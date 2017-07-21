Русский врач Ольга Уракова в Барселоне: «Мне снился мой приемный покой»

Медицинский центр «Барселона» – одна из самых динамично развивающихся клиник в Испании. Корреспондент газеты «Вечерние Челны» решил узнать, насколько востребованы подобного рода услуги у русскоговорящей части населения страны и наших туристов.

- Прежде всего, я хотела бы отметить, что мы представляем не просто клинику, а поликлинику. Мы имеем возможность работать в центре крупнейшего мегаполиса Европы, на новейшем профессиональном оборудовании. Вкупе с профессиональной компетенцией сотрудников это позволяет не только заявлять, но и осуществлять самый полный перечень медицинских услуг. Начиная со срочных анализов, УЗИ, ЭКГ и заканчивая приемом узких специалистов – гинеколога, педиатра, дерматолога, психолога, – рассказала Ольга Уракова. – Все наши врачи – высококвалифицированные русскоговорящие специалисты. В условиях, когда российский турист попадает в чужую страну и не владеет испанским или английским языком, услуги клиники становятся не просто востребованными, а остро необходимыми.

- Не могли бы вы поделиться с нашими читателями, среди которых много и ваших коллег, как вы оказались в Испании и как прошли этот путь до открытия частной практики?

- В Испанию я прилетела 19 лет назад. На тот момент не имела ни знания языка, ни какой-либо поддержки. За плечами – Ижевская государственная медицинская академия, годы врачебной практики и преподавания в медколледже, о которых я всегда вспоминала с теплом. Порой мне даже снилась моя работа на родине во всех подробностях: мой приемный покой, пациенты, препараты, которые им выписываю и в каких дозах. Первые годы я тосковала по своей профессии, потому что не могла работать врачом. Наши дипломы не имели здесь в Испании никакой значимости. Мне пришлось полностью переучиваться и сдавать экзамен, подтверждая свое образование. На омологацию диплома у меня ушло два года жизни и 5000 евро!

- Наверняка, было желание сдаться, вернуться в Россию?

- Многие сдаются. Большинство инженеров, врачей, учителей здесь работают не по профессии, так и остаются limpieza. Я, конечно, очень благодарна своему мужу Филипе, с которым мы вместе вот уже 16 лет. Он, конечно, как и все каталонцы, очень консервативен, и ему тоже поначалу не нравилось, что я «замужем за профессией». Но все же он понимающий человек, никогда не попрекал меня, что беру дежурство за дежурством. Ведь мне приходилось не просто работать, а нарабатывать себе авторитет. Зато сейчас, как говорится, авторитет работает на меня. Многие пациенты стараются попасть на прием именно в мое дежурство, могут позвонить мне на мобильный даже среди ночи. Поэтому мой муж иногда в сердцах произносит – это не дом, а bomberо! – пожарная часть, значит (Смеется).

- Ольга Петровна, получается, вы занимаетесь не только частной практикой, но и дежурите в государственной клинике?

- Конечно. С того самого момента как я подтвердила свой диплом, меня направили в небольшую каталонскую деревню на практику. Потом я довольно долго обивала пороги разных поликлиник в Барселоне, пока в одном из учреждений неподалеку от дома, где мы жили с мужем, не заболел врач. Меня пригласили на первое дежурство и потом уже не отпускали. Сейчас я работаю в испанской государственной поликлинике – это первое. Занимаюсь направлением, связанным со страховыми случаями – это как раз касается наших российских туристов, приезжающих в Барселону на отдых. В-третьих, веду прием в своей частной клинике. Три абсолютно разных направления со своей спецификой. Вам, как и другим туристам, важны два последних.

- Хорошо. Давайте развеем мифы многих экономящих на страховке русских туристов. Что ждет приезжего в случае, если он внезапно заболел, а страховку не оформил?

- Вы должны знать, что испанская медицина не только занимает лидирующие позиции в мире, но и безумно дорогая. Например, банальный аппендицит обойдется вам в 5000 евро! Захотите после операции прийти в себя денек-другой, в больнице отлежаться – еще плюс 1000 евро за сутки. Недавно был случай, сняли с рейса семью с ребенком. Малыш подхватил где-то ветрянку. Так и продлил своему семейству отдых еще на пару недель карантина. Представляете, как влетели бы в копеечку родители, если бы не застраховались заранее?

- Ольга Петровна, а если на улице с человеком что-то случилось? Под машину попал, с сердцем плохо стало?

- Если случилось что-то экстренное, вызывайте скорую. Не буду вводить в заблуждение, что всегда помощь бесплатная – очень много нюансов, но действительно экстренную медицинскую помощь вам окажут. Только заранее позаботьтесь и узнайте номера телефонов. Здесь в Барселоне – это 061 и 112. Если же возникли вопросы, лучше наберите номер нашей клиники и уточните. Мы постараемся помочь нашим соотечественникам.