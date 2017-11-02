Родители маленьких челнинцев не догадываются, что к пороку сердца может привести ангина

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02 ноября в 14:32
Челны стали первыми в рейтинге эффективного здравоохранения
Челны стали первыми в рейтинге эффективного здравоохранения

В сумме показателей деятельности учреждений здравоохранения и реализации региональных планов по снижению смертности от основных причин автоград набрал 113 баллов.

02 ноября в 12:49
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«Челныводоканал» выпустил в Каму 10 тысяч сазанов

Эта рыбная молодь была предоставлена Арским рыбхозом для воспроизводства водных биологических ресурсов.

02 ноября в 11:55
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В Челнах ищут актеров для фильма «Город Брежнев» по книге Идиатуллина

Первый этап кастинга запускает режиссер Дмитрий Стрижевский. О наборе актеров он пишет на личной странице в социальной сети.

02 ноября в 11:15
КДМЦ в праздничные дни будет работать в круглосуточном режиме, без выходных
КДМЦ в праздничные дни будет работать в круглосуточном режиме, без выходных

Здесь будет организовано дежурство специалистов из числа высококвалифицированных врачей.

02 ноября в 10:03
Летнее отключение горячей воды в 2018 году может не коснуться двух российских городов
Летнее отключение горячей воды в 2018 году может не коснуться двух российских городов

Некоторые города Приволжского федерального округа могут стать пилотной площадкой для эксперимента Министерства строительства и ЖКХ РФ.

02 ноября в 09:27
В РТ устроили давку за бесплатные носки и диски с песнями Жириновского
В РТ устроили давку за бесплатные носки и диски с песнями Жириновского

Всем желающим также раздавали в качестве сувениров зонты, будильники, рюкзаки, газеты и бейсболки, коробки чая, тетрадки с фотографией лидера партии и синими носками.
02 ноября в 08:53
В Челнах водитель «десятки» сбил пенсионера: дедушку доставили в БСМП
В Челнах водитель «десятки» сбил пенсионера: дедушку доставили в БСМП

Пожилой человек переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля.

02 ноября в 08:35
Прокуратура закончила проверку в школе Тукаевского района
Прокуратура закончила проверку в школе Тукаевского района

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02 ноября в 08:19
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В Набережных Челнах достроен цокольный этаж мечети «Джамиг»

Площадь цоколя мечети составляет 1 тыс. квадратных метров, высота - 3,6 метров.

01 ноября в 15:24
В ближайшие два года может появиться халяльная криптовалюта
В ближайшие два года может появиться халяльная криптовалюта

Эксперты говорят, что последователей ислама смущает только отсутствие единого регулятора криптовалюты.


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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №42 от 01 ноября, 2017г.
03 ноября 2017г. 00:35

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Выпуск №42 от 01 ноября 2017 г.
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Родители маленьких челнинцев не догадываются, что к пороку сердца может привести ангина

Родители маленьких челнинцев не догадываются, что к пороку сердца может привести ангина

Многие родители не знают, что заболевания сердца могут быть у детей не только врожденными, но и приобретенными. Часто случается так, что патологию выявляет медкомиссия, дающая допуск к занятиям спортом.

Родители Валерии (девочка профессионально занимается художественной гимнастикой с пяти лет) о пороке сердца узнали только после того, как на одной из первых тренировок дочке стало плохо: появилась одышка, сильно заболела голова.

Что делать, если у ребенка диагностировали заболевание сердца, можно ли заниматься спортом и физкультурой в школе, какие болезни могут дать осложнения, мы попросили рассказать главного внештатного детского кардиолога Набережных Челнов, кардиолога высшей категории Юлию Кузнецову.

Юлия Михайловна, сколько детей в нашем городе имеют врожденные пороки сердца? Их сразу диагностируют?

– Ошибочно думать, что раз родился ребенок с врожденным пороком сердца (ВПС), то его обязательно должны диагностировать в роддоме. ВПС могут долго протекать без жалоб, без симптомов. Они могут быть обнаружены даже в школьном возрасте. Большая часть пороков сердца выявляется у детей до трех лет благодаря своевременной диагностике. Детям стали чаще делать УЗИ сердца, в возрасте до года обязательно проводится ЭКГ. Количество детей с ВПС растет. Если в 80-е годы на 1000 детей рождалось 4-5 с пороками, то сейчас до 12-15.

