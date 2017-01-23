Радий Кадиков о чистке дорог: «Не думайте, что мы лояльны к ним»

ГИБДД Челнов ежедневно выписывает предписания по уборке снега с дорог города. Несмотря на это, удовлетворенности в работе коммунальщиков нет – горожане продолжают жаловаться на заваленные проспекты.
Снежная стихия буквально захватила Челны этой зимой. Каждый раз осадки оборачиваются дорожным коллапсом: затруднено движение и растет количество ДТП.
– Если вовремя не убрать снег, образуется колейность, – рассказал «ВЧ» начальник ГИБДД города Радий Кадиков. – В таких погодных условиях машину просто выбрасывает, она теряет контроль. Из-за высокого снега возле пешеходных переходов, который снегоуборочная техника просто сбрасывает, видимость нулевая.
По его словам, именно по этой причине на прошлой неделе произошло ДТП на пересечении перекрестков Сююмбике и Дружба Народов. Напомним, что 12 января, в 20:30, 38-летний мужчина за рулем «Фольксваген Поло», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил проезд автобусу «Форд Транзит», который ехал по проспекту Сююмбике. В результате происшествия пассажиры маршрутного автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в БСМП.
– Хотя до этого только предписание дали. Просто не успели потому что, – сказал Кадиков. – Один из участников ДТП говорит, что: «Я не увидел». Хотя по закону (там стоит знак «Уступи дорогу») он в любом случае должен был уступить, убедиться. В любом случае – это сопутствующие причины, снег мешается.
Стоит отметить, что жалобы на горы снега поступают и в систему «Народный контроль»:
«При уборке снега трактором образовалась целая гора и закрыла спуск к гаражам в районе дома 17/01» – написал челнинец, пожелавший остаться анонимным.
– Удовлетворенности нет. Поэтому есть и факты наказания, как должностных лиц, так и юридических. Не думайте, что мы лояльны к ним, – подытожил главный инспектор.
При этом, Радий Кадиков отметил, что понимание проблемы есть, как и у руководства МУП «ПАД», так и у руководства исполкома.
– На сегодняшний день мы работаем как единая команда. Если бы на наши предписания не было реакции, тогда другое дело.
По его словам, ГИБДД города ежедневно выдает предписания по тем или иным замечаниям не только «ПАДу», но и управляющим компаниям, обслуживающим дороги. В них указано конкретное место недочета, что необходимо сделать и в какой срок.
КСТАТИ: Исполком города ежедневно публикует график уборки дорог и местных проездов на своем официальном сайте. По их данным, в Челнах для очистки дорог от снега привлекают 141 единицу техники: снегопогрузчики, гусеничный трактор, грейдера, фронтальные погрузчики, КАМАЗы для вывоза снега. Из них 88 единиц техники принадлежат МУП «ПАД», 53 – управляющим компаниям.
СПРАВКА: В 2016 году по причине неудовлетворительного состояния улиц и дорог города произошло 368 ДТП, при этом 4 человека погибло и 466 получили травмы различной степени тяжести.
Комментарии посетителей
Мало ли чего я знаю и умею... Когда болеет ребёнок, все мы становимся просто истеричными мамами... А 2 года назад...
Информационной политике. Про журналиста же пишите.
Катерине: к вам отнеслись по-человечески по-тому что вы сама врач из Челнов,знаете грамотно болезни,симптомы...
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И все же ,даже сам челнинский модник,был скопирован от и до(контент,аватарка и прочее) с “казанского модника”...
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столько лет ездил автобус-никому не мешал! а сейчас, видите ли, нельзя по городу ездить! все для людей. Верните...
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Сергей, утрешься. Тебе не в первой.
Этот 123 всех уже слюной забрызгал. Глупыш))))
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Вот и не кипи. А то как у тебя бомбануло, гавнюк. Аж на три высера с перерывом в минуту расписало. Я понимаю, в...
Да и зачем им снег чистить и помойные бачки если ты есть
Не думал, что здесь оскорбления пропускают, и мат. хорош кипеть г*вн*м