Родители маленьких челнинцев жалуются на то, что их заставляют делать детям прививки

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03 октября в 13:57
Челнинец, потерявший в ДТП палец, рассказал свою версию случившегося
Челнинец, потерявший в ДТП палец, рассказал свою версию случившегося

Молодой человек рассказал пользователям сети, что палец спасти не удалось.

03 октября в 13:22
Минздрав РФ не будет наказывать рублем отказавшихся от вакцинации детей родителей
Минздрав РФ не будет наказывать рублем отказавшихся от вакцинации детей родителей

Вместо денежных санкций ведомство хочет усилить разъяснительную работу о прививках. “Мы же не можем наказывать через родителей детей”, – сказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

03 октября в 12:43
В Казани проходят массовые эвакуации
В Казани проходят массовые эвакуации

Сообщения о тревоге поступают из школ города, Дворца земледельцев и здания Госсовета РТ.

03 октября в 12:37
В Татарстане ГИБДД начала искать «гонщиков по встречке» с воздуха
В Татарстане ГИБДД начала искать «гонщиков по встречке» с воздуха

На дорогах республики над самыми аварийными участками ГИБДД начала запускать аэростат, чтобы искать водителей, выезжающих на встречные полосы движения с нарушением ПДД.

03 октября в 10:44
ФСБ провела обыски в тренинговой организации, которая работала и в Челнах
ФСБ провела обыски в тренинговой организации, которая работала и в Челнах

Супругам, обвиняемым в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

03 октября в 10:24
В Челнах будут выбирать самый вкусный чак-чак
В Челнах будут выбирать самый вкусный чак-чак

В конкурсе могут участвовать девушки и юноши от 16 до 30 лет.

03 октября в 09:58
Жители Тукаевского района пожаловались в минэкологии РТ на двухметровый забор у реки
Жители Тукаевского района пожаловались в минэкологии РТ на двухметровый забор у реки

Специалисты составили административный протокол по статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе».

03 октября в 08:32
В Челнах стартовала благотворительная акция «Подари тепло своей души»
В Челнах стартовала благотворительная акция «Подари тепло своей души»

Сбор теплых вещей и обуви для нуждающихся проходит на базе молодежного центра «Нур» по 27 октября 2017 года по адресу: бульвар Академика Рубаненко, 2 (1/02) с 08.00 до 20.00.
03 октября в 08:27
При перекачке нефти из цистерны в Татарстане погиб рабочий
При перекачке нефти из цистерны в Татарстане погиб рабочий

Мужчина забрался на емкость, чтобы начать перекачку. При этом он не надел противогаз и вдохнул ядовитые пары. Ему стало плохо и он упал вниз головой.

03 октября в 08:17
В РТ погибла пенсионерка, которая пыталась спуститься с балкона по простыням
В РТ погибла пенсионерка, которая пыталась спуститься с балкона по простыням

При себе у погибшей было обнаружено около 100 тысяч рублей, которые она копила на свои похороны. Следственный комитет принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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03 октября 2017г. 21:35

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Выпуск 38 от 27 сентября 2017 г.
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Родители маленьких челнинцев жалуются на то, что их заставляют делать детям прививки

Родители маленьких челнинцев жалуются на то, что их заставляют делать детям прививки

Родители челнинских детей отказываются от Манту. При этом объясняют свое решение принципиальной позицией: прививки вредят здоровью.

Письмо Эльмиры Муртазиной (имя и фамилия изменены) мы адресовали компетентным специалистам нашего города и республики.

Возмущенная челнинка написала, что ее «притесняет фельдшер в детском саду», куда ходит ее трехлетний сын.

– С меня неправомерно требуют поставить ребенку пробу Манту или принести справку от фтизиатра, что он не болен туберкулезом. Медик еще и угрожает, что в случае отказа нас с мужем могут пригласить в органы опеки и попечительства, как родителей, не исполняющих свои родительские обязанности, – рассказала Эльмира. – Мы знаем законы Российской Федерации: прививки – дело добровольное. Хотим – делаем, не хотим – никто заставить не может.

Женщина объяснила, что своим детям принципиально не делает Манту, так как в вакцине много вредных веществ и везде пишут, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доказала ее низкую эффективность.

Пригрозила педиатру

Еще одна жительница Челнов Марина Новикова рассказала, что написала отказ от каких-либо прививок для своих малышей в детской поликлинике.

– Пришлось пригрозить педиатру, что если нас будут заставлять, мы обратимся с жалобой в прокуратуру, – продолжила молодая мать. – Мы никому не позволим ущемлять наши права. Если потребуется, обратимся в суд за возмещением морального вреда.

