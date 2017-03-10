Предприниматель о ситуации с Татфондбанком: «Если бы я действительно находился на краю, я бы уже утонул»

Накануне в Торгово-промышленной палате города прошла встреча мэра Челнов Наиля Магдеева и бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова с пострадавшими вкладчиками Татфондбанка.

Напомним, что подобное мероприятие состоялось и в декабре прошлого года, после введения моратория. Как и в прошлый раз на вопросы также пришли отвечать прокурор города Александр Евграфов и председатель правления ТПП закамья Юрий Петрушин.

– Ситуация коренным образом изменилась, к сожалению не в лучшую сторону для всех для нас. Но ситуация такая, какая есть, – сказал в начале Магдеев. – Сегодня к нам обратились руководители ряда предприятий встретиться и обсудить вопросы, которые наверняка возникают в этой сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что если на прошлой встрече присутствовали лишь предприниматели, то на эту пришли и физические лица, чьи средства были переведены из банка в доверительное управление инвестиционной компании «ТФБ-Финанс».

Как рассказал прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов в надзорный орган поступило два заявления от вкладчиков, которые не могут самостоятельно защитить свои права.

– При получении заявления, прокуратура города поможет в сборе всех документов и выступит истцом в суде, – отметил Евграфов.

Кроме того, он раздал памятку с перечнем документов, необходимых для обращения в ведомство.

Платить дважды не хотят

Отзывать или не отзывать зависшие деньги? Такой вопрос интересовал почти всех присутствующих.

– С этими зависшими платежами ситуация совсем непонятная. Почему я должен отзывать, – поинтересовался один из предпринимателей, которого бурно поддержали остальные. – Ведь если они у меня сняли со счета, то они совершили мошенничество. А я отзову платеж и скажу, я мошенничество прощаю.

– Мы рекомендуем отзывать все платежи, кроме налогового и пенсионного. Эта необходимая процедура для включения в реестр кредиторов, – ответил Нагуманов. – Если вы хотите через суд со своей стороны исполнение каких-то обязательств или пытаться обратиться в правоохранительные органы о возбуждении статьи по поводу мошеннических действий – это на ваше право. По пенсионному и налоговому нам максимально нужно добиться зачета. По остальным не вижу смысла держать на корсчете. Лучше включиться в реестр.

Не скорая помощь

Не меньше замечаний было и по мерам поддержки, которые озвучивали во время прошлых встреч. Так например, предприниматели пожаловались, что многие не могут получить микрозайм от Фонда поддержки предпринимательства.

– Мы тоже попытались взять деньги. Я отправил 1 миллион 380 тысяч зарплаты, 680 тысяч налогов. Когда я попросил три миллиона, чтобы перекрыться, нас начали оценивать и одобрили только 300 тысяч и через два с половиной месяца, – рассказал свою историю руководитель Центра микрохирургии глаза «Прозрение» Рустам Гилязев. – Если бы я действительно находился на краю, я бы уже утонул. Пока сезон, люди идут я оперирую я не умираю. Но такого рода помощь она.... Знаете, дорога ложка к обеду. Мы встречаемся, разговариваем, а воз и ныне там. Налоги мне не зачли, пенсионные не зачли, помощь мне не оказали.

Стоит отметить, что по данным, которые озвучили в ТПП, на сегодняшний день, в фонд поддержки предпринимательства за кредитом по программе «Стабильность» (которая была создана по итогам ситуации с Татфондбанком и Интехбанком), из Челнов поступила 61 заявка на сумму 74 миллиона 586 тысяч. Из которых одобрено – 36, на сумму 36 миллионов 406 тысяч.