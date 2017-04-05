Российский «Форест Гамп» прибежал в Челны

В понедельник, 3 апреля, российский бегун-путешественник Александр Капер, совершающий марафон длиной восемь тысяч километров, забежал в автоград, а уже на следующий день, на пресс-конференции, поведал нам о цели своей проекта.

Как рассказал путешественник, бег является его хобби, в обычной жизни он - владелец мебельной фабрики. Добежать от России до Китая за 200 дней было его большой мечтой. Все это он делает ради популяризации среди россиян активного образа жизни. Его путь лежит через территории почти всей России, Монголии и Китая и в день он пробегает в среднем 30 километров.

- В Китай я решил бежать для укрепления дружественных отношений наших стран, - отмечает Александр Капер. – Тысячи людей из Китая совместно с китайскими телекомпаниями следят за моим забегом.

С Челнами у Александра теплые отношения – дело в том, что ультрамарафонец дружен с Сергеем Акульчевым, которого считает своим наставником.

- К сожалению его нет сейчас в городе – продолжает свой рассказ российский бегун, - но он попросил меня побывать на его производстве, поэтому сейчас после нашей встречи я побегу сначала туда.

Кстати, во время своего экстремального путешествия, Александр вместе с командой снимает документальный фильм о России.

- Мы делаем фильм о нас, о россиянах, о сильных людях, - делится своими впечатлениями Александр. – Задача этого фильма - изменить стереотип о русских людях как об агрессивных, не любящих спорт и увлекающихся алкоголем. Потому что это не так! Есть другая Россия: с сильными людьми, очень сильными спортсменами, которые нас встречают и провожают.

Правда, еще нет законченного сценария, поэтому со съемками решили повременить, а уже после окончания забега, еще раз побывать в этих местах но уже со съемочной бригадой.

Российского бегуна сопровождает дом на колесах, в котором он время от времени отдыхает и ночует. Всего в поездку он взял 25 пар кроссовок.

- У меня трое детей, которые сейчас учатся в Суворовском училище, - заметил бегун-путешественник. – И они в принципе редко меня видят, так как живут в пансионате. А жена меня поддерживает, она приезжает в большие города. Например была в Казани, теперь будем надеяться увидимся в Уфе.

КСТАТИ

Капер стартовал на Красной площади в Москве 4 марта. В Пекин путешественник планирует прибыть 19 сентября – таким образом, забег займет ровно 200 дней. На сайте проекта «Москва – Пекин: навстречу будущему» (москва-пекин.рф – прим. ред.) можно следить за перемещением бегуна в режиме онлайн.