погода резко ухудшится, будьте осторожны

С 18 часов 6 мая до 18 часов 7 мая местами по республике ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС России по РТ.
06 мая в 15:57
Рустам Минниханов против принуждения к участию в акции «Бессмертный полк»
Рустам Минниханов против принуждения к участию в акции «Бессмертный полк»

– Люди должны идти осознанно, без принуждения. Участие в акции не должно вызывать какую-то негативную реакцию. Это должно быть от души, - сказал президент Татарстана.

05 мая в 14:48
9 мая трамваи будут ходить до 24 часов
9 мая трамваи будут ходить до 24 часов

Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

05 мая в 12:37
В Татарстане мужчине трамваем отрезало пальцы
В Татарстане мужчине трамваем отрезало пальцы

Накануне утром 28-летний водитель трамвая в Казани сбил 56-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

05 мая в 08:37
Минздрав РФ: лекарства по рецепту должны быть бесплатными для всех россиян
Минздрав РФ: лекарства по рецепту должны быть бесплатными для всех россиян

Пилотный проект может стартовать в 2018 году, а на его реализацию может потребоваться около 500 млрд. рублей в год. 

05 мая в 08:27
В челнинском частном детсаду дети заболели кишечной инфекцией
В челнинском частном детсаду дети заболели кишечной инфекцией

Расследование выявило грубые нарушения в части организации питания детей: не было условий для раздельного мытья кухонной и столовой посуды, мяса и овощей.

05 мая в 08:16
Челнинские дорожники продолжают ямочный ремонт
Челнинские дорожники продолжают ямочный ремонт

Ремонт производится согласно технологии при благоприятных погодных условиях.

05 мая в 08:13
Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России
Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России

По новому регламенту ленточку можно прикрепить только на лацкане пиджака. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку.
05 мая в 08:06
Налоговая инспекция Челнов приглашает на мастер-класс
Налоговая инспекция Челнов приглашает на мастер-класс

Индивидуальных предпринимателей и юрлиц обучат регистрации контрольно-кассовой техники.

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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск №17 от 03 мая, 2017г.
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Выпуск №17 от 03 мая 2017 г.

Полиция Челнов задержала уличного стрелка из автомата

Полиция Челнов задержала уличного стрелка из автомата

Видеозапись на которой неизвестный мужчина ведет стрельбу из автомата появилась в одной из челнинских групп в социальной сети. По словам очевидцев, все это случилось поздно вечером, 4 апреля, напротив здания в 11 комплексе.

На видео слышно, как перед тем как начать стрельбу, скорее всего подвыпивший молодой человек выкрикивает: «Вы готовы, дети?!».

– Да, капитан!, – отвечают ему взбудораженные очевидцы.

После этого, парень нажимает на курок и выстреливает в воздух. Однако веселье на этом не прекратилось. После этого под подбадривающие возгласы публики челнинец пускает целую очередь.

И похоже, что после этого энтузиазм у присутствующих немного поугас.

– Это боевой, что ли? – с удивлением интересуется голос за кадром.

– Да – это боевой, – делает вывод другой.

Правоохранители тоже заинтересовались этим роликом и мужчину объявили в розыск. О задержании уличного стрелка стало известно на следующий день. У молодого человека изъяли охолощенный автомат Калашникова АКМ-СХ (ВПО-925), который подозреваемый приобрел в интернет-магазине. Такое оружие часто используют для проведения театральных постановок и киносъемок.

Несмотря на то, что автомат оказался не боевым, челнинцу все же придется поплатиться за свои ночные гулянья. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Стрелку уже избрали меру пресечения - он находится под подпиской о невыезде.

КСТАТИ: Молодой челнинец своим поступком прославился на всю страну. О происшествии рассказали многие федеральные СМИ.

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