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18 сентября в 10:28
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Один из друзей погибшего, видимо, что-то знал о его намерениях или настроении, поэтому приехал к нему домой, выбил дверь в квартиру, но обнаружил на полу уже мертвое тело.

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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 36 от 13 сентября 2017 г.
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Российские школы будут работать по новым образовательным стандартам

Российские школы будут работать по новым образовательным стандартам

Зачем сокращать количество школьных учебников? Когда появится обязательный устный экзамен по русскому языку? На сколько повысится студенческая стипендия? Что нового ждет школу в новом году? Об этом рассказала на пресс-конференции глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева. В частности, она отметила, что завершилось общественное обсуждение новых федеральных образовательных стандартов. Чем они отличаются от старых? В них прописано конкретное содержание, что ребенок должен знать по каждому предмету с первого по девятый класс, пишет "Российская газета".

- Стандарты не должны быть пустыми и "размытыми", - заявила министр. - Над новым проектом работали лучшие эксперты, молодые члены-корреспонденты РАН. Министерство получило около семи тысяч откликов на проект (большинство - положительных) и около 200 конкретных предложений. Все они будут учтены в финальной версии ФГОСов для начальной и основной школы. А к октябрю подготовим стандарты и для 10-11 классов.

Таким образом, завершается разработка практически всех предметных концепций для школы. Теперь, по словам министра, необходимо выстроить новое понимание того, по каким учебникам будут заниматься дети. Сейчас в федеральном перечне их почти 1470. Это слишком много.

- Новых подходов требует экспертиза учебников. Как она работает сейчас? Издатели самостоятельно ищут авторов учебника, печатают его, сами находят экспертов и после положительного заключения подают заявку на вхождение в федеральный перечень, - говорит Ольга Васильева. - Сейчас у нас есть поручение президента, ограниченное сроками до конца августа. Мы должны представить очень четкую экспертную систему отбора учебников. Их количество сократится. По каждому предмету необходимо иметь 2-3 линейки: базовые и углубленные.

О едином образовательном пространстве

Школы постепенно выйдут из муниципального подчинения. Новая модель управления в первую очередь подразумевает, что региональная власть будет управлять кадрами и отвечать за единую содержательную часть программы.

- Не должно быть такого, что при переезде в другой город мы не знаем, проходили ли в местной школе дроби, или этот материал дети будут изучать только в следующем классе. Любые вариации и углубления в программе возможны только после того, как вы дали ребенку базовое содержание, которое должен знать каждый ученик в нашей стране , - подчеркивает министр. - В пилотный проект войдут около 17 регионов. Они пойдут по разным моделям передачи управления.

Самарская область работает по такому принципу с 2002 года и показывает прекрасные результаты: там школьное имущество осталось за муниципалитетами, но регион назначает директоров школ, координирует учебный процесс. У них значительно снизилось количество управленцев в образовании, а начисление зарплат учителям стало более прозрачным. Кроме того, выровнялась система подушевого финансирования. По словам министра, есть огромное количество примеров, когда в областном центре работают передовые гимназии и лицеи, но при этом в муниципалитетах школы остаются недофинансированными.

- Финансовые затраты на каждого ребенка в рамках региона должны быть равными, - подчеркнула Ольга Васильева. - Ежегодно на строительство школ из бюджета выделяется 25 млрд рублей. В этом году мы введем 55 тысяч новых мест, причем 37 процентов из них - это места в сельских школах.

Еще одна важная составляющая единого образовательного пространства в стране - это национальная система учительского роста, которая предполагает обязательную аттестацию и повышение квалификации. 15 регионов уже согласились провести этой осенью предметный тест для учителей по русскому языку и математике. Он поможет выявить пробелы и выстроить дальнейшую профессиональную траекторию для педагогов.

Об астрономии

А вот учителя физики по всей стране массово повышают квалификацию уже сейчас. Они будут вести астрономию, которая триумфально возвращается в школы. Этот обязательный предмет включен в программу 10-11-х классов с объемом не менее 35 часов. В расписании некоторых школ новый урок появится уже с 1 сентября, однако часть учебных заведений может ввести его позже - с 1 января 2018 года. ЕГЭ по астрономии вводиться не будет, однако в ЕГЭ по физике к 2019 году могут появиться некоторые вопросы из этого курса.

Что еще нового может появиться? Министерство думает о том, чтобы ввести базовые модули по предпринимательской деятельности в качестве внеурочных занятий. Кроме того, в школах должны быть пять бесплатных кружков: литературный, научно-технический, спортивный, музыкальный и шахматы.

