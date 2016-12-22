Рубин Гайнуллин: «Я хотел пойти в физкультурный, но родители настояли на юриспруденции»

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22 декабря в 14:26
Делегация из Сенегала приехала на «КАМАЗ»
Делегация из Сенегала приехала на «КАМАЗ»

Министр рыболовства и морского хозяйства страны Умар Гуе и другие гости посетили автомобильный завод и КИП «Мастер».

22 декабря в 11:12
Лихач разрушивший терминал аэропорта в Казани оказался экс-сотрудником МВД
Лихач разрушивший терминал аэропорта в Казани оказался экс-сотрудником МВД

На данный момент он возглавляет частное охранное предприятие в Челнах, а также имеет лицензию на занятие детективной деятельностью.

22 декабря в 10:45
Полиция Челнов показала фоторобот мужчины ворующего под видом соседа
Полиция Челнов показала фоторобот мужчины ворующего под видом соседа

Мужчина представляется соседом Сергеем и выманивает у челнинцев деньги.

22 декабря в 10:04
В Татарстане на пожаре погиб пятилетний ребенок
В Татарстане на пожаре погиб пятилетний ребенок

Из горящего дома родители успели спасти только троих детей 2002, 2008, 2014 годов рождения.

22 декабря в 09:29
Монополизация банковской системы России продолжается
Монополизация банковской системы России продолжается

Наш эксперт Виктор Разинков считает, что лишиться лицензий могут еще 530 банков.

22 декабря в 08:24
Мэр Челнов не хочет проверять чиновников на детекторе лжи
Мэр Челнов не хочет проверять чиновников на детекторе лжи

Наиль Магдеев считает, что тотально проверять госслужащих на полиграфе нет необходимости.

22 декабря в 08:16
В Казани мужчина проехал на машине через аэропорт
В Казани мужчина проехал на машине через аэропорт

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах ЧП.

22 декабря в 08:08
Бизнес-омбудсмен РТ встретился с бизнесменами-клиентами Татфондбанка
Бизнес-омбудсмен РТ встретился с бизнесменами-клиентами Татфондбанка

На встречу с Тимуром Нагумановым в Казани пришли более 20 предпринимателей.

21 декабря в 16:48
ФК “КАМАЗ” хочет оставить свое название
ФК “КАМАЗ” хочет оставить свое название

Об этом мэр города будет лично договариваться с Сергеем Когогиным.

21 декабря в 16:24
Страховые выплаты клиентам “Татфондбанка” начнутся 26 декабря
Страховые выплаты клиентам “Татфондбанка” начнутся 26 декабря

«Агентство по страхованию вкладов» определило пять банков-агентов для получения возмещения вкладчиками.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Индекс правды: 84%
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Новости

Выпуск №49 от 22 декабря, 2016г.
22 декабря 2016г. 19:58

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Выпуск №49 от 22 декабря 2016 г.
Автор:

Рубин Гайнуллин: «Я хотел пойти в физкультурный, но родители настояли на юриспруденции»

Рубин Гайнуллин: «Я хотел пойти в физкультурный, но родители настояли на юриспруденции»

Рубин, расскажите, с чего все началось? Почему решили заняться своим телом?

– С самого детства меня впечатляли ребята, которые выгладят спортивно. Смотря фильмы, листая спортивные журналы, у меня в голове закладывалась картинка того, как я хочу выглядеть. Изначально я хотел быть футболистом, параллельно лет с 14-15 начал заниматься «железом». Тогда не было никакой программы тренировок. Мы просто получали удовольствие. Потом когда я начал смотреть на вещи реально, футбол оставил в стороне.

Был ли у вас кумир?

– Мне кажется, что кумир у всех культуристов: Арнольд Шварцнегер – человек, который занимался популяризацией бодибилдинга. Все это зарождалось у меня в голове давным давно, просто я еще не понимал, что спорт станет делом моей жизни. Бодибилдинг был развит в столице, но не у нас у нас. Приходилось знакомиться с тренировками в интернете и в журналах.

Вы получали какое-либо спортивное образование?

– Нет, у меня высшее юридическое образование. Я хотел пойти в физкультурный, но родители настояли на юриспруденции. Тем не менее жизнь расставила все точки над I. В любом случае сейчас я в теме спорта. Наверное к тренерам такое отношение, что тренерская деятельность это не престижно, это работа почти за бесплатно. Но мне грех жаловаться: я зарабатываю выше среднего, весьма неплохо.

Как ты начал участвовать в соревнованиях?

– В 2010 году мне сделали предложение работать в тренажерном зале. Трудился я там, можно сказать, за бесплатно, но тем не менее получил жизненный опыт. Проработав там с другом более полутора лет, мой друг решил выступить на турнире. Я тогда был в роли ассистента. После этого, и я принял решение: уже в 2012 году готовился к своим первым «юниорским» соревнованиям.

Каков был ваш первый опыт?

– Соревнования проходили в Казани. Полгода жизни я положил на то, чтобы выступить достойно. Подготовка была тяжелая. Тогда я занял второе место. Не могу сказать, что это идеальный результат, но для первого раза было неплохо. Потом я поехал на соревнования в Уфу, где тоже занял второе место.

Но сейчас вы сами устраиваете соревнования...

– Да, я провожу соревнования и сам соревнуюсь, что усложняет задачи в разы. Люди на сегодня, если честно очень требовательны. Что ты выступишь где-то и возьмешь медаль – этого мало. Надо чтобы ты был преуспевающим в бизнесе, если ты говоришь, что ты хороший спортсмен, надо чтобы ты был везде первым. Я сам на себя взвалил эту ношу. Порой бывает, что сдают нервы, но ты понимаешь, если ты взялся, то работай дальше.

Как проходит популяризация бодибилдинга?

– Мы открыли школу, организовали федерацию и соревнования, чтобы о нас слышали и знали не только как о спортсменах. Любая физическая форма может потеряться в миг и для меня важно, чтобы уважение было не только как к спортсмену, но и как к человеку. Спортивные достижения рано или поздно кем-то побьются. Для меня важно развиваться в разных направлениях.

Ваша супруга тоже в спорте?

– Нет, слава богу она не в спорте (смеется – прим.ред.). Бодибилдинг – очень специфический вид спорта. За два месяца подготовки, состояние ужасное, человек передвигается чуть ли не по стене. Настроение не очень, огромное количество ограничений. Все таки я выбирал ее по душе. Она мой человек. Раньше она была спортсменка – чемпион Европы по парным бальным танцам, поэтому понятие о спорте есть. Тем не менее я бы не хотел, чтобы моя жена выступала на соревнованиях.

Что тебе больше нравится участвовать в соревнованиях или их организовывать?

– Это сложный вопрос, когда развиваешься профессионально и в том, и в другом. Но, наверное, все таки участвовать.

КСТАТИ:

На сегодняшний день Рубин Гайнуллин является действующим спортсменом федерации IFBB. В апреле 2016 года он ездил на чемпионат России, вошел в шестерку в своей категории и автоматически был удостоен звания кандидат в мастера спорта. Кроме того, он президент «Федерации бодибилдинга город Набережные Челны», основатель школы по бодибилдингу и фитнесу и организатор турниров по атлетизму. Среди его чемпионских званий: чемпион по классическому бодибилдингу РБ (Стерлитамак 2016 г.), серебряный призер по классическому бодибилдингу ПФО (Ижевск 2016 г.), бронзовый призер УрФО (Екатеринбург 2016 г.), Финалист Кубка России (Мурманск 2016 г.), Чемпион Европы по классическому бодибилдингу 2013 г., (г. Харьков, Украина, по федерации WBBF-WFF).

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