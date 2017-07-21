Русский врач Ольга Уракова в Барселоне: «Мне снился мой приемный покой»

Вход | Регистрация
Курсы валют (21.07.2017):
$59.0823-0.1595 68.0037-0.2725
Погода в Набережных Челнах:
Облачно Дождь Ясно
+24° +17° +15°
День
21 июля		 Вечер
21 июля		 Ночь
22 июля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
21 июля в 13:18
Челнинец о землетрясении в Турции: “Прибрежная зона отелей получила значительные увечья”
Челнинец о землетрясении в Турции: “Прибрежная зона отелей получила значительные увечья”

Отдыхающий в данный момент в Турции житель Челнов поделился фотографиями последствий ЧП в социальных сетях.

21 июля в 13:04
В челнинских автобусах можно будет расплачиваться банковской картой
В челнинских автобусах можно будет расплачиваться банковской картой

Сейчас в общественном транспорте проходит тестирование новой системы оплаты проезда.

21 июля в 10:31
В Набережных Челнах состоялся мастер-класс по пленэрной живописи
В Набережных Челнах состоялся мастер-класс по пленэрной живописи

Мастер-класс на бульваре Энтузиастов стал местом творческого общения художников и горожан. Занятия по пленэрной живописи проводятся каждый четверг с 11 часов. Приглашаются все желающие.

21 июля в 10:14
Футбольный матч «КАМАЗ»-«Волга» не оправдал ожидания челнинцев (ФОТО)
Футбольный матч «КАМАЗ»-«Волга» не оправдал ожидания челнинцев (ФОТО)

19 июля на стадионе «КАМАЗ» прошел футбольный матч челнинского «КАМАЗа» против ульяновской «Волги» в первом туре ПФЛ.

21 июля в 09:47
В Челнах заработают три новых светофора
В Челнах заработают три новых светофора

Все они появятся по первой автодороге. Помимо этого на трассе М7 убирают два разворота.

21 июля в 09:22
Аэропорт Бегишево купил снегоход «Тайга Атака 2»
Аэропорт Бегишево купил снегоход «Тайга Атака 2»

Снегоход может развивать скорость до 110 км/ч и буксировать прицеп весом до 250 кг. Покупка техники обошлась почти в 400 тысяч рублей.

21 июля в 09:02
Останки Сальвадора Дали эксгумировали для установления отцовства
Останки Сальвадора Дали эксгумировали для установления отцовства

Прах художника потревожили, чтобы «получить образцы останков и определить, является ли он биологическим отцом женщины», которая подала иск о признании себя его дочерью.
21 июля в 08:45
В РТ поймали парня, который распространял в Интернете порноснимки детей
В РТ поймали парня, который распространял в Интернете порноснимки детей

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

21 июля в 08:13
120 человек пострадали в результате землетрясения у побережья Турции
120 человек пострадали в результате землетрясения у побережья Турции

Стихия вызвала небольшое цунами, которое привело к подтоплению ряда отелей, расположенных на побережье города-курорта Мармарис.

20 июля в 17:28
Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест
Главу «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова отправили под домашний арест

Ему предъявляют обвинение в превышении, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в вымогательстве.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

Ложь
Правда

Индекс правды: 33%
Проголосовало: 9

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 28 от 19 июля, 2017г.
21 июля 2017г. 13:42

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Последствия урагана в Татарстане: обрушился минарет мечети (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяНовости
Выпуск 28 от 19 июля 2017 г.
Автор:

Русский врач Ольга Уракова в Барселоне: «Мне снился мой приемный покой»

Русский врач Ольга Уракова в Барселоне: «Мне снился мой приемный покой»

Медицинский центр «Барселона» – одна из самых динамично развивающихся клиник в Испании. Корреспондент газеты «Вечерние Челны» решил узнать, насколько востребованы подобного рода услуги у русскоговорящей части населения страны и наших туристов.

