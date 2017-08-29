Сенсация: В бэби-бокс Набережных Челнов в августе подбросили еще одного ребенка - девочку

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29 августа в 16:47
Жители поселка ЗЯБ в Челнах обиделись на власть
Жители поселка ЗЯБ в Челнах обиделись на власть

Они считают, что их обделили в части благоустройства общественных зон.

29 августа в 16:29
Власти Татарстана выделили на расширение мечети в Омске 5 млн рублей
Власти Татарстана выделили на расширение мечети в Омске 5 млн рублей

Омскому муфтияту отказали Рамзан Кадыров, Алишер Усманов - помогли только в Правительстве РТ.
29 августа в 15:30
Полиция Набережных Челнов разыскивает без вести пропавшую женщину
Полиция Набережных Челнов разыскивает без вести пропавшую женщину

22 августа Галимова Дания Шариповна ушла из дома и не вернулась.

29 августа в 15:23
МЧС РТ предупреждает: на Татарстан надвигается грозовой фронт
МЧС РТ предупреждает: на Татарстан надвигается грозовой фронт

Ливни с грозами прогнозируются в Набережных Челнах, с порывами ветра до 15-20 м/с.

29 августа в 15:19
По пяти из семи заявок МУП «Электротранспорт» аукцион не состоялся
По пяти из семи заявок МУП «Электротранспорт» аукцион не состоялся

Предприятие-перевозчик повторно ищет того, кто за десять миллионов отремонтирует их «Нефазы».

29 августа в 14:27
Премию Лобачевского КФУ присудил профессору Калифорнийского университета Ричарду Шену
Премию Лобачевского КФУ присудил профессору Калифорнийского университета Ричарду Шену

Победитель получит награду из рук Президента РТ Рустама Минниханова 1 декабря, в День математики.

29 августа в 12:54
В прокуратуре Татарстана проведут “занимательную беседу” с первоклассниками
В прокуратуре Татарстана проведут “занимательную беседу” с первоклассниками

Такие встречи стали традиционными и проводятся вот уже более 10 лет в начале учебного года, сообщается на сайте ведомства.

29 августа в 12:21
Из бюджета города выделят почти 30 миллионов на уход за деревьями
Из бюджета города выделят почти 30 миллионов на уход за деревьями

Заявка на “выполнение работ по содержанию, уходу и текущему ремонту зеленых насаждений общего пользования” появилась на сайте государственных закупок.

29 августа в 12:03
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)

“Вечерка” узнала какие фильмы и мульфильмы бесплатно покажут зрителям под открытым небом в парке Победы.

29 августа в 11:37
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”

Президент Татарстана отчитал министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрея Гольма за качество новых дорог.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 33 от 22 августа 2017 г.
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Сенсация: В бэби-бокс Набережных Челнов в августе подбросили еще одного ребенка - девочку

Сенсация: В бэби-бокс Набережных Челнов в августе подбросили еще одного ребенка - девочку

В бэби-бокс Челнов подбросили уже второго ребенка. «Подкидышем» оказалась годовалая девочка.

Как сообщила журналисту «Вечерки» начальник отдела опеки и попечительства Набережных Челнов Роза Гернер, ребенка подкинула женщина 17 августа в 16:40 часов. В бэби-боксе КДМЦ сработала сигнализация, малышкой тут же занялись медики.

- На вид ребенку было один год два месяца. Уже была проведена экспертиза. Установлено, что девочке 1,5 года, – рассказала руководитель. – Сейчас она находится в Челнинском доме ребенка. Заключение о имеющихся у малышки заболеваниях врачи пока не дали. Идет следствие. Только после завершения следственных мероприятий, ребенка можно будет определить в замещающую семью. Личность матери на сегодняшний день не установлена.

Нашли мать

Напомним, что ребенок, оставленный на земле неподалеку бэби-бокса Камского детского медицинского центра весной 2017 года, уже обрел семью. Была найдена и женщина, которая его подкинула 26 апреля к Перинатальному центру. Это 32-летняя мама, которая живет в Заинске, у нее уже есть двое детей, старшему из которых 13 лет. Она воспитывает и содержит их одна. Отказаться от третьего ребенка ее заставило трудное материальное положение и кредиты. При этом, женщина уверяла, что, находясь на территории КДМЦ, она не смогла найти месторасположение бэби-бокса, поэтому оставила грудничка на земле, сообщает «Татар-информ».

Кстати!

В КДМЦ нам рассказали, что около бэби-бокса нет ни охраны, ни видеокамер. У женщины, решившей оставить в нем ребенка, есть 30 секунд на то, чтобы передумать. После этого дверь заблокируется – снаружи ее уже никто не откроет. По миганию лампы и сработавшей сигнализации в больнице узнают, что у них еще один «подкидыш». 

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