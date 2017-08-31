Разрушаем миф: можно ли лечить простуду мороженым?

Чтобы горло было здоровым и устойчивым к воспалению, что лучше: пить горячий чай или почаще есть холодное мороженое? Конечно, второе: мороженое!

Звучит странно, но мороженое действительно является одним из способов закаливания горла и профилактики тонзиллита (кроме случаев, когда гланды уже воспалились, и врач поставил диагноз тонзиллит – при таком раскладе лечение должен назначать только специалист)*.

Принцип закаливания состоит в воздействии низких температур на горло — слизистая учится адекватно реагировать на последующие переохлаждения, сквозняки и низкую температуру жидкостей и еды. Регулярное выполнение закаливающих процедур, согласно мнению врачей, намного понижает риск развития ангины, ринита, фарингита, да и всех болезней ЛОР-органов.

Первый способ закаливания горла: ВОДА.

Педиатры западных стран рекомендуют давать малышу прохладную воду прямо с рождения. Приучать детей к прохладной жидкости следует начиная с 25 градусов (комнатная температура). Пьют воду медленно, мелкими глоточками, раз в 3 дня понижая температуру воды на градус. Общая длительность закаливания может составлять до 2 месяцев.

Второй способ закаливания горла: ЛЕДЯНЫЕ КУБИКИ.

Отличные результаты дает применение кубиков льда. Их нужно рассасывать во рту, таким образом, закаливая горло. Начинать профилактику следует с «ледяных» процедур длительностью в 30 секунд, для детей - в 15 секунд.

И, наконец, самый вкусный способ закаливания горла: МОРОЖЕНОЕ!

Это способ профилактики патологий горла самый приятный, поэтому нравится и детям, и родителям. По утрам и вечерам есть мороженое — вот и все закаливание.

Конечно, злоупотреблять продуктом не стоит: малышу вначале предлагают совсем небольшую порцию, размером с чайную ложку. Затем «дозу» повышают до общего количества в 50 г за день, которая делится на 2 приема.

Ну и, конечно, для закаливания надо выбирать только качественное и натуральное мороженое, которое в большом выборе присутствует в ассортименте Фабрики мороженого «Славица». Для начального этапа подойдёт классический пломбир «Советский», «Легендарный» или «Пломбир на сливках», изготовленный строго по советским стандартам. Помимо отличного вкуса, мороженое «Славицы» также обладает качественной и проверенной рецептурой, а отдельные линейки детского мороженого даже можно давать малышам – они не содержат заменителей молочных жиров вообще и в своём составе имеют только натуральные компоненты.

Также для закаливания горла отлично подойдет фруктово-ягодный сорбет или фруктовый лёд. Например, фруктовый лёд «Сосулька» с концентратом натурального яблочного сока, «Светофор» с о вкусом лимона и клубники, мороженое во фруктовой глазури «Старт» или молочно-фруктовый щербет «Фруктолето».

Какое бы мороженое от «Славицы» вы не выбрали, важно помнить, что проводить закаливание можно только не имея воспалительных заболеваний.

Закаляйтесь вместе со Славицей и будьте здоровы!

*Необходима консультация специалиста