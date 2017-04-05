Преступление и наказание: как в Челнах поплатился ответственный за нарушение при проведении госзакупки

«Вечерние Челны» уже не раз писали о ряде нарушений при проведении тендеров в области благоустройства нашего города. Год назад общественный активист Раушан Валиуллин заметил, что монтаж флагов на мостах города (украшение к майским праздникам) был произведен еще до официального проведения тендера на эти работы. То есть, победителем госзакупки ООО «Производственная компания «Реклама Центр» стало 4.05.2016 года, а вот флаги были установлены организацией еще 29.04.2016 года.
Жалобу на явные нестыковки активист отправил в УФАС РТ и прокуратуру. Надзорные ведомства прислали ответ: «направлено требование об устранении нарушения». Точно такая же история позже была с благоустройством набережной Тукая, а так же строительством школы в 37 микрорайоне— выбор подрядной организации на сайте госзакупок был объявлен уже когда работы по обновлению территории и на стройке были практически завершены.
Мы решили выяснить, что стоит за формулировкой прокурорского представления «об устранении нарушения законодательства» и сделали соответствующий запрос в надзорное ведомство. Выяснилось, что единственное наказание в случае с флагами понес начальник отдела рекламы и дизайна МКП «ДИАС» (заказчик) в виде дисциплинарной ответственности (замечание или выговор). Любопытно, что флаги те провисели почти год и демонтированы были лишь в марте этого года.
Что касается нарушения проведения тендера на работы по набережной и школе, то, согласно официальному ответу городской прокуратуры, проверку по данным фактам она не проводила, соответственно меры прокурорского реагирования не принимались.
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