Сбербанк: Денег хватит на всех клиентов Татфондбанка

За один день в Набережных Челнах свои вклады вернули более четырех тысяч клиентов Татфондбанка. Сумма выданных средств — 1722,5 тысячи рублей. Из-за ажиотажа отделения банка-агента перешли на усиленный режим работы.

За один день в Набережных Челнах свои вклады вернули более четырех тысяч клиентов Татфондбанка. Сумма выданных средств — 1722,5 тысячи рублей. Всего же Сбербанк, как банк-агент, должен вернуть свыше 4,6 миллионов рублей 38 063 вкладчикам в нашем городе.

Напомним, выплата страховых сумм возмещения физическим лицам (до 1,4 млн в одни руки) начали производится вчера, 26 декабря. Из-за наплыва желающих отделениям Сбербанка пришлось перейти на усиленный режим работы — выведен дополнительный штат, офисы работают по 12 часов в сутки. Клиенты Татфондбанка в приоритетном порядке попадают в дополнительно открытые окна специалистов.

- Какие-то опасения насчет того, что денег не хватит, они совершенно беспочвенны, - заявил сегодня во время пресс-конференции заместитель управляющего отделения «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Дмитрий Волостнов. - Сложностей с получением наличности нет, все филиалы обеспечены. Если человеку, к примеру, положен миллион, и он хочет снять его со счета, он может это сделать сразу и всю сумму.

Как заверили журналистов представители банка, в таком режиме отделения будут работать по 30 декабря (31-го числа офисы будут открыты до 15:00), а в 2017 году они возобновят обслуживание уже 3 января. Впрочем, как говорят в Сбербанке, проблем с получением страховых сумм ни в январе, ни в феврале не возникнет.

В случаях, когда вкладчик не согласен с суммой, которая назначена ему к выплатам, он может написать претензию.

- В каждом филиале такие случаи возникают, - пояснил начальник управления по работе с партнерами отделения «Банк Татарстана» ПАО Сбербанк. - Мы выдаем клиенту бланк-заявление, он должен его заполнить и приложить документы, которые подтверждают основание для несогласия. Далее они направляются в АСВ и АСВ уже выясняет причину расхождения данных. Все ситуации разбираются, затем списки обновляются.

Клиенты Татфондбанка могут выбрать из трех вариантов: перевести средства на вклад любого другого банка, получить дебетовую карту Сбербанка и перевести деньги на нее, либо получить наличные на руки. Представители банка-агента затруднились ответить на вопрос об увеличении собственных клиентов за счет нестабильной ситуации в банковском секторе Татарстана.

Предпринимателям страховые выплаты начнутся с 15 марта 2017 года в одной точке Челнов — отделении для обслуживания юридических лиц. Они смогут получить (по совокупности всех вкладов) до 4 млн рублей в безналичном порядке - путем перечисления средств на расчетный счет бизнесмена, открытый в любом банке.