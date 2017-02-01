Продукция челнинского товаропроизводителя отправила детей с севера в больницу

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02 февраля в 08:12
В Нижнекамске на улице прохожая нашла часть человеческой ноги
В Нижнекамске на улице прохожая нашла часть человеческой ноги

Останки девушка обнаружила рядом с детским садом, о чем поделилась в соцсетях.

01 февраля в 14:47
Cуд приговорил Рамиля Ибрагимова к штрафу в 50 тысяч рублей
Cуд приговорил Рамиля Ибрагимова к штрафу в 50 тысяч рублей

Кроме того, в пользу государства постановили изъять iPhone Ибрагимова.

01 февраля в 13:34
Весной в Челнах продолжат сажать деревья
Весной в Челнах продолжат сажать деревья

Группа архитекторов представила мэру города Наилю Магдееву эскизные проекты реконструкции Шишкинского бульвара и строительства второй очереди набережной Тукая.

01 февраля в 11:23
11 татарстанцев стали кандидатами в сборную России на Олимпиаду
11 татарстанцев стали кандидатами в сборную России на Олимпиаду

У представителей зимних видов спорта подготовка к Олимпийским играм 2018 года перевалила за экватор.

01 февраля в 10:35
Сегодня пенсия челнинцев выросла на 5,4%
Сегодня пенсия челнинцев выросла на 5,4%

Так же проиндексирован набор льготных услуг:  предоставление лекарств, путевок в санаторий , бесплатный проезд на пригородном транспорте.

01 февраля в 09:29
Сердюков может занять пост замглавы «Ростеха»
Сердюков может занять пост замглавы «Ростеха»

Сейчас бывший министр обороны России занимает пост индустриального директора авиационного кластера «Ростеха».

01 февраля в 09:10
Сотрудники Росгвардии задержали в Челнах похитителя планшета
Сотрудники Росгвардии задержали в Челнах похитителя планшета

Гаджет был украден у вахтера в одном из общежитий города. Благодаря камерам видеонаблюдения стражи порядка установили личность подозреваемого.

01 февраля в 08:20
В Челнах хотят установить памятник жертвам политических репрессий
В Челнах хотят установить памятник жертвам политических репрессий

Кроме этого, власти города решили провести конкурс проектов по реконструкции площади Азатлык.

31 января в 19:33
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России

Власти РФ могут разрешить полеты сразу в три аэропорта Арабской Республики.

31 января в 16:46
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах

Сотрудники полиции задержали его в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Новости

Выпуск 4 от 01 февраля, 2017г.
02 февраля 2017г. 08:22

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«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Карина Фазылзянова
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Видео:
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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Выпуск 4 от 01 февраля 2017 г.

Продукция челнинского товаропроизводителя отправила детей с севера в больницу

Продукция челнинского товаропроизводителя отправила детей с севера в больницу

Курица производства компании «Челны-Бройлер» стала причиной массового отравления детей в Ненецком автономном округе. Инцидент произошел в пришкольном интернате ГБОУ НАО «ОШ п. Каратайка».

12 детей в возрасте от 7 до 13 лет были госпитализированы с симптомами пищевого отравления, после обеда в кафе-столовой Каратайского потребительского общества. В результате исследования проб из помещения указанной столовой обнаружены патогенные энтеробактерии (Salmonella enteritidis).

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье – «Нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей».

Исследования Роспотребнадзора выявили в пробе куриных бедер из Челнов сальмонеллу. Ведомство сразу запретило местным магазинам продавать челнинскую продукцию, датированную 8 декабря 2016 года, а о фактах ее выявления попросил сообщать на телефоны горячей линии.

Как сообщили «ВЧ» на «Челны-бройлер», данная партия была реализована во всех регионах присутствия компании и ни одного случая жалоб потребителей на качество продукции не зарегистрировано.

«Продукция была куплена поставщиком на складе предприятия. Качество данной продукции подтверждено ветеринарным свидетельством. Далее он самостоятельно продал товар другому оптовому покупателю, таким образом продукция компании попала в Ненецкий автономный округ. Мясо, проверенное Роспотребнадзором, было изъято в торговой точке в поселке Каратайка, реализовавшей куриную продукцию в интернат» – говорится в ответе.

В пресс-службе нам пояснили, что завод не может гарантировать ветеринарную безопасность на складах, транспорте посредников и третьих лиц.

Однако, как отметили в «Челны-бройлер», в магазинах ими был куплен товар указанной партии от 8 декабря, который передан на дополнительную экспертизу.

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