Радий Кадиков о чистке дорог: «Не думайте, что мы лояльны к ним»

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24 января в 18:19
Казань, Челны и Альметьевск получили сертификат безопасности ООН
Казань, Челны и Альметьевск получили сертификат безопасности ООН

Он подтверждает высокий уровень защищенности горожан от возможных стихийных бедствий, а также устойчивость работы предприятий и инфраструктуры городов.
24 января в 15:35
Бизнесмены-клиенты «Татфондбанка» могут получить микрозайм
Бизнесмены-клиенты «Татфондбанка» могут получить микрозайм

Благодаря этому они могут пополненить оборотные активы для восстановления платежеспособности и деятельности предприятия и не только.

24 января в 15:31
«КАМАЗ» продолжает распродавать изъятую технику
«КАМАЗ» продолжает распродавать изъятую технику

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» подвел первые итоги стартовавшей в декабре прошлого года акции.

24 января в 11:02
В 2017 году КАМАЗ планирует направить на развитие почти 20 млрд рублей
В 2017 году КАМАЗ планирует направить на развитие почти 20 млрд рублей

Приоритет - работа над замещением импортных комплектующих, использующихся в производстве автомобилей нового модельного ряда.

24 января в 09:45
По дороге в Челны задержан большегруз с 1500 снарядами
По дороге в Челны задержан большегруз с 1500 снарядами

41-летний водитель фуры вез груз в автоград с целью утилизации.

24 января в 09:38
В челнинской больнице открыли молельные комнаты для православных и мусульман
В челнинской больнице открыли молельные комнаты для православных и мусульман

Администрация больницы предоставила верующим отдельные помещения, после чего прихожане своими силами сделали ремонт.

24 января в 08:25
Татарстану выделено из госбюджета 578,8 млн рублей на строительство сельских дорог
Татарстану выделено из госбюджета 578,8 млн рублей на строительство сельских дорог

Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина РФ во вторник, 24 января.

23 января в 15:42
МВД РТ разыскивает челнинца - организатора преступного сообщества «обнальщиков»
МВД РТ разыскивает челнинца - организатора преступного сообщества «обнальщиков»

Он и его 33-летняя супруга занимались незаконной банковской деятельностью.

23 января в 15:01
«Рубин» отсудил у экс-игрока 225 000 евро
«Рубин» отсудил у экс-игрока 225 000 евро

Судебная тяжба клуба с  Дмитрием Торбинским длилась около трех лет.

23 января в 12:57
Челнинка долгое время измывалась над своим грудным ребенком
Челнинка долгое время измывалась над своим грудным ребенком

Городской суд приговорил ее к принудительному амбулаторному наблюдению у психиатра.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Новости

Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
24 января 2017г. 23:24

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Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Ганиятуллин Фазыл
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Выпуск №2 от 18 января 2017 г.

Радий Кадиков о чистке дорог: «Не думайте, что мы лояльны к ним»

Радий Кадиков о чистке дорог: «Не думайте, что мы лояльны к ним»

ГИБДД Челнов ежедневно выписывает предписания по уборке снега с дорог города. Несмотря на это, удовлетворенности в работе коммунальщиков нет – горожане продолжают жаловаться на заваленные проспекты.

Снежная стихия буквально захватила Челны этой зимой. Каждый раз осадки оборачиваются дорожным коллапсом: затруднено движение и растет количество ДТП.

– Если вовремя не убрать снег, образуется колейность, – рассказал «ВЧ» начальник ГИБДД города Радий Кадиков. – В таких погодных условиях машину просто выбрасывает, она теряет контроль. Из-за высокого снега возле пешеходных переходов, который снегоуборочная техника просто сбрасывает, видимость нулевая.

По его словам, именно по этой причине на прошлой неделе произошло ДТП на пересечении перекрестков Сююмбике и Дружба Народов. Напомним, что 12 января, в 20:30, 38-летний мужчина за рулем «Фольксваген Поло», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил проезд автобусу «Форд Транзит», который ехал по проспекту Сююмбике. В результате происшествия пассажиры маршрутного автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в БСМП.

– Хотя до этого только предписание дали. Просто не успели потому что, – сказал Кадиков. – Один из участников ДТП говорит, что: «Я не увидел». Хотя по закону (там стоит знак «Уступи дорогу») он в любом случае должен был уступить, убедиться. В любом случае – это сопутствующие причины, снег мешается.

Стоит отметить, что жалобы на горы снега поступают и в систему «Народный контроль»:

«При уборке снега трактором образовалась целая гора и закрыла спуск к гаражам в районе дома 17/01» – написал челнинец, пожелавший остаться анонимным.

– Удовлетворенности нет. Поэтому есть и факты наказания, как должностных лиц, так и юридических. Не думайте, что мы лояльны к ним, – подытожил главный инспектор.

При этом, Радий Кадиков отметил, что понимание проблемы есть, как и у руководства МУП «ПАД», так и у руководства исполкома.

– На сегодняшний день мы работаем как единая команда. Если бы на наши предписания не было реакции, тогда другое дело.

По его словам, ГИБДД города ежедневно выдает предписания по тем или иным замечаниям не только «ПАДу», но и управляющим компаниям, обслуживающим дороги. В них указано конкретное место недочета, что необходимо сделать и в какой срок.

КСТАТИ: Исполком города ежедневно публикует график уборки дорог и местных проездов на своем официальном сайте. По их данным, в Челнах для очистки дорог от снега привлекают 141 единицу техники: снегопогрузчики, гусеничный трактор, грейдера, фронтальные погрузчики, КАМАЗы для вывоза снега. Из них 88 единиц техники принадлежат МУП «ПАД», 53 – управляющим компаниям.

СПРАВКА: В 2016 году по причине неудовлетворительного состояния улиц и дорог города произошло 368 ДТП, при этом 4 человека погибло и 466 получили травмы различной степени тяжести.

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