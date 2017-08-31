Родители челнинцев хотят, чтобы их дети получали водительские удостоверения в 16 лет

Опрос, проведенный среди челнинцев, показал, что многие родители готовы доверить вождение автомобиля своему ребенку с 16 лет. Мы выслушали мнения «за» и «против» такой инициативы.

Челнинец Александр Егоров, у которого подрастают два сына, 14 и 16 лет (оба уже умеют водить машину!) уверен, что дети готовы стать водителями уже после 15 лет.

– Почему им выдают паспорт, привлекают к уголовной ответственности с 14 лет, а вот управление автомобилем не хотят доверить? Тут какое-то несоответствие, – пишет в ВК мужчина. – Вождение машины в этом возрасте только повышает ответственность у подростка за себя, за других людей на дороге.

Челнинец уверен, что так дети быстрее осознают свою взрослость и делают меньше глупостей. Когда они увлечены ездой на автомобиле, у них не возникает потребности употреблять алкоголь или наркотики.

– Что тут лукавить, большинство из нас водили в детстве, уже с 14 лет, папины «Жигули» или «Волгу», – поддержал Егорова в соцсетях Альберт Гилязев. – Ничего с нами не случилось. Выросли нормальными людьми. Ограничения там, где не надо, приводят к желанию нарушить правила. Вот мы и видим, как дети воруют машины, чтобы поездить.

Родители зря торопятся

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Набережные Челны Лилия Пожарская, которую мы попросили прокомментировать такую инициативу, уверенно заявила, что подростки ни в 14, ни в 17 лет еще не готовы всесторонне оценивать опасности, возникающие на дороге. И тот аргумент, что «20-30 лет назад многие рано садились за руль», сегодня не работает: тогда не было на дорогах такого большого количества машин, соответственно, и опасных ситуаций. У начинающих водителей был ресурс времени, чтобы набраться опыта.

– Неспроста права на управление автомобилем можно получить только с 18-летнего возраста. Не только статистика ГИБДД, но и исследования психологов нашего города доказывают тот факт, что агрессивным стилем езды отличаются именно молодые водители, – объяснила подполковник полиции. – Практически ежедневно наши сотрудники выезжают на ДТП с пострадавшими, виновниками которых были только что отучившиеся молодые люди. Я не понимаю родителей, которые торопятся рано посадить детей за транспортное средство, забывая, что это предмет повышенной опасности.

– Лилия Арслановна, но хотя бы обучение вождению можно начать в 15-16 лет?

– В этом нет никакого смысла. Отучится подросток, но водительское удостоверение он в любом случае получит в 18 лет. Многое к этому времени забудет, в экзамены могут быть внесены изменения, придется брать дополнительные занятия. Но это не самое главное. Оплатив так рано обучение своего ребенка, родители должны учитывать, что это возраст, самый ориентированный на риск. Дети хотят выделяться из толпы. Ни один папа и ни одна мама не дадут гарантию, что завтра их ребенок не сядет самовольно за руль, конечно, не один, а с друзьями, и на дороге с ними ничего не случится. Прежде чем принять такое решение, советую родителям посмотреть фотографии ДТП, в которых становятся инвалидами и гибнут молодые люди.

– Какие еще моменты должны учитывать родители, сажающие рано детей за руль?

– Нам часто приходится проводить разъяснительные беседы с такими родителями, объяснять очевидные вещи, что машина – это не только средство передвижения, но и источник повышенной опасности. Это все равно, что вы доверите своему ребенку оружие!

Нужно обязательно учесть психологические особенности этого возраста: юные автомобилисты часто не задумываются о том, что кураж на дороге способен повлечь серьезные последствия, переоценивают свои способности. Не имея навыков быстрого реагирования, не способны справиться с той или иной дорожной ситуацией. Еще одну злую шутку с подростками могут сыграть компьютерные игры.

– О чем идет речь?

– У детей еще нет жизненного опыта и понимания, что столкновение двух автомобилей приводит к увеличению скорости в два раза. Тело человека в этот момент в силу физиологических особенностей не выдержит такой нагрузки. У детей совершенно отсутствует страх смерти, понимание, что жизнь может оборваться в ДТП, ведь в компьютерных играх герои вылетают из автомобилей, встают и снова бегут. В жизни все по-другому. Тело погибает и больше не восстанавливается.

– Как можно адаптировать ребенка к дорожным реалиям, не рискуя его жизнью?

– С малых лет, держа ребенка за руку, двигаясь по тротуарам, анализируйте вместе с ним поведение участников дорожного движения. Прежде всего, пешеходов. У ребенка должно появиться понимание опасности непредсказуемых поступков других людей. Если он видит, что автомобиль на бешеной скорости несется по дороге, нельзя делать шаг на пешеходный переход. Сначала научите ребенка быть безопасным для себя самого, тогда он будет думать о безопасности других людей.

Факт

В 2016 году в России произошло 19 269 аварий с участием детей и подростков. Погибли в них 710 человек, получили ранения – 20 621.