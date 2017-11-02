Родители маленьких челнинцев не догадываются, что к пороку сердца может привести ангина

Многие родители не знают, что заболевания сердца могут быть у детей не только врожденными, но и приобретенными. Часто случается так, что патологию выявляет медкомиссия, дающая допуск к занятиям спортом.
Родители Валерии (девочка профессионально занимается художественной гимнастикой с пяти лет) о пороке сердца узнали только после того, как на одной из первых тренировок дочке стало плохо: появилась одышка, сильно заболела голова.
Что делать, если у ребенка диагностировали заболевание сердца, можно ли заниматься спортом и физкультурой в школе, какие болезни могут дать осложнения, мы попросили рассказать главного внештатного детского кардиолога Набережных Челнов, кардиолога высшей категории Юлию Кузнецову.
– Юлия Михайловна, сколько детей в нашем городе имеют врожденные пороки сердца? Их сразу диагностируют?
– Ошибочно думать, что раз родился ребенок с врожденным пороком сердца (ВПС), то его обязательно должны диагностировать в роддоме. ВПС могут долго протекать без жалоб, без симптомов. Они могут быть обнаружены даже в школьном возрасте. Большая часть пороков сердца выявляется у детей до трех лет благодаря своевременной диагностике. Детям стали чаще делать УЗИ сердца, в возрасте до года обязательно проводится ЭКГ. Количество детей с ВПС растет. Если в 80-е годы на 1000 детей рождалось 4-5 с пороками, то сейчас до 12-15.
– Нас читатели спрашивают: «Почему у здорового ребенка вдруг заболевает сердце?»
– Существуют врожденные и приобретенные пороки сердца. Приобретенные чаще всего возникают после перенесенных инфекций. А также при неблагоприятной экологической обстановке и физических перегрузках. Очень часто родители недооценивают ОРВИ, ангины, обострения хронического тонзиллита, дающие серьезные осложнения на сердце. Повышенная температура, слабость, одышка, потливость, быстрая утомляемость, боли и отечность суставов, неприятные ощущения в области сердца не должны оставаться без внимания.
– Казалось бы, ребенок почти вырос. Организм окреп. Откуда заболевания сердца берутся у подростков?
– Ускоренное половое созревание, гормональная перестройка организма может дать толчок к появлению заболеваний сердца. В период созревания организма подростки часто ощущают усиленное сердцебиение, боль в груди (особенно когда сильно волнуются), во время физических нагрузок. Родителям нужно обратить внимание на такие симптомы и показать ребенка кардиологу.
– Правда ли, что если в семье у кого-то из родителей, или бабушек, дедушек были проблемы с сердцем, то они обязательно будут и у ребенка?
– По наследству передаются всего несколько пороков сердца. Причем, чаще всего их генетически передают своим детям отцы. Но это совсем не значит, что если в вашей семье были «сердечники», то ваш ребенок обязательно пойдет по их стопам. Это повод для обращения за консультацией к специалисту, и, при необходимости, проведения обследований в отношении сердечно-сосудистой системы. Ребенку желательно делать ЭКГ не реже одного раза в год. УЗИ сердца, особенно если он занимается спортом, раз в три года.
– Если кардиолог обнаружил у ребенка заболевания сердца, каких нагрузок в школе лучше избегать? Можно ли ему заниматься спортом?
– Если, например, речь идет о малых аномалиях сердца, то ребенок может не только заниматься физкультурой в школе, но и спортом. Малых аномалий сердца много, но есть такие, при которых противопоказаны занятия синхронным плаванием, а именно – задержка дыхания под водой. Даже при отсутствии жалоб (а их практически не бывает при малых аномалиях сердца!) перед тем, как отдать ребенка в спорт, желательно сделать УЗИ сердца. Родителям нужно также обратить внимание на следующее: если в этом году вы уже делали ЭКГ, УЗИ сердца, и они показали хорошие результаты, а ребенок во время занятий спортом начинает жаловаться на головокружение, на головные боли, то нужно обязательно показаться не только неврологу, но и детскому кардиологу. Может быть следующее: неправильные перегрузки дали осложнения на сердце в виде нарушения ритма или проводимости. В таких случаях проводится суточный мониторинг с помощью специального оборудования. И уже потом принимается решение о возможности продолжения спортивной карьеры ребенка.
– Часто родители жалуются, что учителя физкультуры заставляют детей с пороками сердца ходить на лыжах, бегать на улице в холодную погоду. Аргументируя это тем, что им нужно закаливание. Потом дети долго болеют. Что делать в такой ситуации?
– Если у ребенка есть врожденные патологии, тем более, если он перенес операцию, ни о каком закаливании таким образом речи идти не может. Занятия физкультуры он будет посещать только с разрешения своего лечащего врача. Детям с определенными заболеваниями сердца мы рекомендуем снизить физические нагрузки. Им ни в коем случае нельзя переохлаждаться, особенно в период обострения заболевания.
– Юлия Михайловна, могут ли родители принять какие-то профилактические меры, чтобы у детей не появились заболевания сердца?
– Больше проводите времени со своим ребенком, обращайте внимание на его самочувствие, гуляйте на свежем воздухе, вместе плавайте, играйте в футбол, катайтесь на велосипеде или коньках – это лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
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