С 6 до 19 января не забудьте про гадания. В рождественские дни желания чаще всего сбываются

С 6 до 19 января не забудьте про гадания. В рождественские дни желания чаще всего сбываются

Рождественские гадания еще называют святочными, так как совершаются в период святок, которые длятся две недели, от Рождественского сочельника 6 января до Крещения 19 января. Это могут быть гадания на картах, зеркалах, рунах, воске, луке, книге, кофейной гуще и многом-многом другом.

Отнеситесь серьезно

Мы вам расскажем об обрядах, которые подскажут, что ждет вас в 2017 году.

Гадалка Марина Ефремова нам объяснила, что гадания в период святок наиболее достоверны и часто сбываются, так как в данные святые дни человеку помогают ангелы и добрые духи.

– Если вы в ночь на Рождество соберетесь погадать, то помните, что предки относились к святочным гаданиям не как к простой забаве и отдавали себе отчет в том, что прибегают к помощи духов, – продолжила гадалка, – в комнате, где гадают, должно быть тихо. Любой звук или шепот помешает вам узнать правду.

Как мы узнали, во время обряда нельзя скрещивать руки и ноги, так как каналы связи могут закрыться, или информация будет поступать искаженной. На протяжении гадания происходит обращение к нечистой силе, соответственно, нужно убрать всю религиозную символику не только с себя, но и из всей комнаты.

1. Гадания на исполнение желания:

На листочках

На 12 листочках бумаги нужно написать по одному заветному желанию, вложить к ним один чистый листок и в рождественскую ночь положить под подушку. Утром вытащить один любой листочек. Желание на нем обязательно осуществится в этом году. Если же вынули чистый лист – ничего из задуманного не сбудется.

На зернах

Мы предлагаем вам попробовать погадать на зернах, горсть которых надо взять в левую руку, сжать ладонь в кулак и вслух сказать свое желание. После этого посчитайте количество зерен. Если у вас в руке оказалось четное количество зернышек – желание сбудется, нечетное – не сейчас.

На кошках

Гадать на желание можно по коту, если таковой имеется в вашем доме. Загадайте желание и позовите к себе кота. Если он переступит порог комнаты правой лапой – желание сбудется, левой – позднее.

На книге

Возьмите любую книгу, лучше произведение классиков, загадайте вопрос, загадайте страницу и строчку сверху или снизу, прочтите свое предсказание, которое и станет ответом или напутствием.

2. Гадание на воске

В святочную ночь соберите огарки от белых восковых свечей, растопите, вылейте в емкость с холодной водой. Выливать воск надо одним движением, таким образом лучше получаются фигурки. В любом случае струя воска не должна прерываться. Застывшая восковая фигура – это и есть ключ к тайне вашего будущего. Сначала рассмотрите воск с обеих сторон, определите, на что больше похожа получившаяся фигура, а после переходите к толкованию.

Вот некоторые значения:

дом — для девушки замужество, в общем смысле – новое хозяйство;

яма – место погребения, а значит, смерть или смертельную болезнь;

полоски – дороги, переезды;

воск разделился на большое количество капель – к деньгам;

гриб — долголетие;

деревья с ветками вверх – скорая радость;

кольцо – свадьба;

блин – длительное девичество;

звезды – удача;

дракон – завершение большой работы;

колокол – к тревоге;

цветок – любовник, любовь, замужество;

яблоко — мудрость и здоровье;

яйцо — появление чего-то нового;

крест – болезнь.

3. Гадание на мелких предметах

Соберитесь под вечер. Вот как гадали наши предки: брали поднос, высыпали на него кто — колечко, кто — запонку, кто — сережку, кто — пуговицу, монету, другие мелкие вещи. Накрывали поднос полотенцем, пели над ним хорошо знакомую мелодию, потом поднос под полотенцем несколько раз встряхивали, сбрасывали полотенце, и, не глядя, каждый тащил левой рукой какую-то из лежащих на нем вещиц. Тот, кому досталась, например, монета — значит, «разбогатеет», кому достанется носовой платок — будет горевать в новом году, кому достанется ключ — приобретет новое жилье. А тот, кому достанется кольцо, должен покатить его по полу, наблюдая при этом, в какую сторону оно покатится: если к двери — быть в наступающем году свадьбе.

4. Гадание по кольцу на детей

Возьмите миску с чистой водой, бросьте в нее обручальное кольцо и поставьте на мороз. Утром посмотрите как замерзла вода. Если поверхность воды ровная – в ближайшее время детей у гадающей женщины не будет. Если поверхность неровная, рассмотрите ее очень внимательно, ибо бугорки – это мальчики, а впадинки – девочки. Соответственно, сколько бугорков и ямочек насчитаете, столько детей у вас будет.

5. Гадание на суженого

Возьмите валенок и выбросьте его в окно. Попросите первого встречного мужчину поднять его и назвать свое имя. Так и будут звать вашего суженого.

P.S.

Если вы очень впечатлительны и боитесь несчастий, бездетности, то мы не рекомендуем вам гадать, так как гадание может оказаться неверным, а вы сами запрограммируете себя на данный результат.