Об экзаменах

- Сразу хочу сказать, что ЕГЭ отменяться не будет, - подчеркнула Ольга Васильева. - Это мощный социальный лифт, который позволяет детям из Сибири, Дальнего Востока поступать в лучшие вузы страны. Посмотрите статистику: в московских университетах примерно 65 процентов студентов - это ребята из регионов, и 35 - москвичи. До ЕГЭ ситуация была прямо противоположной.

Экзамен в этом году прошел лучше, чем в предыдущем: ЕГЭ сдавали 703 тысячи человек, при этом количество нарушений снизилось в полтора раза, а ребят, которые не преодолели минимальный порог по баллам, стало почти в два раза меньше. И это при том что тестовая часть осталась только в устной части экзамена по иностранному языку.

- В 9-м классе появится устный экзамен по русскому языку. Он станет допуском к государственной итоговой аттестации и будет введен по такому же принципу, как сочинение в 11-м, - рассказала Ольга Васильева. - Сейчас мы обсуждаем готовность регионов, которые в следующем году проведут "устный русский"в пилотном режиме.

Также для 9-классников с 2020 года станет обязательным экзамен по иностранному языку, а для 11-классников - с 2022-го. Кроме того, планируется, что с 2020 года вся страна обязательно будет сдавать историю.

О среднем профессиональном образовании

Особенный упор на иностранный язык будет сделан в учреждениях среднего профессионального образования. С нового учебного года тысяча колледжей в 73 регионах России начнет готовить студентов по новым стандартам WorldSkills - это 50 топовых профессий, связанных с передовыми технологиями. Работа с новым оборудованием, с технической документацией - здесь английский нужен как никогда. Кроме того, по словам министра, будет расширяться программа дуального профессионального обучения, в рамках которого студент половину времени проводит непосредственно на производстве.

Студенту в помощь

И самая важная новость для студентов - с 1 сентября произойдет индексация стипендий на 5,9 процента. Средства из бюджета уже выделены, и со всеми образовательными организациями уже заключены соглашения о предоставлении субсидий.

Станет легче и "целевикам": для них разработан законопроект, регламентирующий права вуза, студента и работодателя, отправляющего студента учиться.

- Мы провели глубокий мониторинг. Оказалось, что в 51 проценте случаев в договоре о целевом обучении не прописаны меры социальной поддержки студентов. Эту ситуацию, конечно, будем менять, - говорит Ольга Васильева. - Ведь выпускники, заканчивая обучение и выполняя свои обязательства, идут к работодателю минимум на три года. И с его стороны обязательно должны быть предоставлены социальные гарантии.

О вузах

- Вузы должны стать центром экономической, социальной и культурной жизни региона, - считает министр. - В этом году вдобавок к уже существующим 11 мы выбрали еще 22 опорных вуза, которые получат дополнительное финансирование. Мы очень надеемся, что эта программа даст хорошие результаты.

Общее количество российских вузов в престижном рейтинге OS увеличилось до 24, и при этом показатели 14 из них существенно выросли. В планах минобрнауки - расширить экспорт российского образования таким образом, чтобы к 2025 году в наших вузах училось около 700 тысяч иностранных студентов. По примерным оценкам, это даст 373 млрд рублей дополнительных доходов. А сейчас у нас учится 243 тысячи иностранных студентов, и из них только 15 тысяч - по квоте.

Лекции уходят в цифру

Что еще нового ждет вузы? Проект "Современная цифровая образовательная среда". Его суть в том, чтобы университеты могли включать онлайн-курсы в свои образовательные программы и ставить за них реальные зачеты. По расчетам, к 2025 году на открытых онлайн-курсах будут учиться до 11 млн человек. В ближайшие 2-3 года они охватят большую часть направлений подготовки бакалавриата и магистратуры. Но это не значит, что все будут учиться только по Интернету. Онлайн-курсы позволят сделать обучение более гибким. А для учителей предусмотрен еще один отдельный проект - Российская электронная школа, которая должна заработать через 1,5 года.

- Российская электронная школа станет мощнейшим подспорьем для педагогов, - говорит Ольга Васильева. - Там будет практически все: методическая помощь в ведении и составлении уроков, дополнительные модули по предметам. Плюс - виртуальные музеи, библиотеки, театральные спектакли. Эту систему мы сейчас отрабатываем на базе московской электронной школы.

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