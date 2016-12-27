Сбербанк: Денег хватит на всех клиентов Татфондбанка

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27 декабря в 19:57
Сегодня в Набережных Челнах после капремонта открылся Дом ребенка
Сегодня в Набережных Челнах после капремонта открылся Дом ребенка

Зданию Дома ребенка уже 34 года - и это его первый капремонт. Оно состоит из двух отделений: в первом живут дети от рождения до 18 месяцев, во втором — от полутора до четырех лет.

27 декабря в 18:55
В Челнах эвакуировали посетителей «Торгового квартала»
В Челнах эвакуировали посетителей «Торгового квартала»

Соответствующее видео разместили горожане в социальных сетях.

27 декабря в 15:20
В Челнах изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции
В Челнах изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции

Более 8000 литров продукции хранилось на складе, расположенном в промышленном районе города.

27 декабря в 13:04
Валокордин будет продаваться по рецепту
Валокордин будет продаваться по рецепту

Новшество при реализации в аптеках спиртосодержащего препарата начнет действовать со второго квартала 2017 года.

27 декабря в 10:05
Обувная фабрика «Спартак» заявляет о банкротстве из-за блокировкой счетов в Татфондбанке
Обувная фабрика «Спартак» заявляет о банкротстве из-за блокировкой счетов в Татфондбанке

В 2015 году фабрика «Спартак», по ее данным, отгрузила 255,1 тыс. пар обуви на сумму 377,6 млн руб.

27 декабря в 09:30
В убийстве предпринимателя в Челнах подозревают душевнобольного
В убийстве предпринимателя в Челнах подозревают душевнобольного

Подозреваемый сознался, что на преступление его толкнули внутренние голоса.

27 декабря в 08:31
Камский детский медицинский центр в Челнах принял более 7000 родов
Камский детский медицинский центр в Челнах принял более 7000 родов

В этом году в стенах Перинатального центра у челнинских семей родились две тройни. Это редкое явление. Тогда как двоен ежегодно рождается по 100 пар.
27 декабря в 08:25
Сбербанк предупредил татарстанцев о новом виде мошенничества
Сбербанк предупредил татарстанцев о новом виде мошенничества

При открытии смс-сообщения сразу же списываются деньги с карты, привязанной к мобильному банку. «Ни в коем случае не открывать сообщение!» – подчеркивается в объявлении банка.

27 декабря в 08:19
В России запретили продавать фанфурики
В России запретили продавать фанфурики

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить розничную торговлю косметических лосьонов на 30 дней.

27 декабря в 08:12
Пени за неуплату имущественных налогов в РТ начнут начислять с 1 мая
Пени за неуплату имущественных налогов в РТ начнут начислять с 1 мая

На заседании Госсовета РТ  принят законопроект «Об установлении в РТ даты начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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27 декабря 2016г. 21:22

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«Милосердие без границ»
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Выпуск №49 от 22 декабря 2016 г.
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Сбербанк: Денег хватит на всех клиентов Татфондбанка

Сбербанк: Денег хватит на всех клиентов Татфондбанка

За один день в Набережных Челнах свои вклады вернули более четырех тысяч клиентов Татфондбанка. Сумма выданных средств — 1722,5 тысячи рублей. Из-за ажиотажа отделения банка-агента перешли на усиленный режим работы. 

За один день в Набережных Челнах свои вклады вернули более четырех тысяч клиентов Татфондбанка. Сумма выданных средств — 1722,5 тысячи рублей. Всего же Сбербанк, как банк-агент, должен вернуть свыше 4,6 миллионов рублей 38 063 вкладчикам в нашем городе. 

Напомним, выплата страховых сумм возмещения физическим лицам (до 1,4 млн в одни руки) начали производится вчера, 26 декабря. Из-за наплыва желающих отделениям Сбербанка пришлось перейти на усиленный режим работы — выведен дополнительный штат, офисы работают по 12 часов в сутки. Клиенты Татфондбанка в приоритетном порядке попадают в дополнительно открытые окна специалистов. 

- Какие-то опасения насчет того, что денег не хватит, они совершенно беспочвенны, - заявил сегодня во время пресс-конференции заместитель управляющего отделения «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Дмитрий Волостнов. - Сложностей с получением наличности нет, все филиалы обеспечены. Если человеку, к примеру, положен миллион, и он хочет снять его со счета, он может это сделать сразу и всю сумму. 

Как заверили журналистов представители банка, в таком режиме отделения будут работать по 30 декабря (31-го числа офисы будут открыты до 15:00), а в 2017 году они возобновят обслуживание уже 3 января. Впрочем, как говорят в Сбербанке, проблем с получением страховых сумм ни в январе, ни в феврале не возникнет. 

В случаях, когда вкладчик не согласен с суммой, которая назначена ему к выплатам, он может написать претензию. 

- В каждом филиале такие случаи возникают, - пояснил начальник управления по работе с партнерами отделения «Банк Татарстана» ПАО Сбербанк. - Мы выдаем клиенту бланк-заявление, он должен его заполнить и приложить документы, которые подтверждают основание для несогласия. Далее они направляются в АСВ и АСВ уже выясняет причину расхождения данных. Все ситуации разбираются, затем списки обновляются. 

Клиенты Татфондбанка могут выбрать из трех вариантов: перевести средства на вклад любого другого банка, получить дебетовую карту Сбербанка и перевести деньги на нее, либо получить наличные на руки. Представители банка-агента затруднились ответить на вопрос об увеличении собственных клиентов за счет нестабильной ситуации в банковском секторе Татарстана. 

Предпринимателям страховые выплаты начнутся с 15 марта 2017 года в одной точке Челнов — отделении для обслуживания юридических лиц. Они смогут получить (по совокупности всех вкладов) до 4 млн рублей в безналичном порядке - путем перечисления средств на расчетный счет бизнесмена, открытый в любом банке.

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Комментарии:


. 27.12.2016 17:17

“...должен вернуть свыше 4,6 миллионов рублей 38 063 вкладчикам...” - 4600000 / 38063 , получаем 120 руб. 85 копеек на вкладчика ? Это что за вклады такие ?

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. 27.12.2016 20:24

Скорее всего, СМИ что-то там не дослушали. Деньги действительно смешные на такую толпу народа.

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Посетитель 27.12.2016 20:39

4,6 млрд

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