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Погибшая в ДТП в Зеленодольском районе вела онлайн-трасляцию из машины

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23 марта в 15:43
Пожарные спасли нетрезвую челнинку, которая уснула на диване
Пожарные спасли нетрезвую челнинку, которая уснула на диване

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23 марта в 13:25
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23 марта в 11:42
В прокат вышел фильм про зомби-апокалипсис в Татарстане (ВИДЕО)
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23 марта в 11:06
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23 марта в 09:37
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Девочку, подкинутую в бэби-бокс Челнов, удочерили

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23 марта в 09:31
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23 марта в 09:02
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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 11 от 22 марта, 2017г.
23 марта 2017г. 23:01

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Выпуск 11 от 22 марта 2017 г.

С начала года МУП «Электротранспорт» уволил 145 водителей за многочисленные нарушения

С начала года МУП «Электротранспорт» уволил 145 водителей за многочисленные нарушения

Сегодня в мэрии Набережных Челнов прошло заседании комиссии безопасности дорожного движения. В очередной раз главной темой стали пассажирские перевозки. 

Как рассказал вначале врио начальника ГИБДД города Ирек Хуснутдинов, за два месяца выявлено 857 нарушений ПДД маршрутным транспортом. Среди них: перевозка пассажиров сверх допустимого количества (10), управление автобусом с техническими неисправностями (506), проезд на запрещающий сигнал светофора (17).

Напомним, что в 2016 году произошло 44 ДТП, при которых 57 получили травмы. При этом, больше всего жалоб было на большие автобусы МУП «Электротранспорт».

Неугодных увольняют

Сами транспортники как могут борются с некомпетентными водителями. Генеральный директор МУП «Электротранспорт» Рашид Шамсутдинов рассказал, что с января по март 2017 года за различные нарушения уволено 145 водителей, а принято на работу – 185.

Все автобусы предприятия оснащены спутниковой системой ГЛОНАС, благодаря которой инженерная служба безопасности ведет постоянный контроль за соблюдением скоростного режима и уклонением от маршрута.

МУП «Электротранспорт» ведет учет ДТП и нарушений, анализ которого позволяет выявлять водителей группы повышенного риска.

– Такая группа у нас имеет место быть, – рассказал он. – Мы с ними проводим дополнительные занятия. После очередного отпуска или перерыва в работе более одного месяца, а также после совершенного ДТП по вине водителя, ему назначается внеочередная проверка знаний правил дорожного движения, правил технической эксплуатации, стажировка по вождению на необходимое количество часов.

Черный список водителей, которые ни при каких обстоятельствах не должны быть приняты на работу есть и в ООО «Пассажирские перевозки».

– Водители на которых поступило более двух жалоб через систему «Народный контроль», либо трех жалоб непосредственно руководителю колонны должны быть уволены, – рассказала заместитель генерального директора предприятия по общим вопросам Галина Петрунникова. 

Так недавно, из-за жалоб челнинцев, были уволены водители маршрутов №1 и №9. 

Вас снимает камера

Присутствующие вновь затронули вопрос видеонаблюдения внутри автобусов. На его отсутствие неоднократно указывал главный инспектор ГИБДД города Радий Кадиков.

Рашид Шамсутдинов поделился, что согласно закону, в каждом автобусе должно быть четыре видеокамеры: две в салоне, одна направлена на водителя, еще одна на дорогу. Стоит один комплект от 22 до 28 тысяч рублей. 

– Один комплект достаточно дорогой и сегодня предприятие взыскивает средства на покупку и установку оборудования, – подметил он.

Мешают работе

Между тем, претензии были и у самих представителей транспортных компаний. По их словам, в городе остались перевозчики, следующие по маршрутам нелегально, а это приводит к срыву движения графика и вызывает негативную реакцию пассажиров. 

Мешают работе автобусов и машины, которые челнинцы бросают в районе остановки. Среди самых проблемных остановки «Райсполком», «Электротехников», «Театр Кукол», «Бумажников», «Энергетиков». 

– В результате чего водители вынуждены высаживать пассажиров в неустановленных местах вне остановок, что является нарушением правил дорожного движения, – возмутился Шамсутдинов. – Во время начала движения вынуждены выезжать на вторую полосу для объезда стоящего транспорта, создавая опасность при движении и подвергая опасности пассажиров. 

Руководитель исполнительного комитета Ринат Абдуллин попросил ГИБДД оказать содействие в этом вопросе.

– Мы (исполком – прим. ред.) со своей стороны будем работать, чтобы убирать торговые точки, которые действительно мешают. На машинах подъезжают к ним, покупают что-то. Ну нужно эвакуировать, штрафовать, – резюмировал Абдуллин.

Ориентир стерся

Врио начальника ГИБДД города Ирек Хуснутдинов также отметил, что дорожные разметки в городе разрушены более чем на 50%.

– Требование нормативов не делает исключение на погодно-климатические условия. Дорожная разметка должна эксплуатироваться круглый год, – констатировал он. – Поэтому с приходом благоприятных условий есть необходимость ее обновления, в том числе и в обозначении специальной полосы для маршрутно-транспортных средств. 

Как пояснил заместитель руководителя компании «Транссигнал» Ирек Рахимов, компания закупает качественный термопласник с Белоруссии, однако причин износа дорожной разметки много, в том числе шипованная резина. 

– Ну полосы же не должны исчезать, – заметил Абдуллин. – Понимаю исчезают пешеходные переходы, там накаты большие, но разделительные полосы они все не должны же исчезнуть сразу за зиму. 

Сити-менеджер распорядился провести анализ и предупредил, что к параду в День Победы, на проспекте Мусы Джалиля разметка уже должна быть.

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Комментарии:


. 23.03.2017 21:24

Видеокамеры, разметка на дороге, повышение цены за проезд, конкурентная борьба...
А про ЛЮДЕЙ, про челнинцев, подумали?
Может сначала сделать так, чтобы автобусы ходили по расписанию, по удобным маршрутам, вечером, утром ???
Чтобы у людей не было претензий...
Красоту наводите,  затраты финансовые...
А как водители на этих автобусах работают? Переработки, режим труда и отдыха, зарплата? Когда запускали большие автобусы, то говорили, что водители будут на стабильном окладе и им не к чему будет гоняться за пассажирами, нарушая график и делая большее количество рейсов, и не будет смысла ругаться с льготниками...
Ау, водители больших автобусов, напишите, почему в МУП такая текучка кадров ???
Ещё март не закончился, а уже 145 человек уволено ...это почти по 2 человека КАЖДЫЙ день...

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