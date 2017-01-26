Приговор Сергею Еретнову пересмотрит Верховный суд РТ

8 февраля Верховный суд РТ кассационной инстанции рассмотрит апелляционную жалобу адвоката Сергея Еретнова на приговор, вынесенный его подзащитному.
Напомним, бывший депутат горсовета Набережных Челнов был осужден по пункту «б» части 2 статьи 171.2 УК РФ (в редакции ФЗ №250 от 20 июля 2011 года). Еретнов был признан виновным в пособничестве в незаконных организации и проведении азартных игр. Этим же приговором осуждены непосредственные организаторы игорного бизнеса - Ульев, Криворучко, Гумеров, а так же те, кто его покрывал — начальник ОП «Автозаводский» Адай Тлегенов и чиновник Ильмир Мингараев.
Сергея Еретнова приговорили к лишению свободы на 3 года со штрафом в размере 200 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом, аппеляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РТ от 7 октября 2016 года в это время было зачтено два года домашнего ареста, под которым тот находился во время следствия и судебного процесса. Несмотря на то, что на сегодняшний момент отбывать наказание Еретнову осталось всего пять месяцев, он и его адвокат не оставляют попыток добиться отмены приговора и признания оппозиционного политика невиновным. К слову, в декабре прошлого года старейший правозащитный центр России «Мемориал» дал ему статус политзаключенного.
«Суд апелляционной инстанции фактически не рассмотрел по существу его апелляционную жалобу, поскольку им в апелляционной жалобе было заявлено письменно 26 ходатайств, однако суд не разрешил в установленном порядке ни одно из них. В судебном заседании он ходатайствовал о допросе свидетеля Сабитова Р.Ф., явка которого была обеспечена, однако суд апелляционной инстанции в нарушении части 4 статьи 271 УПК РФ отказал в удовлетворении данного ходатайства» - сообщил Юрий Удовенко в своей жалобе.
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