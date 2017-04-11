Пострадавшая во время теракта челнинка надеется, что ее выпишут на этой неделе

8 апреля в парке Победы прошла патриотическая акция «Вместе против террора». Ее организатором выступила общественная организация «Союз отцов». Неравнодушные челнинцы вышли с плакатами на которых были написаны слова соболезнования и призывы к миру.
Напомним, что взрыв самодельного устройства в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля, когда поезд двигался в тоннеле между станциями. Погибли 14 человек, около 50 пассажиров ранены. СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Еще одну бомбу нашли и обезвредили на станции «Площадь восстания».
По данным следкома, взрыв осуществил террорист-смертник из Средней Азии, 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, имеющий гражданство РФ.
После этого по всему Татарстану были усилены меры безопасности на транспортных узлах – аэропортах, железнодорожных станциях, автовокзалах и станциях метрополитена, а также на объектах с массовым пребыванием людей
Коснулось и Челнов
Как выяснилось позже, среди пострадавших была и наша землячка. 21-летняя челнинка Анна Стужина – студентка Восточного института Санкт-Петербурга. 3 апреля она не училась, возвращалась домой из медицинского центра.
По ее словам, она не обратила никакого внимания на вошедшего в вагон молодого человека с рюкзаком.
– Я ехала в этом вагоне и находилась в трех шагах от эпицентра взрыва, но человека этого не видела, – рассказала Анна Федеральному агентству новостей. – Я увидела яркую вспышку и услышала хлопок. Я сразу же закрыла лицо руками, поэтому они обгорели. Врачи сказали, что мои руки обдало огнем. Еще я перестала слышать на левое ухо.
В переписке с корреспондентом «Вечерки», челнинка отметила, что сейчас чувствует себя хорошо и надеется, что ее выпишут уже на этой неделе.
Кстати, в минувшие выходные студентку навестила мама: поездку в Санкт-Петербург ей оплатил исполком города.
Прошли задержания
В Москве и Санкт-Петербурге 6 апреля совместно с ФСБ и МВД России по данному уголовному делу было задержано восемь человек. Как сообщают РБК со ссылкой на СКР, в результате обысков в домах подозреваемых сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания». Следователи также изъяли у предполагаемых террористов огнестрельное оружие и боеприпасы.
7 апреля суд арестовал всех подозреваемых. Роль каждого из соучастников преступления устанавливается.
Комментарии посетителей
Если бы ПЕРЕД покупкой менеджеры предупредили, то никогда не купили бы здесь дом... И не продашь ведь...
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