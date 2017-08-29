Сенсация: В бэби-бокс Набережных Челнов в августе подбросили еще одного ребенка - девочку

В бэби-бокс Челнов подбросили уже второго ребенка. «Подкидышем» оказалась годовалая девочка.
Как сообщила журналисту «Вечерки» начальник отдела опеки и попечительства Набережных Челнов Роза Гернер, ребенка подкинула женщина 17 августа в 16:40 часов. В бэби-боксе КДМЦ сработала сигнализация, малышкой тут же занялись медики.
- На вид ребенку было один год два месяца. Уже была проведена экспертиза. Установлено, что девочке 1,5 года, – рассказала руководитель. – Сейчас она находится в Челнинском доме ребенка. Заключение о имеющихся у малышки заболеваниях врачи пока не дали. Идет следствие. Только после завершения следственных мероприятий, ребенка можно будет определить в замещающую семью. Личность матери на сегодняшний день не установлена.
Нашли мать
Напомним, что ребенок, оставленный на земле неподалеку бэби-бокса Камского детского медицинского центра весной 2017 года, уже обрел семью. Была найдена и женщина, которая его подкинула 26 апреля к Перинатальному центру. Это 32-летняя мама, которая живет в Заинске, у нее уже есть двое детей, старшему из которых 13 лет. Она воспитывает и содержит их одна. Отказаться от третьего ребенка ее заставило трудное материальное положение и кредиты. При этом, женщина уверяла, что, находясь на территории КДМЦ, она не смогла найти месторасположение бэби-бокса, поэтому оставила грудничка на земле, сообщает «Татар-информ».
Кстати!
В КДМЦ нам рассказали, что около бэби-бокса нет ни охраны, ни видеокамер. У женщины, решившей оставить в нем ребенка, есть 30 секунд на то, чтобы передумать. После этого дверь заблокируется – снаружи ее уже никто не откроет. По миганию лампы и сработавшей сигнализации в больнице узнают, что у них еще один «подкидыш».
Комментарии посетителей
Может ты просто тупой? я все поняла
Какие минералы? Три раза прочитал статью. Ни черта не понял. Кто сказал ,кому сказал, кто вмешался. По...
не хило ,только ни кто их не содержит- брехня,и распил денег,
Да, прикольно. Пустые тележки для денег. Теперь они ему не нужны. Денюжки укатили в неизвестном направлении,...
Господин Галяутдинов может, конечно, тратить свои деньги как хочет, хоть на кафель, хоть на унитазы, но по...
А господин Зубарев владелец ТТС, имеющий громадный доход, помог кому-нибудь или нет? Редакция напишите о...
Мэр города искренне убежден, что «заразиться» благотворительностью, относительно родных школ, могло бы...
как же задолбали эти курильщики!!! ну покурил ты, неужели нельзя затушить свой окурок, а не бросать горящий...
Охренеть...... вместо того что бы кушать барашка они пойдут в школу, это что творится , с каких пор какой то...
Посмотрел видео -жесть: Сколько жира в колене этой женщины! Не надо брать таких на операцию. Разожрутся, как...
456 - му Не учел, что нормального общения токое г... собачье как ты не понимаешь... Повторю свой вопрос на...
Вывод: надо полагать, можно устраивать в таких местах хоть клозет, хоть филиал дома терпимости?
Ишь вы! Так вот вам и выложить, что такое УКУ! Есть вещи, которые должны знать не все... вам вот совсем не...
ок. куда приехать и во сколько ?
Приезжай, я тебе бесплатно, даром сделаю несколько операций. Тебе даже на анестезиолога тратиться не...
скептику - какие 10 тысяч ??? только анестезиолога надо будет отблагодарить перед операцией тысяч так от 3 ,...
Да, это точно - это просто обязанность херурга, причем святая, получать 140 000 рублей (надеюсь - в месяц? не в...
Большинство родителей сотрудничают со школой, не назначают себя начальником класса, не рвутся собирать...
Этот “Пешеходный переход” очень опасен! Надо срочно обеспечить безопасность пешеходов - строить над этом...
полностью присоединяюсь к Камилле