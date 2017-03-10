Предприниматель о ситуации с Татфондбанком: «Если бы я действительно находился на краю, я бы уже утонул»

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10 марта в 16:49
В 2016 году в Челнах было зарегистрировано 15 ложных сообщений об актах терроризма
В 2016 году в Челнах было зарегистрировано 15 ложных сообщений об актах терроризма

Чаще всего объектами ложного минирования становятся школы и магазины.

10 марта в 15:49
Прокуратура Челнов потребовала от руководителя исполкома привести в порядок памятник
Прокуратура Челнов потребовала от руководителя исполкома привести в порядок памятник

В надзорное ведомство обратился активист Сергей Изотов. Он пожаловался что обелиск Славы воинам в селе Боровецкое находится в аварийном состоянии.

10 марта в 14:14
В Челнах определят лучшую хозяюшку
В Челнах определят лучшую хозяюшку

В городе впервые проводится конкурс «Челнинская хозяюшка-2017». За это звание будут бороться 6 претенденток.

10 марта в 13:19
Глава Минздрава РТ пообещал построить поликлиники и поднять зарплату медикам
Глава Минздрава РТ пообещал построить поликлиники и поднять зарплату медикам

Чтобы из государственных поликлиник специалисты не уходили в платные, врачам этой осенью повысят зарплату на 180% по отношению к средней зарплате по РТ, медсестрам и нянечкам на 90 и 80%.

10 марта в 12:47
В Набережных Челнах пройдет день потребительского кредита
В Набережных Челнах пройдет день потребительского кредита

Челнинцев и гостей города приглашают «потрогать» свою мечту, получить реальную цену и при желании тут же оформить заявку на потребительский кредит по максимально приемлемым условиям.

10 марта в 11:33
В Набережных Челнах упал уровень рождаемости
В Набережных Челнах упал уровень рождаемости

С начала года в городе появилось на свет 1300 детей - почти на 250 малышей меньше, чем прошлом году. Это связано с естественной убылью населения в 1990-е годы.
10 марта в 11:30
Подозреваемых в убийстве гражданина Чада в РТ взяли под стражу
Подозреваемых в убийстве гражданина Чада в РТ взяли под стражу

Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя в отношении подозреваемых 22-летнего Руслана Архипова и 19-летнего Романа Халилова.

10 марта в 10:06
СМИ: Минэкономразвития хочет связать налог на доходы и взносы на пенсию
СМИ: Минэкономразвития хочет связать налог на доходы и взносы на пенсию

Министерство обсуждает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), чтобы стимулировать россиян самим копить на пенсию.

10 марта в 09:17
Житель Челнов задержан по подозрению в угоне автомобиля
Житель Челнов задержан по подозрению в угоне автомобиля

По предварительной версии, угону предшествовала ссора между владельцем авто и его обидчиком. Машина найдена в технически исправном состоянии и помещена на специальную стоянку.

10 марта в 08:33
Челнинка пришла в поликлинику за результатами анализов и скончалась
Челнинка пришла в поликлинику за результатами анализов и скончалась

В поликлинике №3 пациентка направилась к выходу, но в коридоре почувствовала себя плохо. Медики стали оказывать первую помощь и вызвали «скорую», однако спасти ее не удалось.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
10 марта 2017г. 16:54

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Выпуск 8 от 02 марта 2017 г.

Предприниматель о ситуации с Татфондбанком: «Если бы я действительно находился на краю, я бы уже утонул»

Предприниматель о ситуации с Татфондбанком: «Если бы я действительно находился на краю, я бы уже утонул»

Накануне в Торгово-промышленной палате города прошла встреча мэра Челнов Наиля Магдеева и бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова с пострадавшими вкладчиками Татфондбанка.

Напомним, что подобное мероприятие состоялось и в декабре прошлого года, после введения моратория. Как и в прошлый раз на вопросы также пришли отвечать прокурор города Александр Евграфов и председатель правления ТПП закамья Юрий Петрушин.

– Ситуация коренным образом изменилась, к сожалению не в лучшую сторону для всех для нас. Но ситуация такая, какая есть, – сказал в начале Магдеев. – Сегодня к нам обратились руководители ряда предприятий встретиться и обсудить вопросы, которые наверняка возникают в этой сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что если на прошлой встрече присутствовали лишь предприниматели, то на эту пришли и физические лица, чьи средства были переведены из банка в доверительное управление инвестиционной компании «ТФБ-Финанс».

Как рассказал прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов в надзорный орган поступило два заявления от вкладчиков, которые не могут самостоятельно защитить свои права.

– При получении заявления, прокуратура города поможет в сборе всех документов и выступит истцом в суде, – отметил Евграфов.

Кроме того, он раздал памятку с перечнем документов, необходимых для обращения в ведомство.

Платить дважды не хотят

Отзывать или не отзывать зависшие деньги? Такой вопрос интересовал почти всех присутствующих.

– С этими зависшими платежами ситуация совсем непонятная. Почему я должен отзывать, – поинтересовался один из предпринимателей, которого бурно поддержали остальные. – Ведь если они у меня сняли со счета, то они совершили мошенничество. А я отзову платеж и скажу, я мошенничество прощаю.

– Мы рекомендуем отзывать все платежи, кроме налогового и пенсионного. Эта необходимая процедура для включения в реестр кредиторов, – ответил Нагуманов. – Если вы хотите через суд со своей стороны исполнение каких-то обязательств или пытаться обратиться в правоохранительные органы о возбуждении статьи по поводу мошеннических действий – это на ваше право. По пенсионному и налоговому нам максимально нужно добиться зачета. По остальным не вижу смысла держать на корсчете. Лучше включиться в реестр.

Не скорая помощь

Не меньше замечаний было и по мерам поддержки, которые озвучивали во время прошлых встреч. Так например, предприниматели пожаловались, что многие не могут получить микрозайм от Фонда поддержки предпринимательства.

– Мы тоже попытались взять деньги. Я отправил 1 миллион 380 тысяч зарплаты, 680 тысяч налогов. Когда я попросил три миллиона, чтобы перекрыться, нас начали оценивать и одобрили только 300 тысяч и через два с половиной месяца, – рассказал свою историю руководитель Центра микрохирургии глаза «Прозрение» Рустам Гилязев. – Если бы я действительно находился на краю, я бы уже утонул. Пока сезон, люди идут я оперирую я не умираю. Но такого рода помощь она.... Знаете, дорога ложка к обеду. Мы встречаемся, разговариваем, а воз и ныне там. Налоги мне не зачли, пенсионные не зачли, помощь мне не оказали.

Стоит отметить, что по данным, которые озвучили в ТПП, на сегодняшний день, в фонд поддержки предпринимательства за кредитом по программе «Стабильность» (которая была создана по итогам ситуации с Татфондбанком и Интехбанком), из Челнов поступила 61 заявка на сумму 74 миллиона 586 тысяч. Из которых одобрено – 36, на сумму 36 миллионов 406 тысяч.  

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