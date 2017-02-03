Россияне “Мира” не хотят, а бюджетникам и камазовцам - придется

История учит нас только тому, что ничему не учит, как показывает опыт внедрения в России национальной платежной карты. Торжественные проводы в небытие первого национального проекта — Универсальной электронной карты — тихо и незаметно прошли в прошлом году: в конце декабря Госдумой был принят закон, который окончательно закрыл этот многолетний эксперимент, пишет LIFE.

Вторая попытка, карта "Мир", судя по всему, также на грани закрытия: разработанный ЦБ законопроект, который обязывает всех бюджетников ей пользоваться, а значит, оплачивать выпуск и обслуживание карты "Мир", уже находится в Госдуме, и, очевидно, без принятия этой радикальной меры проект окончательно теряет смысл. Интересно, что оба эксперимента курировал один и тот же чиновник — Эльвира Набиуллина. УЭК — еще в ранге министра экономического развития, а карту "Мир" — уже став главой Центрального банка.

О необходимости внедрения Универсальной электронной карты заговорил Дмитрий Медведев в 2009 году, работая в должности президента, задолго до западных санкций. И через год норма о внедрении всеобщей, бесплатной и совсем невероятной УЭК была закреплена законом.

Предполагалось, что она станет не просто настоящим электронным паспортом, но и позволит гражданину в любой точке страны осуществлять полное взаимодействие с государством — от оформления любых документов и записи на прием к врачу до уплаты налогов, проезда в общественном транспорте и покупок в магазинах.

Стоимость проекта самой Эльвирой Набиуллиной тогда оценивалась на уровне 135–165 млрд руб., но хитрость заключалась в том, что расходы федерального бюджета в проекте были минимальные — всего 3 млрд рублей. Их планировалось потратить на федеральный процессинг операций. Остальные деньги — на выпуск самих карт (около 40 млрд рублей), а также строительство инфраструктуры для приёма новой карты (70–100 млрд рублей) — должны были компенсировать региональные бюджеты, а также банки-участники. Для граждан карта предполагалась абсолютно бесплатной.

Проект сразу же подхватил бывший шеф госпожи Набиуллиной, экс-министр экономики Герман Греф. Возглавляемый им Сбербанк сразу получил контрольный пакет в новом акционерном обществе "УЭК". Возглавил его вице-президент Сбера Алексей Попов. Госбанк рассчитывал стать расчётным банком новой системы. Этот статус давал бы ему дополнительные преимущества перед конкурентами: в случае успеха проекта другим банкам-партнёрам пришлось бы открыть в нём корреспондентские счета и фактически бесплатно кредитовать его, не говоря уже о комиссионных за трансакции.

Но сразу после старта проекта выяснилось, что у региональных бюджетов нет денег на компенсацию стоимости "пластика", вкладываться в инфраструктуру много желающих не нашлось, да и граждане не выстроились в очередь для ее получения: несмотря на всю красоту концепции, преимущества новой карты были неочевидны, ведь необходимой инфраструктуры просто не было, вспоминает информ-агентство. Тем более что регионы "с деньгами" решили выпускать транспортные и социальные карты самостоятельно, не отдавая их на обслуживание АО "УЭК". В итоге сроки выпуска карты постоянно переносились, и вместо запланированных 90 млн карт было выпущено всего лишь несколько тысяч. Инвестиции Сбербанка в проект (в настоящее время он единственный акционер) составили 4,5 млрд рублей.

Идея нового национального проекта возникла после введения против России западных санкций, когда замаячила перспектива отключения России от международных платежных систем. Если бы это произошло, все банковские карты в одно мгновенье могли превратиться просто в кусок пластика. В результате была создана Национальная система платежных карт, которая гарантировала бы, что даже в случае отключения российской платежной системы от мировой внутри России и Visa, и MasterCard продолжали бы работать.

Казалось бы, страховка "на всякий случай" создана, но проект решили продолжить и выпустить "настоящего конкурента международных карт" — карту "Мир". Продолжать начатый ею же в 2009 году проект "УЭК" Эльвира Набиуллина не захотела, заявив, что построит свою систему "с нуля". Так в 2014 году было создано АО "НСПК", в которое Центробанк вложил 4,3 млрд рублей, став в нём единственным акционером.

Несмотря на то что оба проекта — "Мир" и "УЭК" — были общенациональными и подразумевали единую национальную платёжную систему, их концепции были диаметрально противоположными. Если УЭК предполагался как удобный ключ к любым государственным (и не только) услугам, то "Мир" — это обычный "пластик", но с акцентом на патриотизм. Если УЭК планировался как абсолютно бесплатный для владельца инструмент платежа, то за "Мир" необходимо платить по утверждённым тарифам.

Первыми взбунтовались чиновники, которым, казалось бы, сам бог велел стать основными счастливыми обладателями "патриотичной" карты. Тем более что, по мнению ЦБ, это было обязательным, с учетом статьи 30.5 закона "О национальной платежной системе". В ней сказано, что "кредитные организации обязаны предоставить клиентам национальные платежные инструменты при получении указанными клиентами за счет средств бюджетов бюджетной системы". Но в министерствах сразу же заявили, что не согласны с такой трактовкой и вообще никто не имеет им права навязывать, какими платежными инструментами пользоваться.

Теперь же Центробанк планирует четко прописать в законе: все чиновники, пенсионеры и прочие бюджетники смогут получать бюджетные выплаты только на "Мир", так что получите и платите за обслуживание.

Интерсно, что нацкарту, похоже, внедряют не только среди госслужащих. На днях вышедшим из корпоративного отпуска работникам ПАО "КАМАЗ" (порядка 40 000 человек) было объявлено о том, что карты, которыми заводчане оплачивают питание в заводских столовых, в марте будут заменены на новые. Как сообщила пресс-служба компании, с их помощью заводчане смогут не только оплатить обед в столовой, но и получить скидку в магазинах-партнерах, а также оплатить проезд в городском общественном транспорте, причем не только в Челнах, но и в Казани, Альметьевске, Нижнекамске и Зеленодольске.

Тем временем, как пишет LIFE, банки не горят желанием продвигать созданный Центробанком продукт. Журналисту не удалось найти на сайтах банков ни одного предложения, которое показывало бы преимущество карты "Мир" перед другими: никаких интересных бонусов или программ для владельцев национальной карты не предусмотрено, хотя стоимость обслуживания по сравнению с международными картами одинаковая.

Даже на сайте принадлежащего ЦБ Сбербанка при описании карты "Мир" количество достоинств получилось ровно в два раза меньше, чем у аналогичных международных систем. И он честно предупреждает, что если наличные по карте "Мир" они могут снять только в России, то с Visa или MasterCard — по всему миру. Так за что платить?

Почему ЦБ при своих безграничных возможностях и средствах создал совершенно неконкурентный продукт? Потому что нет смысла создавать хороший, если можно сделать покупку этого продукта обязательным.