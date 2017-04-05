Российский «Форест Гамп» прибежал в Челны

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05 апреля в 16:03
Соцсети: В Челнах из окна новостройки выпал рабочий
Соцсети: В Челнах из окна новостройки выпал рабочий

По данным пользователей социальной сети Вконтакте, ЧП произошло сегодня днем.

05 апреля в 15:22
«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ
«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ

Министерство образования и науки РТ разослало по школам рекомендации для родителей, в которых призывают следить, не размещает ли ребенок в сети китов, не цитирует ли Сергея Есенина или Иосифа Бродского.
05 апреля в 14:57
В РТ парень на «Валдае» погиб, протаранив на своей полосе грузовик Volvo
В РТ парень на «Валдае» погиб, протаранив на своей полосе грузовик Volvo

По сообщениям ГИБДД, в 21:20 в зеленодольском районе РТ водитель «Валдая» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в прицеп ехавшего впереди грузовика.
05 апреля в 14:33
В Татарстане выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями
В Татарстане выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

В связи с такими результатами, усилили санитарно- карантинный контроль на въезде в Татарстан. Осмотрели более четырех тысяч пассажиров, 233 члена экипажей 36 самолетов, 36 воздушных судов.

05 апреля в 14:19
Роспотребнадзор РТ закрыл 16 пекарен «Добропек»
Роспотребнадзор РТ закрыл 16 пекарен «Добропек»

В пекарне нашли грубые нарушения санитарных правил.

05 апреля в 14:01
Чемодан с истощенным телом дочери мать выбросила в море
Чемодан с истощенным телом дочери мать выбросила в море

Полицейские предполагают, что горе и растерянность матери заставили ее засунуть тело дочери в чемодан и выбросить в Адриатическое море.

05 апреля в 13:46
Исполком Челнов оплатит матери пострадавшей во время теракта девушки поездку в Питер
Исполком Челнов оплатит матери пострадавшей во время теракта девушки поездку в Питер

21-летняя челнинка - студентка Восточного института Санкт-Петербурга. 3 апреля она не училась, возвращалась домой из медицинского центра.

05 апреля в 09:47
Росреестр Татарстана обследует «пожароопасные» земельные участки
Росреестр Татарстана обследует «пожароопасные» земельные участки

Мероприятия будут проводиться в большей части на земельных участках, которые потенциально входят в зону неконтролируемого выжигания травы.

05 апреля в 09:08
ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка
ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка

Решение принято в связи с полной утратой банком капитала.

05 апреля в 08:12
Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей
Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей

Ее приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск 12 от 29 марта 2017 г.
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Российский «Форест Гамп» прибежал в Челны

Российский «Форест Гамп» прибежал в Челны

В понедельник, 3 апреля, российский бегун-путешественник Александр Капер, совершающий марафон длиной восемь тысяч километров, забежал в автоград, а уже на следующий день, на пресс-конференции, поведал нам о цели своей проекта.

Как рассказал путешественник, бег является его хобби, в обычной жизни он - владелец мебельной фабрики. Добежать от России до Китая за 200 дней было его большой мечтой. Все это он делает ради популяризации среди россиян активного образа жизни. Его путь лежит через территории почти всей России, Монголии и Китая и в день он пробегает в среднем 30 километров.

- В Китай я решил бежать для укрепления дружественных отношений наших стран, - отмечает Александр Капер. – Тысячи людей из Китая совместно с китайскими телекомпаниями следят за моим забегом.

С Челнами у Александра теплые отношения – дело в том, что ультрамарафонец дружен с Сергеем Акульчевым, которого считает своим наставником.

- К сожалению его нет сейчас в городе – продолжает свой рассказ российский бегун, - но он попросил меня побывать на его производстве, поэтому сейчас после нашей встречи я побегу сначала туда.

Кстати, во время своего экстремального путешествия, Александр вместе с командой снимает документальный фильм о России.

- Мы делаем фильм о нас, о россиянах, о сильных людях, - делится своими впечатлениями Александр. – Задача этого фильма - изменить стереотип о русских людях как об агрессивных, не любящих спорт и увлекающихся алкоголем. Потому что это не так! Есть другая Россия: с сильными людьми, очень сильными спортсменами, которые нас встречают и провожают.

Правда, еще нет законченного сценария, поэтому со съемками решили повременить, а уже после окончания забега, еще раз побывать в этих местах но уже со съемочной бригадой.

Российского бегуна сопровождает дом на колесах, в котором он время от времени отдыхает и ночует. Всего в поездку он взял 25 пар кроссовок.

- У меня трое детей, которые сейчас учатся в Суворовском училище, - заметил бегун-путешественник. – И они в принципе редко меня видят, так как живут в пансионате. А жена меня поддерживает, она приезжает в большие города. Например была в Казани, теперь будем надеяться увидимся в Уфе.

КСТАТИ

Капер стартовал на Красной площади в Москве 4 марта. В Пекин путешественник планирует прибыть 19 сентября – таким образом, забег займет ровно 200 дней. На сайте проекта «Москва – Пекин: навстречу будущему» (москва-пекин.рф – прим. ред.) можно следить за перемещением бегуна в режиме онлайн.

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Комментарии:


мс по бегу 04.04.2017 18:01

стартовал 4 марта, сегодня 4 апреля. Из Москвы до Челнов около 1050км (если из центра Москвы брать, откуда и стартовал Капер). Т.е. в течение 32 дней Капер пробегал в среднем около 33км за день. Из Москвы до Пекина около 7300км, если бежать по автомобильным дорогам. Осталось 6250км, т.е. теперь в течение 168 дней Капер должен пробегать в среднем 37км. Нереально. Функциональная яма ещё впереди. Усталость будет копиться в геометрической прогрессии. Тем более в Казани он уже задерживался на два дня по болезни, а это ведь только начало пути)

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