Прокуратура Челнов: Исполком не отчитался за 415,7 миллионов рублей

Надзорное ведомство провело проверку исполнения программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города. О том какие мероприятия были проведены в 2016 году и куда были потрачены выделенные на ее реализацию средства, муниципальная власть информацию не предоставила.
Прокуратура города Набережные Челны провела проверку исполнения муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2016 - 2021 годы. Выяснилось, что она не реализуется должным образом, сообщает надзорное ведомство.
Программа была утверждена Постановлением исполнительного комитета (от 03.11.2016 №5780), а контроль за его исполнением взял на себя руководитель исполкома города Ринат Абдуллин. Деньги под нее выделяются немалые. Так, только в прошлом году на реализацию различных мероприятий в области энергосбережения в Челны поступило 415 718 тысяч рублей (62 200 тысячи- из бюджета республики Татарстан). Всего же за пять лет на программу планируются затраты в 1,5 миллиарда рублей (1,2 млрд — из внебюджетных источников).
«Однако в прокуратуру города не представлена информация об использовании в 2016 году указанных выделенных денежных средств (какая сумма была использована и на какие мероприятия, и была ли использована вообще)» - сообщает прокуратура.
Также в прокуратуру города не была представлена информация об исполнении мероприятий, срок по которым истек в 2016 году. А ведь работы были запланированы грандиозные, которые позволили бы к окончанию программы достичь высоких показателей:
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100-процентное оснащение жилого фонда и бюджетных учреждений системами автоматического регулирования потребления тепловой энергии (значение индикатора на 01.01.2016 – 89 %);
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100-процентный перевод системы горячего водоснабжения на за- крытую схему (значение индикатора на 01.01.2016 – 76 %);
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снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах на 34% относительно уровня 2011 года к 2021 году (значение индикатора в 2021 году составит 17,07 кг.у.т/кв.м.);
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снижение удельного расхода энергетических ресурсов по отношению к 2021 году относительно 2011 году: Жилой фонд: Электрической энергии – на 6% (индикатор на 2021 год – 30,92 кВтч/м2 ); Тепловой энергии – на 40% (индикатор на 2021 год – 0,09 Гкал/м2 ); Холодная вода – 18 % (индикатор на 2021 год – 51,6 куб.м/чел). Бюджетный сектор: Электрической энергии – на 11% (индикатор на 2021 год – 27,69 кВтч/м2 ); Тепловой энергии – на 38% (индикатор на 2021 год – 0,156 Гкал/м2 ); Холодная вода – 2 % (индикатор на 2021 год – 0,43 куб.м/чел).
Невыполнение всех мероприятий программы в полном объеме в установленные сроки не позволит достигнуть повышения энергетической эффективности экономики города Набережные Челны, - отмечает надзорное ведомство. По результатам проверки прокуратурой города в адрес руководителя исполнительного комитета Рината Абдуллина внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере электроэнергетики.
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