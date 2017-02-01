Продукция челнинского товаропроизводителя отправила детей с севера в больницу

Курица производства компании «Челны-Бройлер» стала причиной массового отравления детей в Ненецком автономном округе. Инцидент произошел в пришкольном интернате ГБОУ НАО «ОШ п. Каратайка».
12 детей в возрасте от 7 до 13 лет были госпитализированы с симптомами пищевого отравления, после обеда в кафе-столовой Каратайского потребительского общества. В результате исследования проб из помещения указанной столовой обнаружены патогенные энтеробактерии (Salmonella enteritidis).
По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье – «Нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей».
Исследования Роспотребнадзора выявили в пробе куриных бедер из Челнов сальмонеллу. Ведомство сразу запретило местным магазинам продавать челнинскую продукцию, датированную 8 декабря 2016 года, а о фактах ее выявления попросил сообщать на телефоны горячей линии.
Как сообщили «ВЧ» на «Челны-бройлер», данная партия была реализована во всех регионах присутствия компании и ни одного случая жалоб потребителей на качество продукции не зарегистрировано.
«Продукция была куплена поставщиком на складе предприятия. Качество данной продукции подтверждено ветеринарным свидетельством. Далее он самостоятельно продал товар другому оптовому покупателю, таким образом продукция компании попала в Ненецкий автономный округ. Мясо, проверенное Роспотребнадзором, было изъято в торговой точке в поселке Каратайка, реализовавшей куриную продукцию в интернат» – говорится в ответе.
В пресс-службе нам пояснили, что завод не может гарантировать ветеринарную безопасность на складах, транспорте посредников и третьих лиц.
Однако, как отметили в «Челны-бройлер», в магазинах ими был куплен товар указанной партии от 8 декабря, который передан на дополнительную экспертизу.
Комментарии посетителей
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Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
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