Прокуратура РТ запретила шантажировать должников по ЖКХ детьми

О том, что Александр Тыгин поручил отделу опеки отнимать несовершеннолетних детей у родителей, которые имеют долги за ЖКУ, написала газета «Вечерняя Казань. В распоряжении редакции оказался документ-- протокольное поручение, в котором Тыгин предписывал «организовать работу отдела опеки и попечительства Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители, докладывать еженедельно».

Обнародование документа получило широкий общественный резонанс. Жители Татарстана создали петицию на имя Президента РТ Рустама Минниханова, в которой потребовали отставки главы Зеленодольского района.

«Угроза отобранием детей людям в связи с их долгами по ЖКХ – выглядит не иначе, как изощренный шантаж с целью заставить их заплатить. Это возмутительно и глубоко безнравственно».

Надо отметить, что подобное распоряжение противоречит федеральному законодательству. В соответствии с ним, (российским и международным правом) отобрание детей у родителей возможно лишь в случае, если дети, во-первых, находятся в ситуации непосредственной угрозы их жизни и здоровью, а во-вторых, - если эту угрозу нельзя устранить другими способами, в том числе оказав нуждающейся семье помощь.

Конституция Российской Федерации в ст. 38 заявляет, что в нашей стране «семья находится под защитой государства». Статья 38 Конституции Республики Татарстан также заявляет, что в Татарстане семья находится под защитой государства и «государство проявляет заботу о семье». Обязанность государственных и муниципальных властей защищать семью, заботиться о ней и служить ей.

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова уже заявила, что подобные ситуации допускать нельзя: «отобрание ребенка становится манипуляцией, которая используется в тех или иных целях … это недопустимо».

«Мы считаем, что чиновники, позволяющие себе давать такие поручения и действовать подобным образом – позор для России и Республики Татарстан, жители которой всегда славились своим уважением к семье и родителям. Кроме того они подрывают доверие граждан к органам государственной и муниципальной власти» - говорит автор в петиции.

По результатам проверки прокуратура объявила главе отдела опеки и попечительства Зеленодольского района «предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства и о возможной административной и уголовной ответственности».