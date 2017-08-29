Сенсация: В бэби-бокс Набережных Челнов в августе подбросили еще одного ребенка - девочку

В бэби-бокс Челнов подбросили уже второго ребенка. «Подкидышем» оказалась годовалая девочка.

Как сообщила журналисту «Вечерки» начальник отдела опеки и попечительства Набережных Челнов Роза Гернер, ребенка подкинула женщина 17 августа в 16:40 часов. В бэби-боксе КДМЦ сработала сигнализация, малышкой тут же занялись медики.

- На вид ребенку было один год два месяца. Уже была проведена экспертиза. Установлено, что девочке 1,5 года, – рассказала руководитель. – Сейчас она находится в Челнинском доме ребенка. Заключение о имеющихся у малышки заболеваниях врачи пока не дали. Идет следствие. Только после завершения следственных мероприятий, ребенка можно будет определить в замещающую семью. Личность матери на сегодняшний день не установлена.

Нашли мать

Напомним, что ребенок, оставленный на земле неподалеку бэби-бокса Камского детского медицинского центра весной 2017 года, уже обрел семью. Была найдена и женщина, которая его подкинула 26 апреля к Перинатальному центру. Это 32-летняя мама, которая живет в Заинске, у нее уже есть двое детей, старшему из которых 13 лет. Она воспитывает и содержит их одна. Отказаться от третьего ребенка ее заставило трудное материальное положение и кредиты. При этом, женщина уверяла, что, находясь на территории КДМЦ, она не смогла найти месторасположение бэби-бокса, поэтому оставила грудничка на земле, сообщает «Татар-информ».

Кстати!

В КДМЦ нам рассказали, что около бэби-бокса нет ни охраны, ни видеокамер. У женщины, решившей оставить в нем ребенка, есть 30 секунд на то, чтобы передумать. После этого дверь заблокируется – снаружи ее уже никто не откроет. По миганию лампы и сработавшей сигнализации в больнице узнают, что у них еще один «подкидыш».