- Прежде всего, я хотела бы отметить, что мы представляем не просто клинику, а поликлинику. Мы имеем возможность работать в центре крупнейшего мегаполиса Европы, на новейшем профессиональном оборудовании. Вкупе с профессиональной компетенцией сотрудников это позволяет не только заявлять, но и осуществлять самый полный перечень медицинских услуг. Начиная со срочных анализов, УЗИ, ЭКГ и заканчивая приемом узких специалистов – гинеколога, педиатра, дерматолога, психолога, – рассказала Ольга Уракова. – Все наши врачи – высококвалифицированные русскоговорящие специалисты. В условиях, когда российский турист попадает в чужую страну и не владеет испанским или английским языком, услуги клиники становятся не просто востребованными, а остро необходимыми.

- Не могли бы вы поделиться с нашими читателями, среди которых много и ваших коллег, как вы оказались в Испании и как прошли этот путь до открытия частной практики?

- В Испанию я прилетела 19 лет назад. На тот момент не имела ни знания языка, ни какой-либо поддержки. За плечами – Ижевская государственная медицинская академия, годы врачебной практики и преподавания в медколледже, о которых я всегда вспоминала с теплом. Порой мне даже снилась моя работа на родине во всех подробностях: мой приемный покой, пациенты, препараты, которые им выписываю и в каких дозах. Первые годы я тосковала по своей профессии, потому что не могла работать врачом. Наши дипломы не имели здесь в Испании никакой значимости. Мне пришлось полностью переучиваться и сдавать экзамен, подтверждая свое образование. На омологацию диплома у меня ушло два года жизни и 5000 евро!

- Наверняка, было желание сдаться, вернуться в Россию?

- Многие сдаются. Большинство инженеров, врачей, учителей здесь работают не по профессии, так и остаются limpieza. Я, конечно, очень благодарна своему мужу Филипе, с которым мы вместе вот уже 16 лет. Он, конечно, как и все каталонцы, очень консервативен, и ему тоже поначалу не нравилось, что я «замужем за профессией». Но все же он понимающий человек, никогда не попрекал меня, что беру дежурство за дежурством. Ведь мне приходилось не просто работать, а нарабатывать себе авторитет. Зато сейчас, как говорится, авторитет работает на меня. Многие пациенты стараются попасть на прием именно в мое дежурство, могут позвонить мне на мобильный даже среди ночи. Поэтому мой муж иногда в сердцах произносит – это не дом, а bomberо! – пожарная часть, значит (Смеется).

- Ольга Петровна, получается, вы занимаетесь не только частной практикой, но и дежурите в государственной клинике?

- Конечно. С того самого момента как я подтвердила свой диплом, меня направили в небольшую каталонскую деревню на практику. Потом я довольно долго обивала пороги разных поликлиник в Барселоне, пока в одном из учреждений неподалеку от дома, где мы жили с мужем, не заболел врач. Меня пригласили на первое дежурство и потом уже не отпускали. Сейчас я работаю в испанской государственной поликлинике – это первое. Занимаюсь направлением, связанным со страховыми случаями – это как раз касается наших российских туристов, приезжающих в Барселону на отдых. В-третьих, веду прием в своей частной клинике. Три абсолютно разных направления со своей спецификой. Вам, как и другим туристам, важны два последних.

- Хорошо. Давайте развеем мифы многих экономящих на страховке русских туристов. Что ждет приезжего в случае, если он внезапно заболел, а страховку не оформил?

- Вы должны знать, что испанская медицина не только занимает лидирующие позиции в мире, но и безумно дорогая. Например, банальный аппендицит обойдется вам в 5000 евро! Захотите после операции прийти в себя денек-другой, в больнице отлежаться – еще плюс 1000 евро за сутки. Недавно был случай, сняли с рейса семью с ребенком. Малыш подхватил где-то ветрянку. Так и продлил своему семейству отдых еще на пару недель карантина. Представляете, как влетели бы в копеечку родители, если бы не застраховались заранее?

- Ольга Петровна, а если на улице с человеком что-то случилось? Под машину попал, с сердцем плохо стало?

- Если случилось что-то экстренное, вызывайте скорую. Не буду вводить в заблуждение, что всегда помощь бесплатная – очень много нюансов, но действительно экстренную медицинскую помощь вам окажут. Только заранее позаботьтесь и узнайте номера телефонов. Здесь в Барселоне – это 061 и 112. Если же возникли вопросы, лучше наберите номер нашей клиники и уточните. Мы постараемся помочь нашим соотечественникам.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Ответьте на вопрос: «Противоположность севера» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru