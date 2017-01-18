Прокуратура РТ запретила шантажировать должников по ЖКХ детьми

О том, что Александр Тыгин поручил отделу опеки отнимать несовершеннолетних детей у родителей, которые имеют долги за ЖКУ, написала газета «Вечерняя Казань. В распоряжении редакции оказался документ-- протокольное поручение, в котором Тыгин предписывал «организовать работу отдела опеки и попечительства Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители, докладывать еженедельно».
Обнародование документа получило широкий общественный резонанс. Жители Татарстана создали петицию на имя Президента РТ Рустама Минниханова, в которой потребовали отставки главы Зеленодольского района.
«Угроза отобранием детей людям в связи с их долгами по ЖКХ – выглядит не иначе, как изощренный шантаж с целью заставить их заплатить. Это возмутительно и глубоко безнравственно».
Надо отметить, что подобное распоряжение противоречит федеральному законодательству. В соответствии с ним, (российским и международным правом) отобрание детей у родителей возможно лишь в случае, если дети, во-первых, находятся в ситуации непосредственной угрозы их жизни и здоровью, а во-вторых, - если эту угрозу нельзя устранить другими способами, в том числе оказав нуждающейся семье помощь.
Конституция Российской Федерации в ст. 38 заявляет, что в нашей стране «семья находится под защитой государства». Статья 38 Конституции Республики Татарстан также заявляет, что в Татарстане семья находится под защитой государства и «государство проявляет заботу о семье». Обязанность государственных и муниципальных властей защищать семью, заботиться о ней и служить ей.
Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова уже заявила, что подобные ситуации допускать нельзя: «отобрание ребенка становится манипуляцией, которая используется в тех или иных целях … это недопустимо».
«Мы считаем, что чиновники, позволяющие себе давать такие поручения и действовать подобным образом – позор для России и Республики Татарстан, жители которой всегда славились своим уважением к семье и родителям. Кроме того они подрывают доверие граждан к органам государственной и муниципальной власти» - говорит автор в петиции.
По результатам проверки прокуратура объявила главе отдела опеки и попечительства Зеленодольского района «предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства и о возможной административной и уголовной ответственности».
Комментарии посетителей
Вот сайт на котором собирают подписи под петицией о снятии с должности данного чиновника:...
А нахрена ? кроме тоцовских сказочных дол-бов, кому это нужно,?..менее бредовых инициатив видимо нет..
сергуня, не переживай ты так. Быть таким же шариковым как ты тоже ведь кому то надо. Кстати, у тебя не плохо...
Перебухали чтоли до посинения))))
123-й хамло, тьфу на тебя бездарь.
https://www.youtube.com/watch?v=pNFr-NxeZZ8
Не верти ему, он вор!
Ага, еще нос ему вареньем помазать, отправить отдыхать весь остаток срока в какую нить ниццу, уступать место...
Девушка, вы то хоть не тупите. Кто вам сказал, что работяги, как вы говорите, мне плохи ? Мне омерзительно то...
Можно погадать на записках под подушку валенках за забор но по воску книге и жечь бумагу не надо Страшно...
Фу какой противный этот 123. Чем плохи тебе простые работяги, чтобы ты белоручка без них делал? В гавне бы жил в...
Ну. И че ? А тебя в лизоблюды еще не позвали ? Ну ты главное своим детишкам тогда объясни - что например диплом...
У профессора есть кучка лизоблюдов в институте, похоже 123-й из них и я даже догадываюсь кто это. Аспирантишка...
И тебе тоже всего хорошего. Паров аммиака от собачьих колбасок лишку не перенюхай. Прощай, “правдивое” чмо ... ...
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