Пострадавшая во время теракта челнинка надеется, что ее выпишут на этой неделе

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Сегодня в новостях:
11 апреля в 16:48
За три месяца в Челнах произошло 122 ДТП с пострадавшими
За три месяца в Челнах произошло 122 ДТП с пострадавшими

Основные причины аварий - нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков, превышение скоростного режима, неудовлетворительные дорожные условия.

11 апреля в 16:40
Задержан челнинец, ранивший водителя маршрутки
Задержан челнинец, ранивший водителя маршрутки

Мужчина жил недалеко от того места, где напал на водителя, и поэтому сотрудник полиции нашли его быстро. Им оказался 41-летний житель 50-го комплекса.

11 апреля в 15:49
На питание бездомных в Челнах потратят более 1,7 миллиона рублей
На питание бездомных в Челнах потратят более 1,7 миллиона рублей

Соответствующий заказ был размещен сегодня на сайте государственных закупок.

11 апреля в 15:35
В Татарстане пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей установив мобильное приложение
В Татарстане пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей установив мобильное приложение

Вирус сообщил о “блокировке телефоне”, после чего женщина сделала автоперевод денег неизвестной.

11 апреля в 14:28
Бизнесменам в Челнах предлагают полмиллиона рублей
Бизнесменам в Челнах предлагают полмиллиона рублей

С конца второго квартала стартует программа поддержки субъектов социального предпринимательства

11 апреля в 13:04
TFB Leaks: анонимы слили СМИ секретную информацию по делу Роберта Мусина
TFB Leaks: анонимы слили СМИ секретную информацию по делу Роберта Мусина

Анонимные пользователи Telegram показали, как за три дня до прихода временной администрации «Татфондбанк» добровольно списал часть кредитов и залогового имущества.

11 апреля в 12:45
В Татарстане произошла массовая гибель рыбы
В Татарстане произошла массовая гибель рыбы

В Минэкологии РТ для выяснения причин мора рыбы сформирована оперативная рабочая группа.

11 апреля в 11:12
Татфондбанк признан банкротом
Татфондбанк признан банкротом

Открыто конкурсное производство. Общую стоимость имущества и активов банка временная администрация оценила в 71,393 млрд руб.

11 апреля в 09:20
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»

Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяженностью 1957 метров.

11 апреля в 08:37
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ приведет к тому, что без отдыха останутся миллионы туристов, уже оплативших туры.

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Правдомер
Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

Ложь
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Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
12 апреля 2017г. 06:28

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Выпуск №13 от 05 апреля 2017 г.

Пострадавшая во время теракта челнинка надеется, что ее выпишут на этой неделе

Пострадавшая во время теракта челнинка надеется, что ее выпишут на этой неделе

8 апреля в парке Победы прошла патриотическая акция «Вместе против террора». Ее организатором выступила общественная организация «Союз отцов». Неравнодушные челнинцы вышли с плакатами на которых были написаны слова соболезнования и призывы к миру.

Напомним, что взрыв самодельного устройства в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля, когда поезд двигался в тоннеле между станциями. Погибли 14 человек, около 50 пассажиров ранены. СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Еще одну бомбу нашли и обезвредили на станции «Площадь восстания».

По данным следкома, взрыв осуществил террорист-смертник из Средней Азии, 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, имеющий гражданство РФ.

После этого по всему Татарстану были усилены меры безопасности на транспортных узлах – аэропортах, железнодорожных станциях, автовокзалах и станциях метрополитена, а также на объектах с массовым пребыванием людей

Коснулось и Челнов

Как выяснилось позже, среди пострадавших была и наша землячка. 21-летняя челнинка Анна Стужина – студентка Восточного института Санкт-Петербурга. 3 апреля она не училась, возвращалась домой из медицинского центра.

По ее словам, она не обратила никакого внимания на вошедшего в вагон молодого человека с рюкзаком.

– Я ехала в этом вагоне и находилась в трех шагах от эпицентра взрыва, но человека этого не видела, рассказала Анна Федеральному агентству новостей. Я увидела яркую вспышку и услышала хлопок. Я сразу же закрыла лицо руками, поэтому они обгорели. Врачи сказали, что мои руки обдало огнем. Еще я перестала слышать на левое ухо.

В переписке с корреспондентом «Вечерки», челнинка отметила, что сейчас чувствует себя хорошо и надеется, что ее выпишут уже на этой неделе.

Кстати, в минувшие выходные студентку навестила мама: поездку в Санкт-Петербург ей оплатил исполком города.

Прошли задержания

В Москве и Санкт-Петербурге 6 апреля совместно с ФСБ и МВД России по данному уголовному делу было задержано восемь человек. Как сообщают РБК со ссылкой на СКР, в результате обысков в домах подозреваемых сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания». Следователи также изъяли у предполагаемых террористов огнестрельное оружие и боеприпасы.

7 апреля суд арестовал всех подозреваемых. Роль каждого из соучастников преступления устанавливается.

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