С 6 до 19 января не забудьте про гадания. В рождественские дни желания чаще всего сбываются
Рождественские гадания еще называют святочными, так как совершаются в период святок, которые длятся две недели, от Рождественского сочельника 6 января до Крещения 19 января. Это могут быть гадания на картах, зеркалах, рунах, воске, луке, книге, кофейной гуще и многом-многом другом.
Отнеситесь серьезно
Мы вам расскажем об обрядах, которые подскажут, что ждет вас в 2017 году.
Гадалка Марина Ефремова нам объяснила, что гадания в период святок наиболее достоверны и часто сбываются, так как в данные святые дни человеку помогают ангелы и добрые духи.
– Если вы в ночь на Рождество соберетесь погадать, то помните, что предки относились к святочным гаданиям не как к простой забаве и отдавали себе отчет в том, что прибегают к помощи духов, – продолжила гадалка, – в комнате, где гадают, должно быть тихо. Любой звук или шепот помешает вам узнать правду.
Как мы узнали, во время обряда нельзя скрещивать руки и ноги, так как каналы связи могут закрыться, или информация будет поступать искаженной. На протяжении гадания происходит обращение к нечистой силе, соответственно, нужно убрать всю религиозную символику не только с себя, но и из всей комнаты.
1. Гадания на исполнение желания:
На листочках
На 12 листочках бумаги нужно написать по одному заветному желанию, вложить к ним один чистый листок и в рождественскую ночь положить под подушку. Утром вытащить один любой листочек. Желание на нем обязательно осуществится в этом году. Если же вынули чистый лист – ничего из задуманного не сбудется.
На зернах
Мы предлагаем вам попробовать погадать на зернах, горсть которых надо взять в левую руку, сжать ладонь в кулак и вслух сказать свое желание. После этого посчитайте количество зерен. Если у вас в руке оказалось четное количество зернышек – желание сбудется, нечетное – не сейчас.
На кошках
Гадать на желание можно по коту, если таковой имеется в вашем доме. Загадайте желание и позовите к себе кота. Если он переступит порог комнаты правой лапой – желание сбудется, левой – позднее.
На книге
Возьмите любую книгу, лучше произведение классиков, загадайте вопрос, загадайте страницу и строчку сверху или снизу, прочтите свое предсказание, которое и станет ответом или напутствием.
2. Гадание на воске
В святочную ночь соберите огарки от белых восковых свечей, растопите, вылейте в емкость с холодной водой. Выливать воск надо одним движением, таким образом лучше получаются фигурки. В любом случае струя воска не должна прерываться. Застывшая восковая фигура – это и есть ключ к тайне вашего будущего. Сначала рассмотрите воск с обеих сторон, определите, на что больше похожа получившаяся фигура, а после переходите к толкованию.
Вот некоторые значения:
дом — для девушки замужество, в общем смысле – новое хозяйство;
яма – место погребения, а значит, смерть или смертельную болезнь;
полоски – дороги, переезды;
воск разделился на большое количество капель – к деньгам;
гриб — долголетие;
деревья с ветками вверх – скорая радость;
кольцо – свадьба;
блин – длительное девичество;
звезды – удача;
дракон – завершение большой работы;
колокол – к тревоге;
цветок – любовник, любовь, замужество;
яблоко — мудрость и здоровье;
яйцо — появление чего-то нового;
крест – болезнь.
3. Гадание на мелких предметах
Соберитесь под вечер. Вот как гадали наши предки: брали поднос, высыпали на него кто — колечко, кто — запонку, кто — сережку, кто — пуговицу, монету, другие мелкие вещи. Накрывали поднос полотенцем, пели над ним хорошо знакомую мелодию, потом поднос под полотенцем несколько раз встряхивали, сбрасывали полотенце, и, не глядя, каждый тащил левой рукой какую-то из лежащих на нем вещиц. Тот, кому досталась, например, монета — значит, «разбогатеет», кому достанется носовой платок — будет горевать в новом году, кому достанется ключ — приобретет новое жилье. А тот, кому достанется кольцо, должен покатить его по полу, наблюдая при этом, в какую сторону оно покатится: если к двери — быть в наступающем году свадьбе.
4. Гадание по кольцу на детей
Возьмите миску с чистой водой, бросьте в нее обручальное кольцо и поставьте на мороз. Утром посмотрите как замерзла вода. Если поверхность воды ровная – в ближайшее время детей у гадающей женщины не будет. Если поверхность неровная, рассмотрите ее очень внимательно, ибо бугорки – это мальчики, а впадинки – девочки. Соответственно, сколько бугорков и ямочек насчитаете, столько детей у вас будет.
5. Гадание на суженого
Возьмите валенок и выбросьте его в окно. Попросите первого встречного мужчину поднять его и назвать свое имя. Так и будут звать вашего суженого.
P.S.
Если вы очень впечатлительны и боитесь несчастий, бездетности, то мы не рекомендуем вам гадать, так как гадание может оказаться неверным, а вы сами запрограммируете себя на данный результат.
Комментарии посетителей
Вообще то есть определение - “врачебная тайна”. Или для наших быдло-медиков закон не указ ? Много денег от...
Г-н Ложкин, а не пойти ли вам на завод поработать - чугуни с люминями поворочать ? Наверное это у вас будет...
Всё как всегда было на Руси - дураки и дороги. Сколько живу, не видел ни разу, чтобы на местных дорогах, во...
В таком случае, во всех странах, неправильные политики всегда уходят в отставку. Надо просто набраться...
Хороший рассказ, жду продолжения
Здесь, кроме непосредственной вины школьника и тех, кто допустил его за руль, для меня очевидна вина наших...
ужас. Если бы ребенок упал в открытую шахту, то Лифтпромсервис тоже сказал бы что от ребенка пахло алкоголем?...
Отделение реанимации горбольницы 5 - полный отстой!!! их заведующий - жестокий и бездушный интриган((( к...
Отключите обновления, всё будет работать как работало. И будет вам счастье!
И вообще жители России живут очень хорошо.Можно сказать как сыр в масле.За это огромное спасибо нашей...
грамотно разложил, по полочкам. Плюс Минниханову и руководству республики за привлекаемые средства в...
Тайота!? Что за автомобиль?
Малышам-то нафига мозги пудрить политикой?! Дед Мороз должен быть со снегуркой, а не в партии ЕР. Может, он ещё...
Для пешеходов и мам с колясками прохода вообще нет. Считай, сиди дома до апреля. Так всегда было, и вряд ли...
Комментировали молодык люди, которые не в курсе прошлого. А в прошлом проект кладбища с крематорием....
В Уфе давно действует крематорий, и знаю многих, которые вынуждены везти умерших родственников туда,...
Пока бабаи будут принимать решения, как жить остальным, включая самых молодых, 70% талантливой молодёжи...
“Обсудили накануне в мэрии на совете старейшин.” Мы где то выбирали совет старейшин?
А что в “нашей ментальности”, по-мнению уважаемых старейшин, интересно? Бухать на кладбище и жечь могилы? Или...
Тема необходимости строительства крематория обсуждается уже много лет. Люди хотели бы иметь выбор: 1)...