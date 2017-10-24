Пропавшую 10 дней назад 75-летнюю челнинку нашли мертвой

75-летняя жительница Челнов ушла из дома 13 октября и не вернулась. На протяжении длительного времени, волонтеры и просто неравнодушные люди рассылали ориентировки по социальным сетям и собирали группы для поиска.
Тело женщины обнаружили 23 октября в районе городского пляжа. Примерную область местонахождения волонтеры смогли вычислить благодаря тому, что знали ее место жительства и откуда был произведен последний звонок с ее сотового телефона. Как именно она там оказалась и от чего скончалась предстоит выяснить следствию.
Чтобы избежать беды
Руководитель поисково-спасательного отряда «След» г. Нижнекамск (волонтеры которого занимались поиском челнинки) Елена Хайруллина советует при малейшем подозрении на то, что человек потерялся сразу звонить в полицию и подавать заявление о пропаже. Ведь в этом вопросе дорог каждый час.
– Как только малейшее волнение появилось у близких, обнаруживших, что человек пропал, нужно сразу же бежать, – говорит она. – Пускай это будет ошибочно, человек найдется. Лучше подстраховаться.
Не стесняйтесь обращаться и за помощью к волонтерам.
– Мы работаем по заявлению, то есть если есть заявление в УВД мы сразу же выходим, – отмечает женщина. – Как только мы узнаем о пропавшем человеке, собираемся в любое время суток. Собирались и ночью, и днем и выезжаем на место поиска. Конечно же от этого зависит результат – найти человека живым или нет.
Советы специалиста
1. Если пожилой человек живет отдельно или с кем либо из родственников, и вы знаете, что у него бывают провалы в памяти, напишите адрес, телефон, имя на бумажке, упакуйте в маленький полиэтиленовый пакетик и закрепите к самой одежде, в которой обычно ходит близкий теряющий память, или просто положите в карман.
2. Старайтесь никуда не отпускать пожилых людей в одиночку ни в магазин, ни к друзьям.
– У нас был случай, когда женщина не страдала потерей памяти, но мы ее нашли в бессознательном состоянии. Живой, но как раз во время ее ухода из дома она потеряла память, рассказала Хайруллина. – Поэтому я говорю даже если люди не теряли память пожилые, все равно с ними надо рядом находиться, одних не отпускать.
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