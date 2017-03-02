Прокуратура Челнов: Исполком не отчитался за 415,7 миллионов рублей

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02 марта в 17:09
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS

Награда вручена директору Центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ» Артему Головатому.

02 марта в 16:20
«Газпром» прогнозирует рост цен на газ для населения
«Газпром» прогнозирует рост цен на газ для населения

Порядок повышения ожидается в ближайшие годы, но он будет ниже, чем уровень инфляции, считают в правлении компании.

02 марта в 15:21
КФУ вошел в российский топ по объему госзакупок имплантатов груди
КФУ вошел в российский топ по объему госзакупок имплантатов груди

Всего в 2016 году государственные клиники за счет ОМС выполнили около 3 тыс. операций по восстановлению молочной железы после мастэктомии.

02 марта в 14:23
МУП ПАД Челнов закупает за счет бюджета рыбу

Цена лота, выставленного на сайте государственных закупок, составляет 135 500 рублей.

02 марта в 13:44
«Булгар банк» признан банкротом
«Булгар банк» признан банкротом

Центробанк недосчитался 740 миллионов рублей.

02 марта в 13:23
В Челнах председатель отделения Союза художников РФ избил фотографа (ВИДЕО)
В Челнах председатель отделения Союза художников РФ избил фотографа (ВИДЕО)

По словам мужа пострадавшей, Факиль Гайфуидинов ударил ее кулаком и ключом по голове.

02 марта в 12:23
Разыскивается пропавший челнинец с шрамом на носу
Разыскивается пропавший челнинец с шрамом на носу

23 ноября прошлого года молодой человек вышел из дома и до сих пор не вернулся.

02 марта в 12:20
В Челнах 15 управляющих компаний задолжали 370 миллионов рублей
В Челнах 15 управляющих компаний задолжали 370 миллионов рублей

Прокуратура города провела проверку соблюдения управляющими компаниями требований жилищного законодательства.

02 марта в 11:53
Все челнинцы, переболевшие гриппом, не были привиты
Все челнинцы, переболевшие гриппом, не были привиты

В городе отменили карантин. Автоград находится ниже эпидемиологического порога на 41,8%.

02 марта в 11:43
ТНВ начнет транслировать турецкие сериалы на татарском языке
ТНВ начнет транслировать турецкие сериалы на татарском языке

По словам генконсула Турции в Казани Турхана Дильмача, они будут предоставлены телеканалу за «небольшую плату или, может быть, даже безвозмездно»


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
03 марта 2017г. 00:26

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Выпуск 8 от 02 марта 2017 г.
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Прокуратура Челнов: Исполком не отчитался за 415,7 миллионов рублей

Прокуратура Челнов: Исполком не отчитался за 415,7 миллионов рублей

Надзорное ведомство провело проверку исполнения программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города. О том какие мероприятия были проведены в 2016 году и куда были потрачены выделенные на ее реализацию средства, муниципальная власть информацию не предоставила. 

Прокуратура города Набережные Челны провела проверку исполнения муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2016 - 2021 годы. Выяснилось, что она не реализуется должным образом, сообщает надзорное ведомство.

Программа была утверждена Постановлением исполнительного комитета (от 03.11.2016 №5780), а контроль за его исполнением взял на себя руководитель исполкома города Ринат Абдуллин. Деньги под нее выделяются немалые. Так, только в прошлом году на реализацию различных мероприятий в области энергосбережения в Челны поступило 415 718 тысяч рублей (62 200 тысячи- из бюджета республики Татарстан). Всего же за пять лет на программу планируются затраты в 1,5 миллиарда рублей (1,2 млрд — из внебюджетных источников).

«Однако в прокуратуру города не представлена информация об использовании в 2016 году указанных выделенных денежных средств (какая сумма была использована и на какие мероприятия, и была ли использована вообще)» - сообщает прокуратура.

Также в прокуратуру города не была представлена информация об исполнении мероприятий, срок по которым истек в 2016 году. А ведь работы были запланированы грандиозные, которые позволили бы к окончанию программы достичь высоких показателей:

  • 100-процентное оснащение жилого фонда и бюджетных учреждений системами автоматического регулирования потребления тепловой энергии (значение индикатора на 01.01.2016 – 89 %);

  • 100-процентный перевод системы горячего водоснабжения на за- крытую схему (значение индикатора на 01.01.2016 – 76 %);

  • снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах на 34% относительно уровня 2011 года к 2021 году (значение индикатора в 2021 году составит 17,07 кг.у.т/кв.м.);

  • снижение удельного расхода энергетических ресурсов по отношению к 2021 году относительно 2011 году: Жилой фонд: Электрической энергии – на 6% (индикатор на 2021 год – 30,92 кВтч/м2 ); Тепловой энергии – на 40% (индикатор на 2021 год – 0,09 Гкал/м2 ); Холодная вода – 18 % (индикатор на 2021 год – 51,6 куб.м/чел). Бюджетный сектор: Электрической энергии – на 11% (индикатор на 2021 год – 27,69 кВтч/м2 ); Тепловой энергии – на 38% (индикатор на 2021 год – 0,156 Гкал/м2 ); Холодная вода – 2 % (индикатор на 2021 год – 0,43 куб.м/чел). 

Невыполнение всех мероприятий программы в полном объеме в установленные сроки не позволит достигнуть повышения энергетической эффективности экономики города Набережные Челны, - отмечает надзорное ведомство. По результатам проверки прокуратурой города в адрес руководителя исполнительного комитета Рината Абдуллина внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере электроэнергетики.

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