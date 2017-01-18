Прокуратура РТ запретила шантажировать должников по ЖКХ детьми

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18 января в 10:56
Татарский язык предложили сделать единственным государственным языком Татарстана
Татарский язык предложили сделать единственным государственным языком Татарстана

ВТОЦ намерен инициировать в этой связи широкую общественную дискуссию.

18 января в 10:04
Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» проведут митинг
Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» проведут митинг

Они будут требовать санации их умирающих банков. Организаторы надеются собрать не менее 1 000 человек

18 января в 09:19
График уборки снега в Челнах на 18 января
График уборки снега в Челнах на 18 января

Исполнительный комитет обращается к автовладельцам с просьбой следить за объявлениями об уборке дорог и отгонять машины.

17 января в 17:57
Следком начал проверку по факту гибели 9-классника в Челнах
Следком начал проверку по факту гибели 9-классника в Челнах

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

17 января в 14:10
В Челнах введен карантинный режим
В Челнах введен карантинный режим

Речи о закрытии школ и приостановление учебного процесса пока не идет.

17 января в 12:43
Сбербанк опроверг информацию о выброшенных чеках в подъезде жилого дома в Челнах
Сбербанк опроверг информацию о выброшенных чеках в подъезде жилого дома в Челнах

В настоящее время сотрудники службы безопасности проверяют записи камер видеонаблюдения с целью расследования причин данного инцидента.

17 января в 11:21
В Челнах с 16-этажного дома сбросился девятиклассник
В Челнах с 16-этажного дома сбросился девятиклассник

По словам очевидцев, это произошло в 47 микрорайоне Нового города.

17 января в 10:32
В Татарстане задержали подростков на угнанной иномарке (ВИДЕО)

Чтобы остановить несовершеннолетних нарушителей, автоинспекторы выставили фуру, которая перегородила трассу.

17 января в 08:25
Исполком Челнов опубликовал очередной график уборки дорог
Исполком Челнов опубликовал очередной график уборки дорог

В городе для очистки дорог от снега привлекли 141 единицу техники: снегопогрузчики, гусеничный трактор, грейдера, фронтальные погрузчики, КАМАЗы для вывоза снега.

17 января в 08:22
В Татарстане началась эпидемия ОРВИ
В Татарстане началась эпидемия ОРВИ

Роспотребнадзор по РТ сообщает о начале эпидемии острых респираторных вирусных инфекций в республике: показатель заболеваемости выше эпидемического порога на 62,1%.


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Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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18 января 2017г. 12:33

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Выпуск 1 от 10 января 2017 г.

Прокуратура РТ запретила шантажировать должников по ЖКХ детьми

Прокуратура РТ запретила шантажировать должников по ЖКХ детьми

О том, что Александр Тыгин поручил отделу опеки отнимать несовершеннолетних детей у родителей, которые имеют долги за ЖКУ, написала газета «Вечерняя Казань. В распоряжении редакции оказался документ-- протокольное поручение, в котором Тыгин предписывал «организовать работу отдела опеки и попечительства Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители, докладывать еженедельно».

Обнародование документа получило широкий общественный резонанс. Жители Татарстана создали петицию на имя Президента РТ Рустама Минниханова, в которой потребовали отставки главы Зеленодольского района.

«Угроза отобранием детей людям в связи с их долгами по ЖКХ – выглядит не иначе, как изощренный шантаж с целью заставить их заплатить. Это возмутительно и глубоко безнравственно».

Надо отметить, что подобное распоряжение противоречит федеральному законодательству. В соответствии с ним, (российским и международным правом) отобрание детей у родителей возможно лишь в случае, если дети, во-первых, находятся в ситуации непосредственной угрозы их жизни и здоровью, а во-вторых, - если эту угрозу нельзя устранить другими способами, в том числе оказав нуждающейся семье помощь.

Конституция Российской Федерации в ст. 38 заявляет, что в нашей стране «семья находится под защитой государства». Статья 38 Конституции Республики Татарстан также заявляет, что в Татарстане семья находится под защитой государства и «государство проявляет заботу о семье». Обязанность государственных и муниципальных властей защищать семью, заботиться о ней и служить ей.

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова уже заявила, что подобные ситуации допускать нельзя: «отобрание ребенка становится манипуляцией, которая используется в тех или иных целях … это недопустимо».

«Мы считаем, что чиновники, позволяющие себе давать такие поручения и действовать подобным образом – позор для России и Республики Татарстан, жители которой всегда славились своим уважением к семье и родителям. Кроме того они подрывают доверие граждан к органам государственной и муниципальной власти» - говорит автор в петиции.

По результатам проверки прокуратура объявила главе отдела опеки и попечительства Зеленодольского района «предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства и о возможной административной и уголовной ответственности».

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Комментарии:


Гость 18.01.2017 12:33

Вот сайт на котором собирают подписи под петицией о снятии с должности данного чиновника:
http://citizengo.org/ru/fm/40202-chinovnika-velevshego-otnimat-detey-za-dolgi-v-otstavku?m=5

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