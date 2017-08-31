Разрушаем миф: можно ли лечить простуду мороженым?

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31 августа в 15:42
ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября
ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября

У одного из подозреваемых при обыске дома нашли мощную самодельную бомбу.

31 августа в 15:10
Власти Челнов запретили проводить в городе гей-парад
Власти Челнов запретили проводить в городе гей-парад

«Набережные Челны стали 112-м городом России, власти которого запретили проведение шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов. Основания классические — федеральное законодательство о запрете гей-пропаганды».

31 августа в 14:56
Депутаты «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах
Депутаты «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах

«Темой таких встреч может стать образ будущего нашей страны – в частности, вопросы патриотизма, выбора профессии, самореализации и другие”.

31 августа в 13:02
Под Нижним Тагилом погиб дайвер из Татарстана
Под Нижним Тагилом погиб дайвер из Татарстана

Зимой 2014 года Андрей Филиппов принимал участие в экспедиции ПАО КАМАЗ «Надежные машины. Железные люди» в Якутию - на Полюс холода.

31 августа в 12:22
В День знаний музей Челнов проводит акцию «День открытых дверей»
В День знаний музей Челнов проводит акцию «День открытых дверей»

1 сентября с 9:00 до 16:00 временные выставки и постоянная музейная экспозиция будут работать для школьников бесплатно.

31 августа в 11:26
Суд признал реорганизацию “Башнефти” способом незаконного вывода активов
Суд признал реорганизацию “Башнефти” способом незаконного вывода активов

23 августа суд взыскал с АФК “Система” и “Система-Инвест” 136,3 млрд рублей в пользу “Роснефти”, удовлетворив иск последней частично.

31 августа в 10:37
Житель Удмуртии хочет присоединить к своей республике часть Татарстана
Житель Удмуртии хочет присоединить к своей республике часть Татарстана

Такую идею гражданин высказал, желая выровнять границы Удмуртии на карте. Кстати, подходящей частью РТ, присоединение которой могло бы выровнять «края» региона, является Агрызский район.

31 августа в 10:06
В Челнах начался набор в Яндекс.Лицей
В Челнах начался набор в Яндекс.Лицей

Это бесплатные курсы, где школьников обучают программированию на примере Python — простого в освоении языка с богатыми возможностями.

31 августа в 09:10
Избирателей на выборы Президента России будут завлекать “мемасиками”
Избирателей на выборы Президента России будут завлекать “мемасиками”

Для повышения явки предложено использовать мемы (приведен пример: «Куда ушел Малахов? На выборы») и флешмобы.

31 августа в 09:07
В РТ кондуктор несколько раз надругался над 6-летней племянницей за две недели
В РТ кондуктор несколько раз надругался над 6-летней племянницей за две недели

С 14 по 27 августа по месту жительства потерпевшей подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении племянницы 2011 года рождения.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 34 от 31 августа, 2017г.
31 августа 2017г. 23:35

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Выпуск 34 от 31 августа 2017 г.
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Разрушаем миф: можно ли лечить простуду мороженым?

Разрушаем миф: можно ли лечить простуду мороженым?

Чтобы горло было здоровым и устойчивым к воспалению, что лучше: пить горячий чай или почаще есть холодное мороженое? Конечно, второе: мороженое!

Звучит странно, но мороженое действительно является одним из способов закаливания горла и профилактики тонзиллита (кроме случаев, когда гланды уже воспалились, и врач поставил диагноз тонзиллит – при таком раскладе лечение должен назначать только специалист)*. 

Принцип закаливания состоит в воздействии низких температур на горло — слизистая учится адекватно реагировать на последующие переохлаждения, сквозняки и низкую температуру жидкостей и еды. Регулярное выполнение закаливающих процедур, согласно мнению врачей, намного понижает риск развития ангины, ринита, фарингита, да и всех болезней ЛОР-органов. 

Первый способ закаливания горла: ВОДА.

Педиатры западных стран рекомендуют давать малышу прохладную воду прямо с рождения. Приучать детей к прохладной жидкости следует начиная с 25 градусов (комнатная температура). Пьют воду медленно, мелкими глоточками, раз в 3 дня понижая температуру воды на градус. Общая длительность закаливания может составлять до 2 месяцев.

Второй способ закаливания горла: ЛЕДЯНЫЕ КУБИКИ.

Отличные результаты дает применение кубиков льда. Их нужно рассасывать во рту, таким образом, закаливая горло. Начинать профилактику следует с «ледяных» процедур длительностью в 30 секунд, для детей - в 15 секунд. 

И, наконец, самый вкусный способ закаливания горла: МОРОЖЕНОЕ!

Это способ профилактики патологий горла самый приятный, поэтому нравится и детям, и родителям. По утрам и вечерам есть мороженое — вот и все закаливание.

Конечно, злоупотреблять продуктом не стоит: малышу вначале предлагают совсем небольшую порцию, размером с чайную ложку. Затем «дозу» повышают до общего количества в 50 г за день, которая делится на 2 приема.

Ну и, конечно, для закаливания надо выбирать только качественное и натуральное мороженое, которое в большом выборе присутствует в ассортименте Фабрики мороженого «Славица». Для начального этапа подойдёт классический пломбир «Советский», «Легендарный» или «Пломбир на сливках», изготовленный строго по советским стандартам. Помимо отличного вкуса, мороженое «Славицы» также обладает качественной и проверенной рецептурой, а отдельные линейки детского мороженого даже можно давать малышам – они не содержат заменителей молочных жиров вообще и в своём составе имеют только натуральные компоненты. 

Также для закаливания горла отлично подойдет фруктово-ягодный сорбет или фруктовый лёд. Например, фруктовый лёд «Сосулька» с концентратом натурального яблочного сока, «Светофор» с о вкусом лимона и клубники, мороженое во фруктовой глазури «Старт» или молочно-фруктовый щербет «Фруктолето». 

Какое бы мороженое от «Славицы» вы не выбрали, важно помнить, что проводить закаливание можно только не имея воспалительных заболеваний.

Закаляйтесь вместе со Славицей и будьте здоровы!

*Необходима консультация специалиста

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Комментарии:


. 31.08.2017 15:26

спасибо за подсказку. пойду мороженое ГОСТ ЧХ куплю

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