Предупреждаем родителей

– Еще несколько лет назад родителям даже в голову не приходило отказываться от прививок или от Манту. Здравомыслящие люди понимали, что благодаря им в нашей стране были практически побеждены такие болезни, как корь, дифтерия, коклюш. Снизилась детская смертность, – прокомментировал журналисту «ВЧ «Все о здоровье» ситуацию с прививками заслуженный врач РТ, педиатр высшей квалификационной категории Александр Зотов. – Выявить туберкулез на ранних стадиях можно с помощью Манту и флюорографии. Да, никто не может заставить родителей делать прививки своим детям, но медики обязаны предупредить, какой вред заболевания могут нанести их здоровью.

Александр Зотов объяснил, что Манту не является прививкой, это туберкулиновая проба, которая направлена на выявление туберкулеза. Никакого вреда она не нанесет. В пробе Манту другие аллергены отсутствуют, препарат проходит несколько этапов очищения, что обеспечивает достоверность реакции. Опытного педиатра удивляет ситуация, когда родители в большей степени доверяют домыслам на  сайтах, чем официальной медицине.

Неправильно понимают

– Мы уже не первый раз в Татарстане наблюдаем волну отказов от прививок. Статистика показывает, что в это время наблюдается подъем уровня заболеваемости той или иной инфекцией, – сказал врач. – ВОЗ рекомендует делать Манту в тех странах, где вероятность заболевания туберкулезом велика. К ним относится и Россия, хотя за последние годы мы многое сделали для здоровьесбережения детского населения.

Как мы узнали, для родителей, противников Манту, есть альтернатива – это Диаскин-тест, не содержащий посторонних белков питательной среды. Его можно бесплатно пройти в детской поликлинике.

Несете ответственность

Юрист Марат Сабирзянов предупреждает родителей-отказников от Манту: «Вы вправе отказаться от вакцинации собственных детей, но в этом случае несете ответственность за безопасность других ребятишек в детском коллективе. Достаточно всего одного ребенка, чтобы он принес инфекцию в детский садик или школу и запустил механизм заражения. Другие родители будут вправе потребовать с вас возмещения вреда здоровью и компенсации за лечение своих детей, если выяснится, что вы преднамеренно отказались диагностировать туберкулез». 

– В Челнах несколько лет назад уже был такой случай, когда ребенок из благополучной семьи был носителем активной формы туберкулеза и заразил детей. Родители других малышей выяснили, что мама мальчика написала отказ от прививок, – рассказал юрист. – Ситуацию удалось уладить. Семья оплатила лечение двум заболевшим. Я бы посоветовал папам и мамам поменьше доверять «интернетным уткам» о вреде прививок, который ни в одной стране мира не был доказан.

При этом Марат Сабирзянов подчеркнул, что сотрудники образовательных учреждений не имеют права отстранять детей, не прошедших вакцинацию, от посещения детского сада или школы, а также давить на родителей, которые нарушают рекомендации САНПиНа. В случаях, когда такое происходит, необходимо обратиться в вышестоящий орган – Управление образования.

Защищает вашего ребенка

Как сообщили нам в Управлении Роспотребнадзора по РТ, иммунизация детей происходит в соответствии с утвержденным графиком Национального календаря прививок. Специалисты уже зафиксировали рост заболеваемости туберкулезом среди детей. Если в 2015 году в РТ 36 детей заболели туберкулезом, то уже в 2016 году такой диагноз поставили 70-ти. У десяти ребят медики выявили открытую, бациллярную форму, при которой заразиться от больного можно даже от простого кашля.

Врачи объясняют, что основным профилактическим средством является прививка вакциной БЦЖ. Ее проводят в роддоме на третий-седьмой день жизни малыша. На месте введения вакцины могут появиться воспалительные изменения, образоваться язвочки, но не нужно пугаться. Это нормальная реакция организма, которая не требует каких-либо вмешательств. Прививка защищает ребенка от тяжелых распространенных форм туберкулеза.

По словам министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, родители должны занимать принципиальную позицию и не отказываться от вакцинации и туберкулинодиагностики, сообщает «Татар-информ».

Не изымаем

С вопросом: могут ли органы опеки изъять ребенка из семьи за отказ родителей сделать ему прививку, мы обратились к начальнику отдела опеки и попечительства при Исполнительном комитете г. Набережные Челны Розе Гернер. Руководитель объяснила, что изъятие ребенка из семьи – это крайняя мера, которую можно применить лишь при непосредственной угрозе его жизни или здоровью. Отказ от прививок не является таким основанием.

Факт

Третьего октября 2017 года Министерство здравоохранения России решило не вводить штрафы для родителей за отказ от вакцинации детей, сообщает ТАСС. Вместо денежных санкций ведомство хочет усилить разъяснительную работу о прививках.

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