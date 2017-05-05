Полиция Челнов задержала уличного стрелка из автомата

Видеозапись на которой неизвестный мужчина ведет стрельбу из автомата появилась в одной из челнинских групп в социальной сети. По словам очевидцев, все это случилось поздно вечером, 4 апреля, напротив здания в 11 комплексе.
На видео слышно, как перед тем как начать стрельбу, скорее всего подвыпивший молодой человек выкрикивает: «Вы готовы, дети?!».
– Да, капитан!, – отвечают ему взбудораженные очевидцы.
После этого, парень нажимает на курок и выстреливает в воздух. Однако веселье на этом не прекратилось. После этого под подбадривающие возгласы публики челнинец пускает целую очередь.
И похоже, что после этого энтузиазм у присутствующих немного поугас.
– Это боевой, что ли? – с удивлением интересуется голос за кадром.
– Да – это боевой, – делает вывод другой.
Правоохранители тоже заинтересовались этим роликом и мужчину объявили в розыск. О задержании уличного стрелка стало известно на следующий день. У молодого человека изъяли охолощенный автомат Калашникова АКМ-СХ (ВПО-925), который подозреваемый приобрел в интернет-магазине. Такое оружие часто используют для проведения театральных постановок и киносъемок.
Несмотря на то, что автомат оказался не боевым, челнинцу все же придется поплатиться за свои ночные гулянья. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Стрелку уже избрали меру пресечения - он находится под подпиской о невыезде.
КСТАТИ: Молодой челнинец своим поступком прославился на всю страну. О происшествии рассказали многие федеральные СМИ.
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