Нас читатели спрашивают: «Почему у здорового ребенка вдруг заболевает сердце?»

– Существуют врожденные и приобретенные пороки сердца. Приобретенные чаще всего возникают после перенесенных инфекций. А также при неблагоприятной экологической обстановке и физических перегрузках. Очень часто родители недооценивают ОРВИ, ангины, обострения хронического тонзиллита, дающие серьезные осложнения на сердце. Повышенная температура, слабость, одышка, потливость, быстрая утомляемость, боли и отечность суставов, неприятные ощущения в области сердца не должны оставаться без внимания.

Казалось бы, ребенок почти вырос. Организм окреп. Откуда заболевания сердца берутся у подростков?

– Ускоренное половое созревание, гормональная перестройка организма может дать толчок к появлению заболеваний сердца. В период созревания организма подростки часто ощущают усиленное сердцебиение, боль в груди (особенно когда сильно волнуются), во время физических нагрузок. Родителям нужно обратить внимание на такие симптомы и показать ребенка кардиологу.

Правда ли, что если в семье у кого-то из родителей, или бабушек, дедушек были проблемы с сердцем, то они обязательно будут и у ребенка?

– По наследству передаются всего несколько пороков сердца. Причем, чаще всего их генетически передают своим детям отцы. Но это совсем не значит, что если в вашей семье были «сердечники», то ваш ребенок обязательно пойдет по их стопам. Это повод для обращения за консультацией к специалисту, и, при необходимости, проведения обследований в отношении сердечно-сосудистой системы. Ребенку желательно делать ЭКГ не реже одного раза в год. УЗИ сердца, особенно если он занимается спортом, раз в три года.

Если кардиолог обнаружил у ребенка заболевания сердца, каких нагрузок в школе лучше избегать? Можно ли ему заниматься спортом?

– Если, например, речь идет о малых аномалиях сердца, то ребенок может не только заниматься физкультурой в школе, но и спортом. Малых аномалий сердца много, но есть такие, при которых противопоказаны занятия синхронным плаванием, а именно – задержка дыхания под водой. Даже при отсутствии жалоб (а их практически не бывает при малых аномалиях сердца!) перед тем, как отдать ребенка в спорт, желательно сделать УЗИ сердца. Родителям нужно также обратить внимание на следующее: если в этом году вы уже делали ЭКГ, УЗИ сердца, и они показали хорошие результаты, а ребенок во время занятий спортом начинает жаловаться на головокружение, на головные боли, то нужно обязательно показаться не только неврологу, но и детскому кардиологу. Может быть следующее: неправильные перегрузки дали осложнения на сердце в виде нарушения ритма или проводимости. В таких случаях проводится суточный мониторинг с помощью специального оборудования. И уже потом принимается решение о возможности продолжения спортивной карьеры ребенка.

Часто родители жалуются, что учителя физкультуры заставляют детей с пороками сердца ходить на лыжах, бегать на улице в холодную погоду. Аргументируя это тем, что им нужно закаливание. Потом дети долго болеют. Что делать в такой ситуации?

– Если у ребенка есть врожденные патологии, тем более, если он перенес операцию, ни о каком закаливании таким образом речи идти не может. Занятия физкультуры он будет посещать только с разрешения своего лечащего врача. Детям с определенными заболеваниями сердца мы рекомендуем снизить физические нагрузки. Им ни в коем случае нельзя переохлаждаться, особенно в период обострения заболевания.

Юлия Михайловна, могут ли родители принять какие-то профилактические меры, чтобы у детей не появились заболевания сердца?

– Больше проводите времени со своим ребенком, обращайте внимание на его самочувствие, гуляйте на свежем воздухе, вместе плавайте, играйте в футбол, катайтесь на велосипеде или коньках – это лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

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Комментарии:

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02.11.2017 16:19

Не только ангины, но и кариозные зубы могут привести к пороку сердца...
Многие считают, что у деток на ‘’молочных” зубках кариес лечить не надо, мол, сами выпадут...
А потом приходят и говорят, что ребёнок постоянно болеет, ангину ничем вылечить не могут...
ВСЁ в организме взаимосвязано...

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